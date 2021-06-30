Sau bà Phương Hằng, YouTuber thị phi Khoa Pug vác 1,1 tỷ tiền mặt đi sắm dây chuyền kim cương

Cõi mạng từng xôn xao khi Khoa Pug ghé thăm Johnny Đặng và tuyên bố giá trị kim cương của người giàu Việt Nam lên tới chục triệu USD là bình thường, cõi mạng khi đó réo ngay tên bà Nguyễn Phương Hằng.

Khoa Pug luôn khiến dân tình “mắt tròn mắt dẹt” với những lần mua sắm hàng hiệu của mình. Nếu trước đây anh từng vung tiền mua hẳn một chiếc đồng hồ Rolex thì bây giờ lại chi tiền mua kim cương nước D. Sau khi đặt một sợi dây chuyền kim cương tại cửa hàng của Johnny Đặng thì mới đây Khoa Pug đã mang tiền đến nhận hàng. Anh hào hứng chia sẻ: "Hôm nay mình mang theo một bịch tiền, mình sẽ vào chồng tiền mặt và đếm tiền ngay bên trong để nhận dây chuyền". Khoa Pug từng mua đồng hồ Rolex khiến cõi mạng xôn xao - Ảnh: Internet Cụ thể, tổng bộ dây chuyện kim cương của anh chàng YouTuber “giàu có” bao gồm bộ dây chuyền anh mua hết 31.000 USD (hơn 700 triệu) , riêng viên kim cương 2 carat nước D do GIA chứng nhận chỉ có giá 19.000 USD (hơn 400 triệu) vì đã được ông hoàng kim cương giảm giá.

Khoa Pug mang một túi tiền đi nhận dây chuyền kim cương khiến fan choáng váng - Ảnh: Internet Sau màn chào sân mở hàng trên nhiều người đã gọi cho Johnny Đặng và thắc mắc như sau: "Hôm trước bán cho Khoa viên kim cương lấy giá người quen, mà sau khi được lên YouTube nhiều người gọi mình đòi mua quá trời. Cứ đòi mua viên kim cương giá đó, cái đấy bán cho người quen thôi chứ đâu ra giá rẻ thế". Điều thú vị là Khoa Pug đã thủ sẵn một chiếc áo khác hợp màu kim cương để mặc và bộc bạch: "Mình mua chiếc áo này là 18 USD (khoảng 400.000VNĐ) để đi nhận sợi dây chuyền kim cương. Trước khi đi còn phải đi cắt tóc luôn."

Khoa Pug hào phóng chi tiền và đợi nhận thành phẩm - Ảnh: Internet Khoa Pug đã đặt ngay 26.000 USD (đã cọc trước 5 000USD) để nhận sợi dây chuyền kim cương của mình. Ngoài ra vị đại gia “ngầm” YouTube này còn dự định sẽ chi thêm tiền để mua kim cương trong thời gian tới. Ông hoàng kim cương đeo dây chuyền cho Khoa Pug Anh tươi cười bên ông chủ cửa hàng kim cương Johnny Đặng - Ảnh: Internet Trước đó cả hai từng có màn định giá kim cương nước D chấn động khiến fan ruột bà Phương Hằng thích thú share về để dằn mặt antifan - Ảnh: Internet Bà Phương Hằng và Khoa Pug là hai hiện tượng mạng giàu nhất nhì MXH Việt Nam khi chi tiền mua kim cương và hàng hiệu - Ảnh: Internet Có thể thấy sau bà Phương Hằng với những màn khoe hột xoàn đẳng cấp thì Khoa Pug cũng gây chú ý khi vác tiền đi sắm kim cương.

Hot: Bà Phương Hằng gây sốc khi chia sẻ ‘lần đầu tiên đi ăn mày’ và hạ mình ‘cầu xin’ Vy Oanh 200 tỷ Dù khá giàu có và sở hữu vali kim cương bạc tỷ nhưng cũng có lúc bà Nguyễn Phương Hằng phải hạ mình cầu xin một nữ ca sĩ đang sống tại Mỹ để thực hiện lý tưởng cao đẹp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-ba-phuong-hang-youtuber-thi-phi-khoa-pug-vac-1-1-ty-tien-mat-di-sam-day-chuyen-kim-cuong-410591.html