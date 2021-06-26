Sau khi có thông tin bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng Nhâm Hoàng Khang đang ‘dạy đời’ mình thì mới đây cậu IT của bà chủ Đại Nam cũng đã gửi tâm thư nóng trên trang cá nhân.

Sau khi có thông tin bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng Nhâm Hoàng Khang đang ‘dạy đời’ mình thì mới đây cậu IT của bà chủ Đại Nam cũng đã gửi tâm thư nóng trên trang cá nhân. Nhâm Hoàng Khang từng gắn bó với bà Nguyễn Phương Hằng trong suốt khoảng thời gian vị đại gia này bị dân mạng tấn công và trù dập. Anh cũng từng tìm ra kẻ nói xấu bà và được thưởng nóng ngay 1 tỷ sau đó đã chuyển lại 500 để làm từ thiện. Nhâm Hoàng Khang từng được bà Phương Hằng thưởng nóng 1 tỷ sau khi giúp vị doanh nhân này tìm ra kẻ nói xấu mình - Ảnh: Internet Mới đây vợ ông Dũng lò vôi cho rằng Nhâm Hoàng Khang không có quyền gì mà dạy đời bà. Tiếp đó anh chàng này cũng không vừa khi quyết tâm viết ngay một bài đăng tiếp tục cho rằng bà Phương Hằng 'mắc bệnh ngôi sao'.

Anh viết lên facebook: “Những gì tôi nói và làm đều là do tôi tự nguyện, không ai sai khiến và tự chịu trách nhiệm. Tôi tự hào trước giờ tôi chưa bao giờ làm gì sai và có lỗi với những gì tôi đã lựa chọn.Tất cả những người tôi nói đều là đúng sự thật và không sai 1 chút nào”. Ngoài ra anh còn khiến cộng đồng mạng hoang mang khi cho rằng sẽ nghỉ online một thời gian. Đính kèm bài đăng là hình ảnh nội dung tin nhắn anh gửi cho bà chủ Đại Nam trong đó có đoạn: “Chị ơi tất cả những gì em nói đều muốn tốt cho chị, chị đang mắc bệnh ngôi sao”. Bài đăng mới nhất của Nhâm Hoàng Khang trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Trong đó đính kèm tin nhắn anh cho rằng bà Phương Hằng mắc bệnh ngôi sao - Ảnh: Chụp màn hình Ngay khi bài chia sẻ vừa lên sóng rất nhiều tài khoản đã tràn vào comment với nhiều ý kiến trái chiều. Một số bình luận bên dưới bài đăng: “Dừng lại được rồi Khang ơi bạn làm hết sức rồi”, “Anh Khang không giỏi ăn nói nhưng là người tốt, mong cô Hằng hiểu ra điều đó”, “Đúng như bạn nói chị Hằng dường như nghiện Facebook và muốn được tung hô”.

Khá nhiều fan đã vào bày tỏ ý kiến và thông cảm cho anh - Ảnh: Chụp màn hình Đa số tỏ ra thông cảm cho Nhâm Hoàng Khang và mong bà Phương Hằng hãy suy nghĩ lại vì trước giờ chỉ có anh ta là giúp và vượt qua các rắc rối nhỏ trên mạng xã hội. Trước đó, vợ ông Dũng "lò vôi" bất ngờ chia sẻ một tâm thư dài trong đó có nhắc đến đoạn liên quan đến nhân vật NHK mà cư dân mạng đồn đoán có thể là cậu IT từng gắn bó với bà suốt thời gian qua. Bà chủ Đại Nam viết: “Và gần đây, NHK và một số người đã đi xa giới hạn cho phép và dạy đời tôi. Tuổi đời chỉ đáng con tôi, không thể dạy đời tôi được. Nhưng tôi vẫn ghi nhận, vì đó là phép lịch sự”. Trước đó bà Phương Hằng từng cho rằng Nhâm Hoàng Khang dạy đời mình trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Hiện tại bà Phương Hằng vẫn chưa có thông tin gì thêm sau phát biểu của Nhâm Hoàng Khang trên facebook - Ảnh: Internet Hiện tại bà Phương Hằng đã thông báo livestream chiều nay sau thông tin ai đó đồn bà đang trốn nợ và cũng chưa có chia sẻ gì thêm về vấn đề lùm xùm với cậu IT truyền nhân trên mạng xã hội.

'Gia đình độc hại' đẩy cuộc sống kinh hoàng của Bpritney Spears đến bờ vực 'nô lệ'? Britney Spears đã có cuộc sống khá tồi tệ sau bao năm dưới quyền giám hộ của ông Jamie là cha đẻ của cô.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/anh-chang-it-tiep-tuc-day-doi-nguyen-phuong-hang-mac-benh-ngoi-sao-cuoc-chien-moi-bat-dau-410183.html