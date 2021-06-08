Bà Phương Hằng tố hộ chiếu bị đưa lên mạng, bà Lê Thị Giàu đáp trả: 'Bà Hằng khoe và không yêu cầu giữ kín'

Xã hội 08/06/2021 17:52

Mới đây, bà Phương Hằng thông báo việc hộ chiếu mang quốc tịch nước ngoài của mình bị tung lên MXH và cho biết bà Lê Thị Giàu được 1 người khác gửi cho. Tuy nhiên bà chủ Bình Tây đã lên tiếng bác bỏ.

Sau khi ồn ào kiện tụng đòi bồi thường 1.000 tỷ giữa bà Lê Thị Giàu và bà Nguyễn Phương Hằng nổ ra, CĐM đã không ngừng xôn xao về "cuộc chiến của giới thượng lưu". Cụ thể, chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, bà chủ Bình Tây cho hay đã lập vi bằng để chứng minh bà Phương Hằng bôi nhọ danh dự, bịa đặt, vu khống làm tổn hại đến bà và công ty. 

Vừa qua, bà chủ Đại Nam cũng đã livestream để nói về vấn đề này. Nữ đại gia còn cho biết, cuốn hộ chiếu mang quốc tịch nước ngoài của mình bị tung lên mạng. Theo bà Hằng, sở dĩ bà Giàu có được hình ảnh của cuốn hộ chiếu là do được 1 người chuyển cho.

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Trong vi bằng của bà Giàu có xuất hiện hình ảnh sổ hộ chiếu của bà Hằng - Ảnh: Lao Động

Tuy nhiên, theo báo Lao Động, bà Giàu phủ nhận thông tin trên và cho rằng bà chủ Đại Nam chính là người gửi cho mình xem quyển hộ chiếu. Đồng thời, bà chủ Bình Tây còn tiết lộ, sổ hộ chiếu của bà Hằng không mang quốc tịch Canada mà là của Cộng hòa Cyprus (đảo Síp). Bà Giàu chia sẻ: "Trong lúc chát trên mạng qua lại và nói chuyện với nhau, bà Hằng khoe là có quốc tịch Canada nhưng tôi không tin. Do vậy, bà Hằng đã chụp hình cuốn hộ chiếu mang quốc tịch nước ngoài cho tôi xem. Tuy nhiên, khi tôi xem thì cuốn hộ chiếu này không phải của Canada mà là của Cộng hoà Cyprus (Đảo Síp). Khi gửi khoe cho tôi xem, bà Hằng không có yêu cầu là giữ kín thông tin này, nên tôi đã chia sẻ lại cho bạn bè cùng xem".

Theo đó, lý do mà cuốn sổ lan truyền trên mạng, nhiều người biết đến là vì bà Phương Hằng không yêu cầu bà Giàu giữ kín nên bà chủ Bình Tây đã gửi cho bạn bè xem và hiện tại thì lập vi bằng gửi cho toàn án. 

Hiện tại ngoài tính thực hư vụ việc ai mới là người gửi cho bà Giàu hình ảnh quyển hộ chiếu vẫn chưa được xác minh làm rõ thì CĐM vẫn đang tò mò kết quả cuối cùng của vụ kiện nghìn tỷ giữa 2 nữ đại gia khét tiếng.

Quá khứ 'máu mặt' của nữ doanh nhân Lê Thị Giàu - người đòi bà Phương Hằng bồi thường 1.000 tỷ đồng

Quá khứ 'máu mặt' của nữ doanh nhân Lê Thị Giàu - người đòi bà Phương Hằng bồi thường 1.000 tỷ đồng

Những ngày gần đây, vụ ồn ào kiện tụng giữa bà Lê Thị Giàu và bà Nguyễn Phương Hằng khiến CĐM xôn xao bàn tán khi số tiền đòi bồi thường lên đến 1.000 tỷ đồng. Cư dân mạng ngay lập tức đứng ngồi không yên truy lùng danh tính của nữ doanh nhân này.

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