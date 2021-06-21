Sau khi cam kết với sở TT&TT Bình Dương sẽ cẩn trọng hơn trong phát ngôn khi livestream và có buổi trực tiếp cuối cùng về hành trình đi tìm sự thật, mới đây bà Nguyễn Phương Hằng đã có động thái mới trên mạng xã hội gây chú ý.
Sau khi gây xôn xao mạng xã hội với những phát ngôn gây chú ý, bà Nguyễn Phương Hằng đã cam kết với sở TT&TT tỉnh Bình Dương sẽ cẩn trọng hơn trong lời nói khi livestream trực tuyến. Tiếp đó, bà cũng livestream và cho biết lần cuối đứng ra nói chuyện về những ồn ào 3 tháng vừa qua, sẽ tạm dừng cuộc khẩu chiến, chờ đợi kết quả từ luật pháp, đồng thời sẽ chỉ nói về cuộc sống trong các lần chia sẻ sau này.
Sáng ngày 21/6, bà chủ Đại Nam đã chia sẻ lên trang cá nhân và cả trang Youtube lời kêu gọi mọi người đăng ký theo dõi kênh riêng khiến dư luận vô cùng tò mò.
Bài đăng vừa xuất hiện vài phút thu hút hơn 10 ngàn lượt like và nhiều comment hưởng ứng tích cực. Nhiều fan của bà Phương Hằng vào thắc mắc hỏi kênh nào thì được quản lý Hà Lade nhiệt tình gửi link hướng dẫn một cách bài bản, giới thiệu Youtube có tên khá "lạ và Tây" là Chistianna Nguyen.
Sau khi bà chủ Đại Nam tuyên bố cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói mỗi khi livestream đã nhận được thêm nhiều sự ủng hộ. Nhiều khán giả cho biết bà Phương Hằng có thể chuyển chủ để bóc phốt nghệ sĩ sang việc tư vấn cách giữ gìn hạnh phúc gia đình.