Động thái của Tòa án trong vụ bà Lê Thị Giàu kiện đòi bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường 1.000 tỷ

Xã hội 03/06/2021 15:24

Vào tối ngày 1/6, tin tức bà Lê Thị Giàu kiện và đòi bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường 1.000 tỷ đồng đã gây chấn động dư luận. TAND quận 1 cũng đã có động thái yêu cầu bà Hằng gửi ý kiến, văn kiện hoặc bằng chứng nếu có.

Theo thông tin từ VOV, liên qua tới vụ án “tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” giữa nguyên đơn là Lê Thị Giàu (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thực phẩm Bình Tây) và bị đơn Nguyễn Phương Hằng (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam), TAND quận 1 (TP.HCM) đã có Thông báo gửi VKSND quận 1, bà Giàu và bà Hằng.

Theo đó, những vấn đề cụ thể của bà Giàu yêu cầu tòa án giải quyết gồm: Buộc bị đơn là bà Nguyễn Phương Hằng phải chấm dứt hành vi xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm nguyên đơn và thương hiệu sản phẩm trong doanh nghiệp của nguyên đơn.

TAND quận 1 cũng thông báo, kèm theo đơn khởi kiện, nguyên đơn đã nộp các tài liệu, chứng cứ là hình ảnh, vi bằng; Buộc bị đơn gỡ bỏ bài nói chuyện trên trang mạng Youtube vào ngày 14/5 của bị đơn nói về nguyên đơn; Buộc bà Phương Hằng công khai xin lỗi và cải chính thông tin trên mạng Youtube; Đồng thời buộc bị đơn bồi thường tổn thất vật chất và tinh thần cho nguyên đơn theo quy định của pháp luật.

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Đơn khởi kiện của bà Lê Thị Giàu - Ảnh: Người Lao Động

Theo Tòa, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, người được thông báo phải gửi cho tòa án văn bản ghi ý kiến đối với yêu cầu của người khởi kiện và tài liệu, chứng cứ nếu có. Trong trường hợp cần gia hạn thì người được thông báo phải có đơn xin gia hạn gửi tòa án nêu lý do. Hết thời hạn này mà người được thông báo không có ý kiến gì thì Tòa án căn cứ hồ sơ, tài liệu, chứng cứ có trong vụ án để giải quyết.

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