Bà Phương Hằng khoe thành tích livestream đạt đỉnh hơn 1 triệu người, ‘cao nhân bí ẩn’ bóc mẽ ‘ảo mà còn tự hào’

Xã hội 26/06/2021 08:03

Bà Nguyễn Phương Hằng vừa tự hào khoe thành tích livestream chạm mốc mới lên trang cá nhân thì ngay sau đó đã có nhân vật bí ẩn vào ‘cà khịa’.

Sau khi trở thành hiện tượng mạng, mỗi đợt livestream của bà Nguyễn Phương Hằng luôn thu hút hàng trăm ngàn người theo dõi. Có lúc đạt đến 500.000 lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội YouTube và Facebook. Mới đây nhất bà chủ Đại Nam đã chia sẻ một điều bất ngờ khiến dư luận không khỏi phấn khích: “Một buổi live 19 giờ hơn một triệu lượt xem trên các trang của Đại Nam, với cả gần triệu người bình luận”.

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Bà Phương Hằng tự hào khoe thành tích hơn 1 triệu lượt xem khi livestream vượt qua kỷ lục cũ - Ảnh: Chụp màn hình

Có lẽ bà đang rất tự hào vị đã vượt kỷ lục livestream của chính bản thân mình. Trong khi các hiện tượng mạng khác chỉ có hơn chục ngàn người xem là cao thì bà vượt qua con số 1 triệu khiến fan ruột vô cùng xuýt xoa ngưỡng mộ. Tuy nhiên bên dưới bài đăng bỗng dưng xuất hiện một tài khoản cà khịa với nội dung: “Toàn views, like, comment ảo, mua gói dịch vụ ảo mà có gì tự hào dữ vậy chị?”.

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Một tài khoản bất ngờ nhảy vào 'cà khịa' cho rằng toàn views ảo - Ảnh: Chụp màn hình
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Tuy nhiên dường như đó chỉ là comment 'ghen ăn tức ở' vì thực tế lượng người xem bà Phương Hằng không chỉ cao mà còn rất quan tâm đến các vấn đề bà chia sẻ - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi bình luận này xuất hiện rất nhiều khán giả cho rằng nhân vật này đang ghen ăn tức ở với bà Phương Hằng nên mới nói bừa như thế vì phải công nhận độ hot của vợ ông Dũng lò vôi là có thật vì mỗi khi bà livestream thì người người, nhà nhà đều hóng theo dõi.

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Những livestream bà ca hát rất được khán giả yêu thích - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài bình luận kém duyên trên thì đa số đều chúc mừng bà với kỷ lục mới và dành nhiều sự quan tâm: “Điều này chứng tỏ lượng người yêu cô không hề nhỏ”, “Tự hào quá chị ơi, chiều tối qua ra chợ mua thịt người ta cũng phát live của chị”, “Chúc cô nhiều sức khỏe”.

Bà Phương Hằng khoe thành tích livestream đạt đỉnh hơn 1 triệu người, ‘cao nhân bí ẩn’ bóc mẽ ‘ảo mà còn tự hào’ - Ảnh 5

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Fan luôn mong rằng hà Hằng hãy tiếp tục vui vẻ và livestream những chủ đề hay trong cuộc sống sau cuộc đấu tố kéo dài gần 4 tháng vừa qua khiến cõi mạng xôn xao - Ảnh: Internet

Hiện tại, các buổi livestream ca hát, chia sẻ về cuộc sống thường nhật của bà Hằng đều có khá nhiều comment tích cực, ủng hộ từ cư dân mạng.  

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Sau khi đăng thông tin tạm ngưng quỹ Hằng Hữu và mong tìm được một chốn bình yên trong tương lai thì bỗng dưng bà Nguyễn Phương Hằng lại thông báo chuẩn bị livestream khiến khán giả xôn xao.

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