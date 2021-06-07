Bà Phương Hằng quyết mời chuyên gia thẩm định để 'vả vào mặt anti-fan': Tôi sở hữu những viên kim cương to nhất Việt Nam

Nguyên văn bài chia sẻ của bà Nguyễn Phương Hằng:

"Phương Hằng tôi vô cùng hãnh diện khi có một cái đam mê, là MÊ KIM CƯƠNG. Phương Hằng tôi sẽ chỉ cho các bạn cách phân biệt kim cương giả và thật, vì tôi đã biết thưởng thức nó. 30 năm, từ một viên "hột é" rồi lên tới "hột lựu". Rồi bây giờ tôi đã sở hữu những viên kim cương đẳng cấp nhất quốc tế. Vì tất cả những người đam mê kim cương đều phải hiểu những nguyên tắt cơ bản. Mỗi một viên kim cương đẹp đều có một TỜ GIẤY KHAI SINH, hay còn gọi là giấy giám định - của các hãng uy tín nhất thế giới. Riêng hãng GIA là hãng giám định uy tính NHẤT THẾ GIỚI, giám định của nó là chuẩn mực nhất, không thể thay đổi được giá trị thật của nó. Mỗi một viên kim cương khi được giám định đều có mã số trong viên kim cương, gọi là MÃ SỐ CẠNH, và được chứng nhận theo tờ giấy GIA.

Khi chúng ta bị mất tờ giấy giám định, nếu người hiểu biết, cũng có thể soi mã số cạnh từ trong viên kim cương ra. Và lên đúng hãng GIA trích lục được, để chứng nhận viên kim cương đó là của hãng GIA. Kim cương nhân tạo không thể nào có được tờ giấy chứng nhận của GIA. Muốn biết được viên kim cương thật hay giả, không có gì là khó. Bởi kỹ thuật bắn mã số vào viên kim cương đó không phải đơn giản. Chúng ta có thể nhìn qua kính hiển vi, để nhìn thẳng vào viên kim cương, để soi ra mã số của nó. Và hơn thế nữa, khi nó có nguồn gốc là GIA, thì nó có MÃ VẠCH, để chúng ta có thể tìm ra viên kim cương của mình sở hữu là thật hay giả, của hãng nào. Nên không thể đánh tráo khái niệm được.

Tôi đã có 30 năm trải nghiệm từ những đam mê. Nên muốn biết một viên kim cương giả hay thật, tôi cũng có thể nhìn bằng mắt thường được. Nhưng không phân biệt được độ trong suốt của nó đến mức nào. Nhưng những viên kim cương bệnh tật tôi có thể nhìn và phát hiện ngay. Đó là kinh nghiệm chơi kim cương của tôi. Vì khi những lời tôi viết ra đây thì các nhà buông bán kinh doanh kim cương trong và ngoài nước sẽ hiểu rõ được tôi nói gì. Giá trị của kim cương chỉ có thể chơi lâu năm mới biết. Nếu không cũng mù mờ ngu ngơ bởi vì người mua luôn lầm, nhưng người bán không bao giờ lầm. Bởi vì xê qua xích lại thì giá trị nó khác rồi. Kim cương được tính bằng CARAT, chiều dài, độ sâu, và độ nặng, giác cắt. Chỉ có người bán mới rành hơn người mua. Nên tôi tự hào là tôi sở hữu những viên kiêm cương ĐẸP TRỌN VẸN, ĐẸP KHÔNG TÌ VẾT, VÀ RẤT TO, đó là sự hiểu biết của tôi. Khi hiểu biết về lịch sử của một viên kim cương để mình sở hữu, đó là phước báu của tôi. Tại sao tôi nói CỦA ĐI TÌM NGƯỜI? Vì có những viên kim cương họ trưng bày suốt 5-7 năm liền mà không bán được? Tôi mua ở New York, ở Singapore, ở Dubai, kể cả Malaysia. Nhưng khi tôi ngang qua, tôi đã mua nó trong MỘT NỐT NHẠC. Và ông chủ ấy đã nói với tôi: "Nó đã chờ tôi!".

