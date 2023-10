"Cậu IT" cũng gây sốc khi giúp đỡ nữ đại gia khui ra chuyện 14 tỷ tiền từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh. Hay mới đây, chính hacker là người đã tìm chứng cứ, tố ngược NS Đức Hải sử dụng dịch vụ SMS để tự nhắn tin tống tiền chính mình. Nhâm Hoàng Khang cũng là người đã đăng lên đoạn tin nhắn giữa Hồ Văn Cường và 1 người lạ về cuộc sống và mối quan hệ giữa nam ca sĩ với Phi Nhung. Vụ việc này đã khiến CĐM àn tán không ngưng vì cho rằng giữa Phi Nhung và quán quân Việt Nam idol nhí có nhiều ẩn khuất.

Thời gian gần đây, không ai là không 1 lần nghe đến cái tên Nhâm Hoàng Khang từ khi theo dõi "cuộc chiến" của bà Phương Hằng. Trước đó, nam IT từng khiến CĐM ngỡ ngàng khi nhận được 1 tỷ từ nữ đại gia vì đã có công tra ra lai lịch của Facebook "Vô Thường". Tuy nhiên anh chàng này sẵn sàng gửi lại bà chủ Đại Nam 500 triệu để ủng hộ Covid-19.

Đoạn tin nhắn gây sốc về mối quan hệ 'cơm không lành, canh không ngọt' của Phi Nhung và Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi khui hàng loạt bí mật động trời như vậy lên MXH, nam IT vướng phải nhiều rắc rối. Mới đây, "cậu IT" phẫn nộ chia sẻ về việc bị 1 anti đóng giả thành shipper đến tận nhà đe dọa Nhâm Hoàng Khang, thậm chí còn lôi con nhỏ của IT team bà Hằng vào cuộc.

Tin nhắn giữa Nhâm Hoàng Khang và shipper - Ảnh: FB

Trước đó, anh cũng từng chia sẻ việc sau khi giúp đỡ nữ đại gia, nhiều người đã nhắn tin đe dọa đến gia đình khiến cho người thân của Nhâm Hoàng Khang chỉ muốn anh dừng lại, không dính dáng đến ồn ào của bà Phương Hằng.