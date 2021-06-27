Bà Phương Hằng phản pháo tin đồn bị ngân hàng siết nợ, bị đuổi khỏi Đại Nam, đang trốn chạy vì đột ngột ngừng livestream đấu tố

Xã hội 27/06/2021 08:16

Sau khi cho rằng ai đó đã tung tin đồn mình đang chạy nợ, bà Nguyễn Phương Hằng đã đăng tải bài viết "mượn tiền mua kim cương" khiến cư dân mạng xôn xao.

Bà Nguyễn Phương Hằng nổi tiếng với BST kim cương tiền tỷ. Sau khi nổi tiếng bà càng chăm chỉ khoe valy hột xoàn hơn khiến cõi mạng lóa mắt. Một ông trùm kim hoàn có tiếng tại Mỹ cũng đã từng cho rằng kim cương nước D của bà Phương Hằng có giá chục tỷ là chuyện bình thường. 

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BST kim cương tiền tỷ của bà chủ Đại Nam luôn được cõi mạng xuýt xoa ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, khán giả bỗng xôn xao khi bà Phương Hằng chia sẻ thông tin có ai đó cho rằng bà bị ngân hàng xiết nợ, thậm chí còn phải đang trốn nợ ngang dọc. Ngay trong đêm bà đã ‘cà khịa’ kẻ xấu mồm kia khi chia sẻ một bài đăng về kim cương ‘pha ke’. Cụ thể bà viết: “Có ai cho tôi vay tiền mua viên kim cương giả này ko? Nó được làm từ trung quốc và ép bằng bột pha màu đó quý vị. Mua trả góp trả không nổi rồi. Mùa dịch”.

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Bài đăng muốn vay tiền mua kim cương trả góp của bà Phương Hằng gây xôn xao cõi mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Bài đăng ngay lập tức gây chú ý cho cư dân mạng. Một số tài khoản nhanh chóng vào bình luận rôm rả dưới bài viết: “Hoa hết cả mắt, ngất ngây con gà Tây”, “Hix, không chơi đồ giả như thế này đâu”, “Đồ giả chọi bể đầu cô hen”...

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Nhiều fan đã vào bài đăng tỏ ra thích thú và bà chủ Đại Nam cũng đã đáp trả một cách 'thú vị' - Ảnh: Chụp màn hình

Có vẻ như cõi mạng đã tinh ý phát hiện ra bà Phương Hằng đang chọc ngoáy thâm sâu một nhân vật nào đó nói xấu mình chứ thật sự gia tài kim cương của bà khá đồ sộ chẳng cần phải mua thêm. Đẳng cấp của bà chủ Đại Nam thì khỏi phải bàn, xài toàn kim cương, viên nào viên nấy to chưa từng thấy.

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Trước đó có tin đồn bà đang chạy nợ và còn bị ngân hàng xiết nợ khiến khán giả xôn xao - Ảnh: Chụp màn hình
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Ngay sau đó vợ ông Dũng lò vôi đã livestream để nói rõ tình hình ngay trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại vợ ông Dũng lò vôi vẫn chia sẻ livestream mỗi ngày và thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. 

Đang livestream bà Nguyễn Phương Hằng giật bắn người khi bị ‘tung cửa’ siêu xe, hóa ra là nhân vật này!

Đang livestream bà Nguyễn Phương Hằng giật bắn người khi bị ‘tung cửa’ siêu xe, hóa ra là nhân vật này!

Sau khi bị thiên hạ đồn đoán mắc nợ, bà Nguyễn Phương Hằng đã livestream trên siêu xe để chứng tỏ đẳng cấp. Tuy nhiên trong lúc đang lên sóng một nhân vật đã tung cửa bất ngờ khiến bà giật mình.

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