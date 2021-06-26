Bà Phương Hằng khoe thành tích livestream đạt đỉnh hơn 1 triệu người, ‘cao nhân bí ẩn’ bóc mẽ ‘ảo mà còn tự hào’

Sau khi trở thành hiện tượng mạng, mỗi đợt livestream của bà Nguyễn Phương Hằng luôn thu hút hàng trăm ngàn người theo dõi. Có lúc đạt đến 500.000 lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội YouTube và Facebook. Mới đây nhất bà chủ Đại Nam đã chia sẻ một điều bất ngờ khiến dư luận không khỏi phấn khích: “Một buổi live 19 giờ hơn một triệu lượt xem trên các trang của Đại Nam, với cả gần triệu người bình luận”.

Bà Phương Hằng tự hào khoe thành tích hơn 1 triệu lượt xem khi livestream vượt qua kỷ lục cũ - Ảnh: Chụp màn hình

Có lẽ bà đang rất tự hào vị đã vượt kỷ lục livestream của chính bản thân mình. Trong khi các hiện tượng mạng khác chỉ có hơn chục ngàn người xem là cao thì bà vượt qua con số 1 triệu khiến fan ruột vô cùng xuýt xoa ngưỡng mộ. Tuy nhiên bên dưới bài đăng bỗng dưng xuất hiện một tài khoản cà khịa với nội dung: “Toàn views, like, comment ảo, mua gói dịch vụ ảo mà có gì tự hào dữ vậy chị?”.