Trải qua bao “hỉ nộ ái ố” trong lúc làm người nổi tiếng bất đắt dĩ, bà Nguyễn Phương Hằng đã từng tâm sự muốn rời xa đi đâu đó và tìm bến đỗ bình yên trong tâm hồn. Chưa dừng lại ở đó, bà còn khóa hẳn luôn trang cá nhân sau bài đăng thông báo trước đó khiến fan hụt hẫng phải tìm qua Facebook của quản lý Hà Lee để theo dõi thông tin về bà chủ Đại Nam.

Sau bao ngày mất tích trên mạng xã hội bà chủ Đại Nam đã trở lại - Ảnh: FB

Bất ngờ thay, mới đây bà chủ Đại Nam đã quyết định trở lại Facebook với bài đăng thông báo ngay trên trang cá nhân làm fan “đứng ngồi không yên”. Bà viết: “chúc quý vị ngày mới bình an, hẹn 18 giờ tối nay tôi sẽ trực tuyến cùng quý vị”.