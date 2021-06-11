Bà Phương Hằng 'hứa hẹn' gì mà khiến Nhâm Hoàng Khang bất chấp bị đe dọa, kể cả dính líu đến 'hình sự' để ra mặt?

Xã hội 11/06/2021 07:13

Nhâm Hoàng Khang là cái tên phủ sóng rộng rãi trên mọi mặt trận "đấu tố" của bà Phương Hằng. Những bí mật động trời mà nữ đại gia Đại Nam mạnh miệng công bố cũng có góp sức không nhỏ của "cậu IT".

Thời gian gần đây, không ai là không 1 lần nghe đến cái tên Nhâm Hoàng Khang từ khi theo dõi "cuộc chiến" của bà Phương Hằng. Trước đó, nam IT từng khiến CĐM ngỡ ngàng khi nhận được 1 tỷ từ nữ đại gia vì đã có công tra ra lai lịch của Facebook "Vô Thường". Tuy nhiên anh chàng này sẵn sàng gửi lại bà chủ Đại Nam 500 triệu để ủng hộ Covid-19. 

"Cậu IT" cũng gây sốc khi giúp đỡ nữ đại gia khui ra chuyện 14 tỷ tiền từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh. Hay mới đây, chính hacker là người đã tìm chứng cứ, tố ngược NS Đức Hải sử dụng dịch vụ SMS để tự nhắn tin tống tiền chính mình. Nhâm Hoàng Khang cũng là người đã đăng lên đoạn tin nhắn giữa Hồ Văn Cường và 1 người lạ về cuộc sống và mối quan hệ giữa nam ca sĩ với Phi Nhung. Vụ việc này đã khiến CĐM àn tán không ngưng vì cho rằng giữa Phi Nhung và quán quân Việt Nam idol nhí có nhiều ẩn khuất. 

Nham Hoang Khang 4
Đoạn tin nhắn gây sốc về mối quan hệ 'cơm không lành, canh không ngọt' của Phi Nhung và Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi khui hàng loạt bí mật động trời như vậy lên MXH, nam IT vướng phải nhiều rắc rối. Mới đây, "cậu IT" phẫn nộ chia sẻ về việc bị 1 anti đóng giả thành shipper đến tận nhà đe dọa Nhâm Hoàng Khang, thậm chí còn lôi con nhỏ của IT team bà Hằng vào cuộc. 

Nham Hoang Khang 3
Tin nhắn giữa Nhâm Hoàng Khang và shipper - Ảnh: FB

Trước đó, anh cũng từng chia sẻ việc sau khi giúp đỡ nữ đại gia, nhiều người đã nhắn tin đe dọa đến gia đình khiến cho người thân của Nhâm Hoàng Khang chỉ muốn anh dừng lại, không dính dáng đến ồn ào của bà Phương Hằng.

Thậm chí, anh còn thừa nhận, sẵn sàng đối mặt với mọi hậu quả về những gì mình đã làm. Theo Pháp luật TP.HCM, nam hacker khẳng định lần đầu tiên anh tự ý hack tài khoản của nam nghệ sĩ Hoài Linh và một số nghệ sĩ khác chỉ vì anh ghét sự lừa dối, anh cho biết từng là nạn nhân như bà Hằng nên rất hiểu cảm xúc của bà: "Mình phạm pháp thì mình đã chuẩn bị tâm lý bất cứ lúc nào về mặt dân sự cũng như hình sự. Mình không cần ai tụ họp lại ủng hộ hay phản đối gì hết. Nhà nước sẽ có cách giải quyết hợp lý, mọi người không cần lo. Còn ai hỏi mình vì ủng hộ cô Hằng mà bị như thế có đáng không thì mình xin khẳng định nếu cho mình làm lại thì mình vẫn làm như vậy". 

Tuy nhiên, kể từ lúc bước vào cuộc chiến, trở thành cánh tay phải đắc lực của nữ đại gia, Nhâm Hoàng Khang đã khẳng định sẽ giúp đỡ bà Phương Hằng đến cùng. Chính lời khẳng định "chắc như đinh đóng cột" này của nam IT khiến nhiều người đặt ra câu hỏi không biết thực sự Nhâm Hoàng Khang đã có được lợi lộc gì từ bà chủ Đại Nam. 

Nham Hoang Khang 2
Nhâm Hoàng Khang lý giải về việc giúp đỡ bà Phương Hằng - Ảnh chụp màn hình

Trước những thắc mắc của CĐM, Nhâm Hoàng Khang đã lên tiếng tuyên bố mình là anh hùng và nữ đại gia Phương Hằng cũng là anh hùng, nên "anh hùng trọng anh hùng". Theo đó, nam IT chia sẻ: "Chia buồn cùng các em nói anh làm vì tiền, mở mắt ra coi kỹ ngày 22/5 anh chuyển số tiền đó đi đâu nhé. Chị Hằng sau đó đã không đồng ý nhận lại nhưng thấy mình quyết tâm nên đã nhận". Nhâm Hoàng Khang còn cho biết thêm, nữ đại gia còn nhấn mạnh: "Sau này em cần bất cứ thứ gì cứ nói chị". Theo đó, "cậu IT" cho hay chính câu nói này đã khiến anh dốc lòng giúp đỡ bà chủ Đại Nam.

Nham Hoang Khang 1
Hình ảnh chứng minh Nhâm Hoàng Khang đã chuyển tiền trả lại cho bà Hằng - Ảnh: FB

Hiện bài đăng của "cậu IT" nhận về sự quan tâm lớn của CĐM. Dù vẫn chưa rõ thực hư thế nào nhưng đã phần nào đánh tan tin đồn Nhâm Hoàng Khang "làm vì tiền".

Sau tin đồn bị ‘sờ gáy’, Nhâm Hoàng Khang tung clip ‘khoe’ đã chuyển 500 triệu cho bà Phương Hằng dằn mặt antifan

Sau tin đồn bị ‘sờ gáy’, Nhâm Hoàng Khang tung clip ‘khoe’ đã chuyển 500 triệu cho bà Phương Hằng dằn mặt antifan

Khi được bà Nguyễn Phương Hằng thưởng nóng 1 tỷ nhờ tìm ra kẻ nói xấu bà trên mạng xã hội, Nhâm Hoàng Khang đã khiến nhiều người bán tín bán nghi. Tuy nhiên, khi anh công bố clip quay trực tiếp giao dịch tài khoản, khán giả lại được một phen trầm trồ.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhâm Hoàng Khang bà Phương Hằng Nhâm Hoàng Khang Phi Nhung

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 10 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 40 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 5 giờ 0 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 6 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1