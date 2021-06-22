Bà Phương Hằng thông báo chấm dứt hoạt động thiện nguyện vào tháng 10/2021

Mới đây nhất, bà Hằng chia sẻ 3 bài đăng ngắt quãng liên tiếp trong vài phút khiến khán giả xôn xao. Bài đầu tiên bà thông báo việc ngưng từ thiện từ đầu tháng 10 năm nay, bài tiếp theo bà cho biết sẽ có công văn gửi đến 3 Bệnh viện: Bệnh viên Nhi Đồng Thành Phố, Bệnh Viện Đa Khoa Đà Nẵng và BV Chợ Rẫy. Điều bất ngờ nhất là ở dòng trạng thái cuối cùng bà nói lời “tạm biệt” làm cho cư dân mạng tò mò “đứng ngồi không yên” chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với bà chủ Đại Nam?

Trong livestream mới nhất sau khi bị sở TT&TT tỉnh Bình Dương nhắc nhở cẩn trọng hơn trong phát ngôn, bà Nguyễn Phương Hằng đã khóc "sướt mướt" và cùng chồng là ông Dũng lò vôi chia sẻ khá nhiều câu chuyện. Bên cạnh việc gửi lời cảm ơn đến các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra kẻ vu khống, sau livestream bà còn gửi lời xin lỗi đến nhà đài VTV vì đã bất cẩn đọc nhầm tên.

Ba bài đăng liên tiếp của bà Phương Hằng trên trang cá nhân trong thời gian ngắn thông báo về việc ngưng từ thiện từ đầu tháng 10 và nói lời 'tạm biệt' cùng khán giả khiến fan hết sức tò mò và lo lắng? Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới các bài đăng, khá nhiều fan hâm mộ của bà Phương Hằng tỏ ra quan tâm và lo lắng. Cũng có khán giả cảm thấy tiếc nuối khi bà thông báo ngưng hành thiện trong tương lai. Nhiều người khuyên bà nên tiếp tục làm từ thiện để giúp đỡ cộng đồng. Nếu thật sự bà chủ Đại Nam quyết định ngưng hẳn việc từ thiện thì quả là thiệt thòi cho các hoàn cảnh neo đơn đang cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Khá nhiều người tiếc nuối khi bà dừng việc từ thiện - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó có khá nhiều fan dành cho bà lời động viên - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết trước đó vợ chồng ông Dũng 'lò vôi' rất hay thực hiện từ thiện giúp đỡ các gia đình khó khăn. Đặc biệt hai vị đại gia này thường thực hiện công tác từ thiện tại các bệnh viện lớn. Như đợt ngày 1/4/2016 tại Bệnh viện đa khoa TP Đà Nẵng, vợ chồng ông bà đã cùng lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng ký kết một thỏa thuận. Theo đó, Công ty cổ phần Đại Nam do ông Huỳnh Uy Dũng làm tổng giám đốc, sẽ tài trợ tài chính để mổ tim miễn phí cho 50 trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Đây là lần đầu tiên Chương trình “Trái tim Hằng Hữu” đến với trẻ em bị mắc tim bẩm sinh ở miền trung.

Vợ chồng ông Dũng lò vôi trong một chuyến từ thiện tại Bệnh viện Đà Nẵng năm 2016 - Ảnh: Internet

Tối qua bà Phương Hằng đã livestream và tâm sự rất nhiều cùng khán giả - Ảnh: Chụp từ clip

Hành động đẹp của vợ chồng bà Phương Hằng từng khiến rất nhiều khán giả ngưỡng mộ thế nên thông tin đóng quỹ từ thiện lại một lần nữa khiến cộng đồng quan tâm. Cách đây nhiều ngày, bà cũng từng chia sẻ về vấn đề có ý định ngưng hẳn việc từ thiện vì chịu nhiều đả kích từ cư dân mạng sau loạt phát ngôn sóng gió: "Tôi không còn chút nhuệ khí nào, không còn chút động lực nào để làm từ thiện nữa. Khóc là hèn, nhưng đó chính là giọt nước tràn ly. Những đứa con của tôi bị tổn thương quá nhiều, bởi mẹ của chúng là người tốt nhưng tại sao bị người ta chửi bới nhiều đến thế. Hay tôi cứ ngu si hưởng thái bình hả mọi người?".