Tuổi thơ ngỗ ngược hiếm người biết, đến nỗi ba ruột bất lực vì 'đòn roi không có tác dụng' của bà Phương Hằng

Xã hội 03/06/2021 13:17

Trong một livestream mới đây, bà Phương Hằng bất ngờ hé lộ về tuổi thơ và người ba của mình: "Tính cách của tôi như một thằng con trai, đòn roi không có tác dụng".

Sau loạt những buổi phát sóng đấu tố gay gắt, móc mỉa đời tư và tiết lộ nhiều bí mật động trời của nghệ sĩ Việt, nữ đại gia Phương Hằng bất ngờ tuyên bố "đình chiến". Trong màn "comeback" vào tối 31/5, nữ đại gia xuất hiện nhợt nhạt, khá xuống sắc, thậm chí còn nhiều lần khóc lóc trong livestream. Cũng trong ngày hôm đó, bà chủ Đại Nam lần đầu tiên chia sẻ về cuộc sống gia đình, đặc biệt là hé lộ về tuổi thơ và người ba của mình.

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Nữ đại gia giàn giụa nước mắt, liên tục phải lấy khăn giấy lau - Ảnh chụp màn hình

Nếu như trước đây, bà Hằng khá kín tiếng trong việc chia sẻ về gia đình lên MXH, thì lần này, nữ đại gia đã "1 lần kể hết". Bà cho hay, thuở bé mình là 1 người rất ngang bướng và có phần ngỗ nghịch nên đã nhiều lần bị ba đánh. Nữ đại gia kể: "Tôi nhớ khi còn nhỏ, ba từng đánh tôi rất nhiều lần. Đặc biệt, có một lần ba đánh, tôi nhìn ông bằng ánh mắt không phục. Ba càng tức giận và đánh tôi nhiều hơn. Lập tức, tôi đã dùng ánh mắt cực hờn trách để nhìn ba. Khi đó, ba nhận ra đánh tôi thì 'không phê' nên ông chuyển sang dỗ ngọt. Bởi tính cách của tôi như một thằng con trai, đòn roi không có tác dụng".

Nữ đại gia còn cho biết thêm, ba của bà đã phải đổi phương pháp dạy con khi bà chủ Đại Nam vẫn "cứng đầu", khó bảo. Cụ thể, bà Phương Hằng tâm sự: "Ba luôn khen tôi là con gái đẹp, ông nói tôi đẹp như tạc, như pho tượng, mà người đẹp thì không làm những điều xấu. Điều đó khiến cho tôi phải tự sửa mình ngày một tử tế hơn". 

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Bà Hằng tự nhận bản thân là 1 người ngang bướng và giống '1 thằng con trai' - Ảnh chụp màn hình

Nữ đại gia còn cho biết thêm ba là người luôn tin tưởng tuyệt đối với mình và mỗi lần "xuống tay" đánh con gái, ông thường cân nhắc và sau đó vẫn yêu thương và quan tâm con gái. Bà Phương Hằng tâm sự: "Có một lần tôi bị nhiều người trong gia đình vu khống, họ đều muốn ba đánh tôi. Lúc đó tôi chỉ có mình ba là tất cả. Tôi nói với ba rằng cứ đánh tôi đi và đừng tin tôi. Câu nói này đã chạm tới tim ba tôi và ông bảo tôi phải nói sự thật và ba bảo ba tin con". 

Mặc dù hiện tại đã là mẹ của 4 đứa con nhưng vợ ông Dũng "lò vôi" chia sẻ vẫn luôn ghi nhớ lời dạy của ba để cố gắng sống theo đó: "Một người phụ nữ đẹp và rất thông minh, tất cả những thứ đó đều là tài sản của tôi".

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Bỏ qua những ồn ào, lùm xùm, Nguyễn Phương Hằng nổi tiếng là nữ doanh nhân thành đạt và có vẻ đẹp mặn mà khiến rất nhiều người khâm phục - Ảnh: Internet

Những "tâm sự mỏng" của nữ đại gia về gia đình, về tuổi thơ nhận được sự quan tâm của cư dân mạng, vì đây có lẽ là lần đầu tiên bà Phương Hằng xúc động khi nhắc về quá khứ đến vậy.

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Bà Phương Hằng khẳng định bà dừng việc kiện tụng cốt lõi là vì: "Trong lòng công chúng ai cũng biết lừa đảo rồi. Thắng trong lòng công chúng là được rồi".

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