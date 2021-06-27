Bà Phương Hằng phản pháo tin đồn bị ngân hàng siết nợ, bị đuổi khỏi Đại Nam, đang trốn chạy vì đột ngột ngừng livestream đấu tố

Bà Nguyễn Phương Hằng nổi tiếng với BST kim cương tiền tỷ. Sau khi nổi tiếng bà càng chăm chỉ khoe valy hột xoàn hơn khiến cõi mạng lóa mắt. Một ông trùm kim hoàn có tiếng tại Mỹ cũng đã từng cho rằng kim cương nước D của bà Phương Hằng có giá chục tỷ là chuyện bình thường.

BST kim cương tiền tỷ của bà chủ Đại Nam luôn được cõi mạng xuýt xoa ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, khán giả bỗng xôn xao khi bà Phương Hằng chia sẻ thông tin có ai đó cho rằng bà bị ngân hàng xiết nợ, thậm chí còn phải đang trốn nợ ngang dọc. Ngay trong đêm bà đã ‘cà khịa’ kẻ xấu mồm kia khi chia sẻ một bài đăng về kim cương ‘pha ke’. Cụ thể bà viết: “Có ai cho tôi vay tiền mua viên kim cương giả này ko? Nó được làm từ trung quốc và ép bằng bột pha màu đó quý vị. Mua trả góp trả không nổi rồi. Mùa dịch”.