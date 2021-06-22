Kêu gọi follow kênh Youtube với 'nghệ danh' mới, bà Phương Hằng ngầm chuẩn bị lấn sân showbiz?

Xã hội 22/06/2021 08:30

Sau lời kêu gọi nhấn đăng ký kênh YouTube và cả trang cá nhân, fan đang rầm rộ ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng lấn sân showbiz với nhiều lời khen có cánh.

Dù từng gây ồn ào sau những livestream đụng chạm giới nghệ sĩ nhưng phải công nhận một điều, sức hút của bà Nguyễn Phương Hằng trên mạng xã hội là rất lớn. Mỗi bài đăng trên facebook hay kênh Youtube đều thu hút người xem khá "khủng" và lượt tương tác tăng dần theo từng ngày.

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Mỗi bài đăng của bà Phương Hằng thu hút lượt tương tác 'khủng' trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình
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Bên dưới mỗi bài đăng, rất nhiều fan dành cho bà lời khen có cánh - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, trang facebook của bà Phương Hằng với tích xanh chính chủ hiện có hơn 600.000 người đăng ký theo dõi, con số tương tác không thua kém bất kỳ ngôi sao showbiz nào. Nhiều fan hi vọng lẫn nghi nghờ phải chăng lời kêu gọi ấn đăng ký trang cá nhân và kênh YouTube của bà chủ Đại Nam đang ngầm chuẩn bị cho một cuộc lấn sân nghệ thuật trong thời gian sắp tới? Nếu đây là sự thật thì fan chắc chắn đứng ngồi không yên vì theo nhiều người nhận xét, vợ ông Dũng lò vôi dư sức về cả nhan sắc lẫn máu nghệ sĩ hài hước trong người. 

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So về kim cương và siêu xe thì bà Phương Hằng ăn đứt các ngôi sao showbiz hiện nay - Ảnh: Internet
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BST Siêu xe hạng sang đẳng cấp của bà chủ Đại Nam khiến dân mạng choáng váng - Ảnh: Internet
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Bà hay thể hiện khả năng ca hát và sở trường nhảy theo nhạc điêu luyện khiến fan vô cùng thích thú mỗi khi livestream - Ảnh: Internet

Bà Nguyễn Phương Hằng cũng từng xuất hiện rực rỡ khi ghép mình vào vai Thái hậu đương triều trong một livestream khiến người xem vô cùng thích thú cho thấy, máu nghệ sĩ và khả năng sáng tạo trong bà luôn có sức hút đặc biệt.

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Đáng chú ý trong một lần mở màn livestream cá nhân, bà còn ghép mình với hình ảnh Thái hậu vô cùng hoành tráng và đẹp mắt - Ảnh: Internet

Thế nhưng tất cả hiện chỉ là suy đoán của cư dân mạng. Sau khi bà chủ Đại Nam tuyên bố cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói mỗi khi livestream có vẻ nhận được thêm rất nhiều fan đủ mọi lứa tuổi. Nhiều khán giả cho biết bà Phương Hằng có thể chuyển chủ để bóc phốt nghệ sĩ sang việc tư vấn cách giữ gìn hạnh phúc gia đình, cách làm giàu mỗi khi lên sóng.

Trước đó bà Nguyễn Phương Hằng đã cam kết với sở TT&TT tỉnh Bình Dương sẽ cẩn trọng hơn trong lời nói khi livestream trực tuyến. Sáng ngày 21/6 bà chủ Đại Nam cũng đã chia sẻ lên trang cá nhân và cả trang Youtube lời kêu gọi mọi người ấn đăng ký theo dõi khiến fan vô cùng tò mò. Bài đăng vừa xuất hiện vài phút thu hút hơn 10 ngàn lượt like và nhiều comment hưởng ứng tích cực. Nhiều fan của bà Phương Hằng vào thắc mắc hỏi kênh nào thì được quản lý Hà Lade nhiệt tình gửi link hướng dẫn một cách bài bản. Hóa ra, bà Hằng ngoài tên thường gọi cũng có một biệt danh rất nghệ sĩ và Tây: Chistiana Nguyen.

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Bài đăng kêu gọi nhấn đăng ký trang cá nhân gây chú ý sáng ngày 21/6 của bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình
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Kênh Youtube cá nhân mới của bà với nghệ danh đáng chú ý - Ảnh:  Chụp màn hình

Được biết, tối 21/6, vợ chồng bà Hằng cũng xuất hiện trên sóng livestream, thu hút nhiều lượt xem từ cư dân mạng. 

Sau thông báo 'thôi bóc phốt Vbiz', bà Phương Hằng kêu gọi follow kênh Youtube với 'nghệ danh' mới

Sau thông báo 'thôi bóc phốt Vbiz', bà Phương Hằng kêu gọi follow kênh Youtube với 'nghệ danh' mới

Sau khi cam kết với sở TT&TT Bình Dương sẽ cẩn trọng hơn trong phát ngôn khi livestream và có buổi trực tiếp cuối cùng về hành trình đi tìm sự thật, mới đây bà Nguyễn Phương Hằng đã có động thái mới trên mạng xã hội gây chú ý.

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