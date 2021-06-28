Dân mạng nghi ngờ bà chủ nha khoa Khánh Kiều từng tố bà Phương Hằng ‘núp bóng từ thiện để lách luật’

Sau khi đoạn clip bà chủ nha khoa Khánh Kiều tát ‘cháy’ mặt khách hàng, cư dân mạng bỗng réo tên bà Nguyễn Phương Hằng vì nghi rằng, bà chủ Đại Nam có thể từng bị nhân vật này cà khịa trước đó không lâu.

Cõi mạng đang xôn xao với đoạn clip của một người đàn ông đã đến nha khoa Khánh Kiều tố cáo bà chủ đã tát vào mặt vợ mình hết sức vô văn hóa. Mọi việc lùm xùm xảy ra khi vợ của anh L. là khách hàng lâu năm của nha khoa Khánh Kiều sau nhiều lần điều trị sâu răng không giảm với chi phí 12,8 triệu thì đã xảy ra lời qua tiếng lại với bà chủ. Trong lúc mất bình tĩnh. bà chủ đã cầm điện thoại tát vào mặt của khách hàng khiến chị Đ.T.G bị sưng đỏ mặt.

Anh L. chồng vị khách bị bà chủ Khánh Kiều tát vào mặt đã đến tận nơi để làm cho ra chuyện - Ảnh: Chụp từ clip Trái với thái độ hối lỗi, ngay khi chồng của chị G. tìm đến cơ sở để nói chuyện với người phụ nữ đã ra tay đánh vợ mình thì bà chủ nha khoa Khánh Kiều tỏ vẻ thách thức. Thậm chí, sau khi đến cơ quan công an giải trình sự việc, giữa xe ô tô của bà chủ này và xe phía nhà chị khách bị tát đã có va chạm, chưa rõ nguyên nhân thế nào. Bà chủ khá tự tin và 'đốp chát' với khách ngay tại cơ sở kinh doanh của mình - Ảnh: Chụp từ clip Danh tính của vị bác sĩ này ngay lập tức được dân mạng săm soi và tìm ra ngay sau đó thì ra là cô N.K.N., chủ nha khoa Khánh Kiều (huyện Ea Kar, Đắk Lắk). Điều đáng chú ý là trong 1 hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, tài khoản Facebook tên "Nha Khoa Khánh Kiều" từng nói bóng nói gió bà chủ Đại Nam trên mạng xã hội.

Theo đó, tài khoản của nha khoa này được cho là đã chia sẻ bài phân tích cho rằng vợ ông Dũng lò vôi làm từ thiện để trốn thuế và mưu cầu lợi ích riêng chứ không phải vì cái tâm, thậm chí còn gọi bà Nguyễn Phương Hằng là “cuồn cuộn”. Chưa biết việc chia sẻ này là do nhân viên hay bà chủ, thế nhưng cư dân mạng bày tỏ sự không hài lòng về điều này. Bài đăng 'cà khịa' vợ ông Dũng lò vôi trước đó của bà chủ nha khoa Khánh Kiều - Ảnh: Chụp màn hình Hiện tại nhân vật này đã khóa trang cá nhân để tránh phiền phức - Ảnh: Chụp màn hình Tài khoản này chia sẻ trên Facebook: "Những bé từ 1 tháng đến 6 tuổi đều được bảo hiểm y tế 100/100 từ chính phủ Việt Nam đúng không? Nếu các bậc phụ huynh xin bảo hiểm cho các bé dưới 6 tuổi là rất dễ dàng. Vậy thì vợ chồng cuồn cuộn tài trợ gì ở đây trong khi vợ chồng cuồn cuộn nói tài trợ quỹ mổ tim. Những ai có bảo hiểm y tế thì đã được nhà nước tài trợ 80% vợ chồng cuồn cuộn chỉ tài trợ 20%". Vợ chồng bà Phương Hằng rất hay thực hiện những chương trình từ thiện ý nghĩa - Ảnh: Internet Dù ai nói gì thì cư dân mạng đều công nhận thời gian qua bà chủ Đại Nam đã thực hiện khá nhiều chuyến thiện nguyện ý nghĩa - Ảnh: Internet Có thể thấy ngoài nội dung "nghi ngờ" đụng chạm bà chủ Đại Nam thì hành vi đánh khách hàng là không thể chấp nhận được tại nha khoa Khánh Kiều. Hiện tại nhân vật này đã khóa trang cá nhân để tránh phiền phức. Trong khi đó, đa số cư dân mạng cũng quyết tẩy chay nha khoa trên mong cơ quan chức năng làm mọi chuyện cho ra lẽ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-mang-nghi-ngo-ba-chu-nha-khoa-khanh-kieu-tung-to-ba-phuong-hang-nup-bong-tu-thien-de-lach-luat-410323.html