Có những thứ không phải có tiền là mua được. Mà tôi đã sở hữu được. Đó là cái phước của tôi. Tôi đam mê nên luôn nỗ lực làm để phục vụ cái đam mê của mình. Và có một ý nghĩa nó cũng là tài sản của tôi. Để khi về già, tôi có thể dùng nó để đi làm từ thiện. Tôi có thể bán đấu giá từng viên một để giúp đời giúp người? Sau những tháng năm thoả mãn đam mê, tôi dùng nó làm phương tiện để trả lại cho đời. Vì có thứ gì chết mang theo được đâu? Sống trên đời này, phải có đam mê và có mục tiêu sống! Nó mới khiến tôi nỗ lực để vượt lên chính mình. Muốn thoả được cái đam mê thì mình phải tự trọng và kiếm ra tiền để phục vụ cho chính mình. Vì không ai có thể phục vụ cái đam mê của mình, kể cả một người chồng mà yêu thương mình đến mấy, cũng chỉ có thể tặng cho vợ, một đến hai viên và hết sức. Còn tôi, tôi có thể mua tất cả những gì tôi thích mà không ai có thể ngăn được tôi. Là vì tiền của tôi làm ra, là tài sản độc lập của tôi. Đó là điều tôi tự hào nhất, khi biết làm cho mình đẹp mình sang mà không cần phải xin xỏ.

Với phụ nữ, cái hạnh phúc nhất là được làm chủ bản thân mình, làm chủ tài chính, làm chủ cuộc đời mình. Nên dù ai thương ai ghét, là cảm xúc của mỗi người, tôi không quan tâm. Cái phước của tôi thì tôi tận hưởng. Cái khổ đau của tôi, thì tôi ôm chịu. Không ăn mài tình cảm của ai, không vay mượn của ai, cũng không lừa dối ai. Đủ để cho tôi hãnh diện và luôn hướng thiện, giúp đỡ những người nghèo khổ xung quanh mình. Vậy là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Muốn được phước thì hãy tạo phước. Muốn thành công thì phải nỗ lực. Sống trong cuộc đời này, sự dối trá không bao giờ tồn tại. Ở những kẻ thiếu lương tâm và đạo đức, thời gian đi chửi rủa người khác, đi nhiều chuyện. Tôi đã đi kiếm tiền và tôi đã thành công ở tuổi 50. Cái thành công của tôi nó biến thành một giá trị sống, để mang đến cho đời qua những công việc thiện nguyện mà tôi làm. Một kiếp người sống như tôi không còn mơ ước gì nữa.

Qua bài viết này, tôi chia sẻ rất chân thành để tất cả những người cổ vũ tôi hay không cổ vũ tôi cũng phải suy và nghĩ. Nhìn thẳng vào giá trị thật của tôi và soi lại chính mình để phán xét người khác. Nhưng tôi tin chắc những người phán xét tôi theo kiểu tiêu cực là những người luôn thất bại và sẽ còn tiếp tục thất bại vì tạo ta những cái NHÂN QUẢ, những KHẨU NGHIỆP. Và chắc chắn chính họ sẽ học được một bài học về nhân quả trong một ngày gần nhất. Lúc đó họ sẽ nhớ đến Phương Hằng tôi nhiều hơn bao giờ hết. Vì NHÂN QUẢ, là NHÃN TIỀN, không chờ đến kiếp sau. Tin chắc chắn là như vậy. Bởi vì tôi đã từng thấy những người hại tôi, chửi rủa tôi, rồi thất bại lê lết trước mắt tôi. Vì học chưa đủ phước để hại tôi! Và họ huỷ hoại phước đức của họ. Đó mới gọi là NHÂN QUẢ. Gieo tính cách thì gặt hậu quả. Giao oan thì gặp oán. Đó là QUY LUẬT BẤT BIẾN.

Chúc quý vị luôn bình an và hạnh phúc. Phương Hằng tôi sẽ trở lại vào ngày thứ Ba, lúc 19h00, trên kênh Youtube Trường Đua Đại Nam, Youtube Nguyễn Phương Hằng để kỷ niệm 15 năm ngày chúng tôi gặp nhau. Chúng ta sẽ nhậu online nhe quý vị. Quý vị nào thương mến vợ chồng tôi, hãy cùng nhậu online để chia vui với chúng tôi nhe quý vị. Gửi muôn ngàn lời yêu thương đến quý vị!

Nguyễn Phương Hằng".