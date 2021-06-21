Sau khi gây xôn xao mạng xã hội với những phát ngôn gây chú ý, bà Nguyễn Phương Hằng đã cam kết với sở TT&TT tỉnh Bình Dương sẽ cẩn trọng hơn trong lời nói khi livestream trực tuyến. Tiếp đó, bà cũng livestream và cho biết lần cuối đứng ra nói chuyện về những ồn ào 3 tháng vừa qua, sẽ tạm dừng cuộc khẩu chiến, chờ đợi kết quả từ luật pháp, đồng thời sẽ chỉ nói về cuộc sống trong các lần chia sẻ sau này.

Sáng ngày 21/6, bà chủ Đại Nam đã chia sẻ lên trang cá nhân và cả trang Youtube lời kêu gọi mọi người đăng ký theo dõi kênh riêng khiến dư luận vô cùng tò mò.