Sau tin đồn bị ‘sờ gáy’, Nhâm Hoàng Khang tung clip ‘khoe’ đã chuyển 500 triệu cho bà Phương Hằng dằn mặt antifan

Khi được bà Nguyễn Phương Hằng thưởng nóng 1 tỷ nhờ tìm ra kẻ nói xấu bà trên mạng xã hội, Nhâm Hoàng Khang đã khiến nhiều người bán tín bán nghi. Tuy nhiên, khi anh công bố clip quay trực tiếp giao dịch tài khoản, khán giả lại được một phen trầm trồ.
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Bà Phương Hằng từng treo thưởng nóng cho ai tìm ra FB Vô Thường nói xấu bà và thật bất ngờ khi Nhâm Hoàng Khang đã nhanh tay tìm ra thông tin anh hùng bàn phím kia và nhận ngay 1 tỷ đồng thưởng nóng. Tuy nhiên, anh đã chuyển lại cho bà Hằng 500 triệu để làm từ thiện.
Thời điểm đó, nhiều cư dân mạng cho rằng anh đang tạo “phốt” cùng bà Hằng để gây sự chú ý và không tin vào sự thật. Tuy nhiên mới đây, cậu IT truyền nhân của bà Phương Hằng đã tung hẳn một clip quay lại app tài khoản của mình trên điện thoại chi tiết giao dịch ngân hàng.
Đáng chú ý, trong đó có một khoản giao dịch trừ 500 triệu được chuyển đi cho bà Nguyễn Phương Hằng. Lúc này nhiều cư dân mạng mới tin sự thật và bắt đầu tỏ ra trầm trồ. Một số còn khá tiếc nuối khi đợt bà Hằng treo giải thưởng đã không nhanh tay để giựt 1 tỷ đồng.
Hiện tại, Nhâm Hoàng Khang đang dính lùm xùm với ca sĩ Phi Nhung và thông tin anh bị bắt cũng được nhiều cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Tuy nhiên, chiều nay anh thông tin mình vẫn an toàn và vừa mới ngủ dậy khiến dân mạng khá tò mò.
Trước đó, Nhậm Hoàng Khang đã hẹn 0h tối ngày 5/6 sẽ tung toàn bộ thông tin gây sốc về nữ ca sĩ Phi Nhung thế nhưng lại "thất hẹn". Giải thích cho sự "thất hẹn" này, Nhâm Hoàng Khang cho biết mình đã nắm toàn bộ chứng cứ nhưng chỉ sẽ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền và đợi đúng thời cơ để đăng.