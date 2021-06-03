Bà Phương Hằng bất ngờ đòi rút đơn kiện ông Võ Hoàng Yên: 'Trách nhiệm của tôi tới đây đủ rồi'

Xã hội 03/06/2021 09:02

Bà Phương Hằng khẳng định bà dừng việc kiện tụng cốt lõi là vì: "Trong lòng công chúng ai cũng biết lừa đảo rồi. Thắng trong lòng công chúng là được rồi".

Vụ kiện tụng giữa bà Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên đã gây xôn xao dư luận suốt 1 thời gian dài. Trong suốt gần 3 tháng kể từ lúc vợ chồng ông Dũng "lò vôi" đâm đơn kiện, bà Hằng đã liên tục tố cáo, vạch trần những mánh khóe và ẩn khuất mà bà cho là "lừa đảo" trong việc chữa bệnh cứu người của ông Yên.

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Cuộc chiến giữa bà Hằng và ông Yên gay cấn và thu hút nhiều người quan tâm - Ảnh: Internet

Thế nhưng, vào livestream tối hôm qua 2/6, nữ đại gia lại bất ngờ tuyên bố sẽ xem xét việc rút đơn kiện ông Yên. Chia sẻ về lý do đưa tới quyết định này, bà Hằng cho hay: "Tôi thấy nhiêu đó đủ lắm rồi... Đừng ai nói bà Hằng rút đơn là thua cuộc nha, chưa có tòa nào phán chưa biết ai thắng ai thua đâu.

Còn ai ngưỡng mộ, thần tượng thì cứ tiếp tục, trách nhiệm của tôi tới đây tôi thấy đủ rồi. Nên có khi tôi rút đơn, ai kiện cứ tiếp tục kiện còn không cứ để ông Yên đi lừa đảo tiếp. Tôi thấy chẳng xứng đáng vì tôi cũng là nạn nhân".

Theo bà chủ Đại Nam, thời gian vừa rồi bà đã làm hết khả năng của mình và như vậy là đã quá đủ bởi sau thời gian dài "tham chiến".

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Nữ đại gia đã muốn 'dừng cuộc chơi' - Ảnh chụp màn hình

Bà Hằng cũng liên tục khẳng định, việc bà có ý rút đơn kiện ông Võ Hoàng Yên không phải vì sợ, vì thua mà vì bà thấy không còn xứng đáng để hi sinh nữa. Trước đó, trong livestream hôm 31/5, nữ đại gia cũng giàn giụa nước mắt kể "khổ" vì bị CĐM chỉ trích nặng nề trên MXH. Thậm chí bà còn tuyên bố sẽ rời Việt Nam vì không thể chịu được áp lực dư luận. Đến hôm qua, quyết định "quay xe" của nữ đại gia lại càng khiến công chúng thêm bất ngờ. Bà chủ Đại Nam khẳng định bà dừng việc kiện tụng cốt lõi là vì: "Trong lòng công chúng ai cũng biết lừa đảo rồi. Thắng trong lòng công chúng là được rồi".

Dù vậy, bà chủ Đại Nam khẳng định bà chỉ đang cân nhắc chứ chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Đầu tuần sau, nữ đại gia sẽ gửi đến thông báo cụ thể về vấn đề này.

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Vụ việc bà Lê Thị Giàu đâm đơn kiện bà Phương Hằng khiến CĐM xôn xao từ hôm qua đến bây giờ. Nhiều người vẫn không khỏi thắc mắc nguyên do khiến bà chủ Đại Nam bị kiện "gắt" đến vậy.

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