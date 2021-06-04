Đơn thương độc mã, bà Phương Hằng rơi vào tuyệt vọng sau cuộc chiến với ông Võ Hoàng Yên, cay đắng nhận ra 'mất mát quá nhiều'

Xã hội 04/06/2021 07:11

Sau những màn đấu tố gay gắt, chỉ trích nặng nề ông Võ Hoàng Yên, bà Phương Hằng khóc hết nước mắt nhận ra đã đánh mất quá nhiều thứ kể từ khi dấn thân vào "cuộc chiến".

Vụ kiện tụng giữa bà Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên khiến CĐM xôn xao suốt mấy tháng nay đang dần đi đến hồi kết khi nữ đại gia chia sẻ đang cân nhắc việc rút đơn kiện. Chia sẻ về lý do đưa tới quyết định này, bà Phương Hằng cho hay: "Tôi thấy nhiêu đó đủ lắm rồi... Đừng ai nói bà Hằng rút đơn là thua cuộc nha, chưa có tòa nào phán chưa biết ai thắng ai thua đâu. Còn ai ngưỡng mộ, thần tượng thì cứ tiếp tục, trách nhiệm của tôi tới đây tôi thấy đủ rồi. Nên có khi tôi rút đơn, ai kiện cứ tiếp tục kiện còn không cứ để ông Yên đi lừa đảo tiếp. Tôi thấy chẳng xứng đáng vì tôi cũng là nạn nhân". 

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Nữ đại gia đang xem xét rút đơn kiện - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, bà cũng từng khóc nức nở khi cho biết không thể chịu được áp lực từ dư luận. Thậm chí nữ doanh nhân cho hay từ khi bà dấn thân vào con đường kiện tụng, cuộc sống của gia đình đã ít nhiều bị xáo trộn. Trước đây, nữ đại gia từng chia sẻ việc con dâu bị 1 số người nhắn tin nhục mạ, chửi rủa gay gắt. Mới đây bà lại hé lộ chuyện con gái bị trầm cảm đến mức bỏ học và không nói chuyện với bà. Nữ đại gia nghẹn ngào: "Sau khi tấn công tôi không được, họ tác động vào chồng, gia đình và công ty tôi. Con gái của tôi giờ phải bỏ học, đóng cửa ở trong phòng". Vợ ông Dũng "lò vôi" tâm sự việc bị cô con gái 15 tuổi "từ mặt" vì nghĩ bà là người xấu nên mới bị CĐM đả kích.

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Con gái nữ đại gia năm nay 15 tuổi, từng rất thân thiết với mẹ nhưng bây giờ lại từ chối nói chuyện với bà Hằng - Ảnh: Internet
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Trong livestream của ông Dũng, bà Hằng xuất hiện ít phút kể về tình trạng của con gái - Ảnh chụp màn hình

Không những vậy, buổi phát sóng hôm 31/5, nữ đại gia giàn giụa nước mắt kể về những lần xung đột, mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng từ khi bà "tham chiến". Có lẽ bởi vậy mà bà chủ Đại Nam luôn miệng khẳng định đây là cuộc chiến của "công ty TNHH một mình tao". Bà cho hay: "Tôi với anh Dũng đã gây lộn nhau quyết liệt, gần như đối đầu với nhau...Nếu như trong cuộc chiến này mà anh Dũng không có sự đồng cảm với tôi thì một mình tôi vẫn chiến và tôi bằng lòng ly hôn". Theo đó, việc bà Hằng kiện tụng và liên tục có những phát ngôn khá nặng nề trên livestream đã khiến ông Dũng và công ty Đại Nam gặp nhiều tai tiếng. Bà Hằng tâm sự nhiều lần chồng khuyên nên dừng lại nhưng nữ đại gia vẫn cương quyết đến cùng, chính vì vậy mới xảy ra mâu thuẫn. 

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Bà Hằng bật khóc trong livestream - Ảnh chụp màn hình

Sóng gió liên tục bủa vây cuộc sống của những người thân trong gia đình khiến bà Hằng chia sẻ cảm thấy tuyệt vọng, muốn gục ngã khi 1 mình gánh vác quá nhiều thứ. Nữ đại gia nhận ra từ khi bắt đầu "cuộc chiến" bà đã mất mát quá nhiều thứ. Bà chủ Đại Nam từng cay đắng thừa nhận: "Tôi dám sống cho mọi người nhưng nhận được gì ngoài cay đắng. Những cái người khác dành cho tôi không có tình người và cũng không có nghĩa. Tôi cảm thấy mệt mỏi và không đáng để tiếp tục nữa". Hiện bà Phương Hằng vẫn đang trong quá trình xem xét việc rút đơn kiện đối với ông Võ Hoàng Yên. Từ giờ đến lúc đó, CĐM lại tiếp tục trông ngóng cái kết của "bộ phim truyền hình dài tập đất Đại Nam".

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