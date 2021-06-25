Sau 1 đêm, bà Phương Hằng âm thầm xóa status bí ẩn ‘giải thể công ty’, bất ngờ lập kênh TikTok khoe gia tài 'kim cương hột mít'

Sau khi đăng nhiều bài post khó hiểu trên trang cá nhân khiến cộng đồng hoang mang, một số đó đã bị bà Nguyễn Phương Hằng cho ‘bay màu’ sau đó vài tiếng.
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Bà Nguyễn Phương Hằng luôn khiến cõi mạng xôn xao mỗi khi chuẩn bị đưa ra một quyết định mới nào đó. Gần đây nhất bà khiến dân tình náo loạn khi cho ra mắt kênh TikTok cá nhân với hơn 8.000 lượt thích. Bà cũng chia sẻ nhiều video thú vị lên kênh này.
Một việc đáng chú ý là trước đó bà liên tục đăng tải nhiều dòng trạng thái đứt quãng lên trang cá nhân. Bà thông báo dừng các hoạt động thiện nguyện và còn nói “tạm biệt” khiến fan lo lắng.
Sau đó bà còn viết một bài đăng sẽ giải thể và đóng cửa khu du lịch Đại Nam với nội dung: "Tôi sẽ đề nghị anh Dũng giúp đỡ cho nhân viên một số tiền nhất định và giải thể công ty, đóng cửa khu du lịch Đại Nam vì tôi có 41% cổ phần". Tuy nhiên bà đã xóa bài đăng này ngay sau đó.
Bà Phương Hằng cũng chia sẻ một tâm thư khá dài cho biết những “hỉ nộ ái ố” trong suốt 4 tháng vừa qua. Bà cho rằng bản thân khá đơn độc trong việc tìm lại công bằng cho bản thân và mình là người bị hại nhưng vô tình có nhiều kẻ quá khích đã tấn công bà. Bên cạnh đó bà còn cho biết đã khóc rất nhiều.
Song song đó bà cũng bật mí về chuyện kết thúc làm từ thiện, nhưng trước khi việc này diễn ra, hiện còn rất nhiều hồ sơ chưa xử lý kịp, phải hoàn tất các hồ sơ cũ.
Cuối tâm thư bà hy vọng sẽ có cuộc sống thoải mái hơn so với trước kia khi vô tình “làm người nổi tiếng bất đắc dĩ”, và mong cùng gia đình sẽ tìm đến một nơi mới để có thể bình yên trong tâm hồn. Nhiều fan của bà Phương Hằng cũng đã đồng cảm và chia sẻ nhiều bình luận đáng chú ý: “Thật đau lòng! Luôn luôn ủng hộ và ngưỡng mộ tâm huyết của cô”, “Em Chúc chị luôn vui khỏe, nếu được chị âm thầm giúp đỡ thêm vì còn rất nhiều hoàn cảnh họ trông chờ tấm lòng của anh chị”, “Đi tìm chân lý vất vả lắm cô ơi, nhưng chân lý mãi thuộc về chân lí, chúc cô luôn có tâm thái vững vàng sáng suốt bình an”.