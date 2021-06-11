"Cậu IT" cũng gây sốc khi giúp đỡ nữ đại gia khui ra chuyện 14 tỷ tiền từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh. Hay mới đây, chính hacker là người đã tìm chứng cứ, tố ngược NS Đức Hải sử dụng dịch vụ SMS để tự nhắn tin tống tiền chính mình. Nhâm Hoàng Khang cũng là người đã đăng lên đoạn tin nhắn giữa Hồ Văn Cường và 1 người lạ về cuộc sống và mối quan hệ giữa nam ca sĩ với Phi Nhung. Vụ việc này đã khiến CĐM àn tán không ngưng vì cho rằng giữa Phi Nhung và quán quân Việt Nam idol nhí có nhiều ẩn khuất.

Thời gian gần đây, không ai là không 1 lần nghe đến cái tên Nhâm Hoàng Khang từ khi theo dõi "cuộc chiến" của bà Phương Hằng . Trước đó, nam IT từng khiến CĐM ngỡ ngàng khi nhận được 1 tỷ từ nữ đại gia vì đã có công tra ra lai lịch của Facebook "Vô Thường". Tuy nhiên anh chàng này sẵn sàng gửi lại bà chủ Đại Nam 500 triệu để ủng hộ Covid-19.

Trước đó, anh cũng từng chia sẻ việc sau khi giúp đỡ nữ đại gia, nhiều người đã nhắn tin đe dọa đến gia đình khiến cho người thân của Nhâm Hoàng Khang chỉ muốn anh dừng lại, không dính dáng đến ồn ào của bà Phương Hằng.

Tuy nhiên, khi khui hàng loạt bí mật động trời như vậy lên MXH, nam IT vướng phải nhiều rắc rối. Mới đây, "cậu IT" phẫn nộ chia sẻ về việc bị 1 anti đóng giả thành shipper đến tận nhà đe dọa Nhâm Hoàng Khang, thậm chí còn lôi con nhỏ của IT team bà Hằng vào cuộc.

Thậm chí, anh còn thừa nhận, sẵn sàng đối mặt với mọi hậu quả về những gì mình đã làm. Theo Pháp luật TP.HCM, nam hacker khẳng định lần đầu tiên anh tự ý hack tài khoản của nam nghệ sĩ Hoài Linh và một số nghệ sĩ khác chỉ vì anh ghét sự lừa dối, anh cho biết từng là nạn nhân như bà Hằng nên rất hiểu cảm xúc của bà: "Mình phạm pháp thì mình đã chuẩn bị tâm lý bất cứ lúc nào về mặt dân sự cũng như hình sự. Mình không cần ai tụ họp lại ủng hộ hay phản đối gì hết. Nhà nước sẽ có cách giải quyết hợp lý, mọi người không cần lo. Còn ai hỏi mình vì ủng hộ cô Hằng mà bị như thế có đáng không thì mình xin khẳng định nếu cho mình làm lại thì mình vẫn làm như vậy".

Tuy nhiên, kể từ lúc bước vào cuộc chiến, trở thành cánh tay phải đắc lực của nữ đại gia, Nhâm Hoàng Khang đã khẳng định sẽ giúp đỡ bà Phương Hằng đến cùng. Chính lời khẳng định "chắc như đinh đóng cột" này của nam IT khiến nhiều người đặt ra câu hỏi không biết thực sự Nhâm Hoàng Khang đã có được lợi lộc gì từ bà chủ Đại Nam.

Nhâm Hoàng Khang lý giải về việc giúp đỡ bà Phương Hằng - Ảnh chụp màn hình

Trước những thắc mắc của CĐM, Nhâm Hoàng Khang đã lên tiếng tuyên bố mình là anh hùng và nữ đại gia Phương Hằng cũng là anh hùng, nên "anh hùng trọng anh hùng". Theo đó, nam IT chia sẻ: "Chia buồn cùng các em nói anh làm vì tiền, mở mắt ra coi kỹ ngày 22/5 anh chuyển số tiền đó đi đâu nhé. Chị Hằng sau đó đã không đồng ý nhận lại nhưng thấy mình quyết tâm nên đã nhận". Nhâm Hoàng Khang còn cho biết thêm, nữ đại gia còn nhấn mạnh: "Sau này em cần bất cứ thứ gì cứ nói chị". Theo đó, "cậu IT" cho hay chính câu nói này đã khiến anh dốc lòng giúp đỡ bà chủ Đại Nam.

Hình ảnh chứng minh Nhâm Hoàng Khang đã chuyển tiền trả lại cho bà Hằng - Ảnh: FB

Hiện bài đăng của "cậu IT" nhận về sự quan tâm lớn của CĐM. Dù vẫn chưa rõ thực hư thế nào nhưng đã phần nào đánh tan tin đồn Nhâm Hoàng Khang "làm vì tiền".