Bà Phương Hằng mở lại Facebook trở lại đường đua livestream, CĐM vào vạch trần ngay 'tội nặng khó tha'

Xã hội 01/07/2021 10:54

Sáng nay bà Nguyễn Phương Hằng đã bất ngờ mở lại Facebook tuy nhiên ngay bên dưới xuất hiện một comment vạch tội đáng chú ý khiến dân mạng xôn xao.

Trải qua bao “hỉ nộ ái ố” trong lúc làm người nổi tiếng bất đắt dĩ, bà Nguyễn Phương Hằng đã từng tâm sự muốn rời xa đi đâu đó và tìm bến đỗ bình yên trong tâm hồn. Chưa dừng lại ở đó, bà còn khóa hẳn luôn trang cá nhân sau bài đăng thông báo trước đó khiến fan hụt hẫng phải tìm qua Facebook của quản lý Hà Lee để theo dõi thông tin về bà chủ Đại Nam.

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Sau bao ngày mất tích trên mạng xã hội bà chủ Đại Nam đã trở lại - Ảnh: FB

Bất ngờ thay, mới đây bà chủ Đại Nam đã quyết định trở lại Facebook với bài đăng thông báo ngay trên trang cá nhân làm fan “đứng ngồi không yên”. Bà viết: “chúc quý vị ngày mới bình an, hẹn 18 giờ tối nay tôi sẽ trực tuyến cùng quý vị”.

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Bà Hằng mở lại Facebook và thông báo livestream khiến dân mạng hào hứng - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, thông tin bà sẽ tiếp tục livestream khiến dân mạng hồi hộp dõi theo không biết tối nay vị doanh nhân này sẽ chia sẻ về chủ đề gì. Nhiều cư dân mạng nhanh chóng và comment bên dưới bình luận: “Em sẽ đón xem, chúc chị nhiều sức khỏe”, “live sớm chứ live trễ quá bên này khuya ngủ rồi không xem trực tiếp được chị ơi”, “Muốn nghe chị nói lắm mà trái giờ ko coi được,thôi đành coi phát lại vậy”... Không chỉ fan trong nước mà khác nhiều người Việt ở nước ngoài cũng quan tâm đến các buổi livestream của vợ ông Dũng lò vôi. Đáng chú ý nhất có một bình luận với nội dung như sau: “Cô Hằng ơi, cô có cái tội lớn nhất cô biết không, tội của cô là gây thương nhớ cho nhiều người trong đó có cháu ạ”.

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Nhiều fan ruột của bà đã vào bình luận rôm rả, tuy nhiên cũng có fan 'vạch tội' vì idol đi vắng lâu quá nên 'gây thương nhớ' - Ảnh: Chụp màn hình
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Trước đó vợ ông Dũng lò vôi đã khóa Facebook sau bao lùm xùm, kể cả việc xin Vy Oanh 200 tỷ và cũng chỉ thông báo thông qua trang cá nhân của quản lý Hà Lee - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, do xảy ra quá nhiều chuyện trên mạng xã hội nên bà Phương Hằng đã quyết định khóa luôn trang cá nhân khiến fan vô cùng tiếc nuối. Tuy nhiên thông báo mới của bà đã khiến dư luận lại được dịp "rôm rả" trở lại. 

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