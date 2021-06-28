Điều đáng chú ý gần đây nhất là cả hai bỗng dưng trở mặt nhau khi bà chủ Đại Nam cho rằng cậu IT truyền nhân của bà chỉ đáng tuổi con cháu, không nên dạy đời mình. Cõi mạng khá bất ngờ vì thông tin trên vì dù sao Nhâm Hoàng Khang cũng từng được bà tin tưởng, thưởng nóng 1 tỷ sau khi tìm ra kẻ nói xấu mình.

Sau khi đồng hành cùng bà Nguyễn Phương Hằng trên mọi mặt trận thì Nhâm Hoàng Khang cũng bị khá nhiều cư dân mạng tấn công, cũng như giả danh đặt vòng hoa tang khiến anh dở khóc dở cười.

Trên trang cá nhân, Nhâm Hoàng Khang cũng đã chia sẻ một bài đăng gây xôn xao cõi mạng kèm nội dung tin nhắn gửi cho bà Phương Hằng. Trong đó có chi tiết khiến các “thánh soi” khá chú ý. Cậu IT cho rằng bà Hằng ngoài mắc bệnh ngôi sao, lại còn có "tâm bệnh". Trong khi đó, cộng đồng mạng hoang mang không biết "tâm bệnh" của bà là gì, nếu có bệnh thì cũng là “bệnh nhà giàu” vì bà chủ Đại Nam luôn chăm sóc sức khỏe cực tốt thì khó mà mắc bệnh được.

Tin nhắn chia sẻ bà Hằng bị tâm bệnh của Nhâm Hoàng Khang gây xôn xao cõi mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Bài đăng của cậu IT dành cho bà chủ Đại Nam đính kèm tin nhắn trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới bài đăng, Nhâm Hoàng Khang cũng khóa bình luận để tránh những phần tử quá khích, để lại lời lẽ không hay.

Hiện tại để tránh ồn ào từ cõi mạng Nhâm Hoàng Khang đã khóa bình luận bài đăng này - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, vợ ông Dũng "lò vôi" bất ngờ chia sẻ một tâm thư dài trong đó có nhắc đến đoạn liên quan đến nhân vật NHK mà cư dân mạng đồn đoán có thể là cậu IT từng gắn bó với bà suốt thời gian qua. Bà chủ Đại Nam viết: “Và gần đây, NHK và một số người đã đi xa giới hạn cho phép và dạy đời tôi. Tuổi đời chỉ đáng con tôi, không thể dạy đời tôi được. Nhưng tôi vẫn ghi nhận, vì đó là phép lịch sự”.

Bà Hằng từng đăng bài ẩn ý Nhâm Hoàng Khang không nên dạy đời mình - Ảnh: Chụp màn hình

Nhâm Hoàng Khang từng giúp bà Hằng tìm được antifan và được thưởng nóng 1 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Bàn luận về vấn đề này, một cư dân mạng đã ra tay "phân tích", cho hay từ "tâm bệnh" là nguồn cơn của mâu thuẫn giữa "cặp bài trùng" Nhâm Hoàng Khang và Phương Hằng. Tài khoản này cho hay, có thể bà Hằng đã hiểu lầm vì cách nói chuyện của Nhâm Hoàng Khang rất thẳng thắn: "Vốn dĩ từ 'tâm bệnh' là một từ hoàn toàn bình thường và nhẹ nhàng, dùng để nói về những người vì đau lòng quá mà sinh bệnh. Cách dùng từ của Khang cho trường hợp của chị Hằng là chưa chính xác nhưng hoàn toàn không hề hỗn láo. Chuyện Khang ăn ngay nói thẳng, không giỏi diễn đạt ý, những người theo dõi em ấy vài tuần cũng hiểu được. Vậy mà lời khuyên chân tình thẳng thắng mộc mạc của Khang chị lại không hiểu và ghi nhận".

Một bình luận bên dưới bài đăng khác của cậu IT

Hiện tại bà Hằng vẫn chăm chỉ livestream mỗi ngày và vẫn chưa có thông báo gì thêm.