Vụ kiện tụng giữa bà Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên khiến CĐM xôn xao suốt mấy tháng nay đang dần đi đến hồi kết khi nữ đại gia chia sẻ đang cân nhắc việc rút đơn kiện. Chia sẻ về lý do đưa tới quyết định này, bà Phương Hằng cho hay: "Tôi thấy nhiêu đó đủ lắm rồi... Đừng ai nói bà Hằng rút đơn là thua cuộc nha, chưa có tòa nào phán chưa biết ai thắng ai thua đâu. Còn ai ngưỡng mộ, thần tượng thì cứ tiếp tục, trách nhiệm của tôi tới đây tôi thấy đủ rồi. Nên có khi tôi rút đơn, ai kiện cứ tiếp tục kiện còn không cứ để ông Yên đi lừa đảo tiếp. Tôi thấy chẳng xứng đáng vì tôi cũng là nạn nhân".

Nữ đại gia đang xem xét rút đơn kiện - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, bà cũng từng khóc nức nở khi cho biết không thể chịu được áp lực từ dư luận. Thậm chí nữ doanh nhân cho hay từ khi bà dấn thân vào con đường kiện tụng, cuộc sống của gia đình đã ít nhiều bị xáo trộn. Trước đây, nữ đại gia từng chia sẻ việc con dâu bị 1 số người nhắn tin nhục mạ, chửi rủa gay gắt. Mới đây bà lại hé lộ chuyện con gái bị trầm cảm đến mức bỏ học và không nói chuyện với bà. Nữ đại gia nghẹn ngào: "Sau khi tấn công tôi không được, họ tác động vào chồng, gia đình và công ty tôi. Con gái của tôi giờ phải bỏ học, đóng cửa ở trong phòng". Vợ ông Dũng "lò vôi" tâm sự việc bị cô con gái 15 tuổi "từ mặt" vì nghĩ bà là người xấu nên mới bị CĐM đả kích.