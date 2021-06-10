Sau tin đồn bị ‘sờ gáy’, Nhâm Hoàng Khang tung clip ‘khoe’ đã chuyển 500 triệu cho bà Phương Hằng dằn mặt antifan

Bà Phương Hằng từng treo thưởng nóng cho ai tìm ra FB Vô Thường nói xấu bà và thật bất ngờ khi Nhâm Hoàng Khang đã nhanh tay tìm ra thông tin anh hùng bàn phím kia và nhận ngay 1 tỷ đồng thưởng nóng. Tuy nhiên, anh đã chuyển lại cho bà Hằng 500 triệu để làm từ thiện.

Thời điểm đó, nhiều cư dân mạng cho rằng anh đang tạo “phốt” cùng bà Hằng để gây sự chú ý và không tin vào sự thật. Tuy nhiên mới đây, cậu IT truyền nhân của bà Phương Hằng đã tung hẳn một clip quay lại app tài khoản của mình trên điện thoại chi tiết giao dịch ngân hàng.