Bà Phương Hằng tuyên bố được ‘giải thoát’ vào đêm trăng tròn, ngưng quỹ Hằng Hữu, biến căng rằm tháng 5?

Sau khi chia sẻ nhiều bài đăng đứt quãng khó hiểu thì mới đây bà Nguyễn Phương Hằng đã có tuyên bố ẩn ý trên trang cá nhân khiến khán giả xôn xao.

Sau khi chia sẻ tâm tư dài dằng dặc về chuyện từ thiện và tâm sự về những sự cố nhỏ trong lúc làm người nổi tiếng, bà Nguyễn Phương Hằng đã nhận nhiều sự đồng cảm từ cư dân mạng. Bà kể những kỉ niệm trong lúc làm từ thiện, mong muốn được cống hiến cho đời nhưng lạ bị cư dân mạng và antifan công kích. Sau bao ngày khiến dư luận xôn xao bà Phương Hằng đã có chia sẻ đáng chú ý vào đêm rằng tháng 5 trên Facebook - Ảnh: Internet Bên cạnh đó bà cũng cho rằng bản thân khá đơn độc trong cuộc chiến mà không có ai bên cạnh. Vợ ông Dũng "lò vôi" còn bật mí từng khóc rất nhiều và mong muốn tìm một chốn bình yên trong tương lai cùng gia đình.

Bài đăng chia sẻ về việc ngưng quỹ từ thiện Hằng Hữu tại 3 bệnh viện lớn của bà Phương Hằng khiến khán giả xôn xao - Ảnh: Chụp màn hình Mới đây, đêm 23/6 (tức ngày 14 tháng 5 âm lịch), bà lại gây xôn xao khi đăng một status với nhiều ẩn ý: “Tất cả đã kết thúc tôi nói được làm được. Từ nay tôi đã hết khổ đau rồi. Cảm ơn biến cố đã giải thoát cho tôi, trả lại cho đời trả lại cho người một ước mơ của 7 năm. Biết bao buồn khổ hôm nay là ngày rằm tháng 5 âm lịch”. Đính kèm bài viết là các văn bản thông báo ngưng quỹ từ thiện Hằng Hữu tại các bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố và bệnh viện Chợ Rẫy. Bà Hằng giải thích do, dịch COVID-19 ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của khu du lịch Đại Nam nên vợ chồng bà tạm ngưng hỗ trợ hoạt động từ thiện tại 3 bệnh viện này trong tương lai.

Văn bản thông báo chi tiết đính kèm dưới bài đăng của vị doanh nhân này - Ảnh: FB Bà chủ Đại Nam khẳng định lại một lần nữa dưới phần bình luận 'chấm dứt tất cả' - Ảnh: Chụp màn hình Nhiều fan của bà Hằng đã vào động viên và gửi nhiều lời chúc xen lẫn tiếc nuối - Ảnh: Chụp màn hình Quyết định trên gây cho khán giả khá nhiều tiếc nuối. Bên dưới bài đăng nhiều tài khoản đã vào bình luận và chia sẻ cùng bà Phương Hằng: “Cống hiến vậy là quá đủ rồi anh chị. Nghiĩ ngơi an hưởng những gì anh chị có”, “Con hy vọng đây chỉ là suy nghĩ nhất thời của cô thôi, do thời gian qua cô đã chịu nhiều tổn thương, rồi dẫn đến quyết định như vậy. Hy vọng 1 ngày không xa cô chú lại tiếp tục hành trình thiện nguyện này ạ”, “Buồn quá chị ơi, những người nghèo là thiệt thòi nhất, thương chị”. Dù khá tiếc nuối nhưng khán giả hy vọng tương lai vợ chồng ông Dũng lò vôi sẽ suy nghĩ lại và tiếp tục hành thiện giúp đời - Ảnh: Internet Đa phần mọi người đều hy vọng trong tương lai vợ chồng ông Dũng lò vôi sẽ suy nghĩ lại và tiếp tục hành thiện giúp đời. Tuy nhiên hiện tại sau thông báo trên bà Hằng vẫn chưa có phát biểu gì thêm.

Bà Phương Hằng bất ngờ tung chuỗi ‘mật mã’ đứt quãng bí ẩn sau khi kết thúc livestream 3 tháng Sau khi thông báo kết thúc chuỗi livestream 3 tháng có tính sát thương cao với nghệ sĩ Việt, bà Nguyễn Phương Hằng đã chia sẻ nhiều bài đăng liên tục và khó hiểu khiến fan của bà chủ Đại Nam lo lắng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-phuong-hang-tuyen-bo-duoc-giai-thoat-vao-dem-trang-tron-ngung-quy-hang-huu-bien-cang-ram-thang-5-409909.html