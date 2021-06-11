Tuổi 50, bà Phương Hằng hồi xuân, để lộ khoảnh khắc 'cực tình' bên ông Dũng 'lò vôi' bảnh tỏn

Xã hội 11/06/2021 14:06

Trong livestream hôm thứ Ba vừa rồi, bà Phương Hằng và ông Dũng "lò vôi" xuất hiện bên nhau để ôn lại chặng đường hôn nhân 15 năm. Đến gần trưa nay, 2 vợ chồng bất ngờ tung bộ ảnh ngọt lịm khiến dân tình xôn xao.

Sau những màn livestream gay gắt suốt thời gian vừa qua, bà Phương Hằng và ông Dũng "lò vôi" đã dành 1 ngày để tâm sự về chặng đường hôn nhân, cũng là để kỷ niệm 15 năm bên nhau.

Mặc dù chỉ tổ chức "tiệc mừng online" tại nhà nhưng vợ chồng Đại Nam đã đầu tư hẳn 1 khu vực trang trí hoa tươi, bánh kem và ảnh kỷ niệm vô cùng hoành tráng. Ông Huỳnh Uy Dũng xuất hiện tươm tất trong trang phục sơ mi, quần tây "bảnh bao" sánh đôi cùng bà Nguyễn Phương Hằng điệu đà, ngọt ngào trong trang phục váy vóc cầu kỳ. 

Xuyên suốt buổi phát trực tiếp, 2 vợ chồng đã cùng nhau ôn lại những bước ngoặt từ lúc "về chung một nhà". 

Đến trưa nay, bộ ảnh kỷ niệm của 2 vợ chồng bất ngờ được tung lên MXH khiến nhiều ngưỡi ngỡ ngàng vì quá đẹp. Trong không gian tráng lệ ngập hoa tươi của căn "biệt phủ" triệu đô, cả 2 nổi bần bật vì quá ngọt ngào và tình tứ. 

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Ông Dũng tình cảm tặng vợ bó hoa tươi - Ảnh: FB
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Nữ đại gia trông rất sang trọng, thần thái trong bộ váy đen, cắt xẻ khá táo bạo - Ảnh: FB
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2 vợ chồng mở tiệc 'online' nâng ly vì hạnh phúc - Ảnh: FB
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Buổi kỷ niệm còn có bé Hữu và bé My chung vui - Ảnh: FB
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2 vợ chồng tình tứ uống 'giao bôi' - Ảnh: FB
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Bà Phương Hằng được nhận xét hồi xuân, như 'gái 18' trong những trang phục điệu đà, thướt tha - Ảnh: FB
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Ông Dũng không ngại thể hiện tình cảm với bà Phương Hằng trước ống kính - Ảnh: FB

Dù đã ngoài 50 nhưng cả 2 vợ chồng vẫn rất ngọt ngào và luôn dành cho nhau ánh mắt quan tâm, tình tứ dù trước đó cả 2 đã xảy ra mâu thuẫn đến mức tưởng chừng không thể hòa giải. Có lẽ nhờ chặng đường khó khăn mà cả ông Dũng và bà Hằng đã trải qua, cùng nhau gây dựng sự nghiệp, cùng nhau làm từ thiện nên sau những biến cố gia đình, vợ chồng doanh nhân Đại Nam vẫn nắm tay nhau cùng bước tiếp. 

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Trong livestream tối nay với chủ đề "đại hội vạch mặt", bà Phương Hằng tiếp tục "bóc trần" hàng loạt những cái tên gây xôn xao CĐM, trong đó không thể không kể đến Phi Phi cô nương.

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