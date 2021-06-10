Bà Phương Hằng bóc trần về 'Phi Phi cô nương': 'Đừng thấy cười mà tưởng hiền nha quý vị'

Xã hội 10/06/2021 21:59

Trong livestream tối nay, bà Phương Hằng đã tố cực gắt nhân vật Phi Phi cô nương. Nữ đại gia dành những danh xưng như "con rắn độc", "thú dữ" để gọi người phụ nữ này.

Như đã thông báo trước đó, tối 10/6, bà Phương Hằng tiếp tục có cuộc livestream trên MXH với chủ đề "Đại hội vạch mặt". Đúng như chủ đề của buổi phát trực tiếp, nữ đại gia tiếp tục "đụng và chạm" nhiều "người trong kẹt" bằng việc tố cáo hàng loạt những bí mật về "dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu giếm". 

Nhân vật đầu tiên bị nữ đại gia đem "lên thớt" không ai xa lạ chính là Phi Phi cô nương. Cụ thể, bà chủ Đại Nam rất gay gắt khi gọi người này là "con rắn độc" vì theo bà Phi Phi đã đứng đằng sau giật dây, xúi giục mọi chuyện. Bà Hằng gay gắt: "Phi Phi cô nương là một con người nhẹ nhàng, êm ái, tử tế nhưng là "rắn độc". Phi Phi có mối quan hệ rất đáng nể, không chỉ trong showbiz mà còn có những cánh tay đắc lực".

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Bà Phương Hằng xuất hiện để 'vạch mặt' những người trong kẹt như đã hứa - Ảnh chụp màn hình

Nữ đại gia còn lên giọng mỉa mai màn hát hò của Phi Phi cô nương. Theo bà đấy chỉ là giả vờ, nịnh nọt: "Phi Phi cô nương giả vờ hát tặng tôi, ra vẻ không giận không hờn. Phi Phi cô nương quá cao thủ, nói em vẫn thương chị, không giận chị đâu. Ừ đúng rồi, em là thú dữ mà sao em giận chị được, em chỉ chờ sơ hở rồi em đớp chị luôn".  

Bà chủ Đại Nam vẫn một mực khẳng định vị cô nương này chính là người đã đứng sau, điều khiển các hacker đánh sập những trang Facebook, Youtube của những người ủng hộ vợ chồng bà. 

Mặc dù không nhắc đến tên thật của Phi Phi cô nương nhưng bà Phương Hằng mỉa mai việc "con mình không nuôi, đi nuôi con người ta" khiến CĐM không khỏi xôn xao bàn tán. Hiện tại trong bộ phim "cô gái đến từ Đại Nam" của bà Phương Hằng đang dần có thêm những "vai diễn mới", ai cũng được nữ doanh nhân "bóc trần, bóc trụi" và thu hút sự quan tâm của dư luận.

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Trong thời gian gần đây, bà Phương Hằng dậy sóng dư luận vì hàng loạt những màn "bóc phốt" và những phát ngôn động trời. Mới đây, nữ đại gia đã có tâm thư chia sẻ về cuộc chiến dài đằng đẵng mà bà xem như "sứ mệnh".

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