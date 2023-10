Bà Phương Hằng ‘dằn mặt’ Vy Oanh vụ '200 tỷ', chốt deadline 14 giờ ngày 1/7

Trước đó bà Phương Hằng đã từng hạ mình xin vợ chồng Vy Oanh thay bà thực hiện quỹ mổ tim. Cụ thể trong tâm thư, bà Phương Hằng cho biết đây là lần đầu tiên bà làm ăn mày, ăn xin để đi cầu xin người khác. Bà cũng cho rằng vợ chồng Vy Oanh khá giàu có và thành đạt thì họ dễ dàng làm từ thiện và giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh: “Tôi có tìm hiểu và được biết chồng của Vy Oanh là một doanh nhân rất giàu và nổi tiếng. Cô đang sống ở nước ngoài cùng gia đình với một cuộc sống rất sang chảnh. Và cô ấy nói rằng vợ chồng tôi không là gì cả so với sự nghiệp của vợ chồng cô ấy. Hôm nay tôi gửi tâm thư này đến chồng của Vy Oanh... tôi xin thay mặt cho tất cả những trẻ em nghèo bệnh tim ở Việt Nam để cầu xin anh 200 tỷ thôi, để phục vụ cho Quỹ mổ tim Hằng Hữu đổi thành "Quỹ mổ tim Vy Oanh", vì tôi tin chắc một điều, với sự thành công của anh, như những gì Vy Oanh đã nói, thì chắc 200 tỷ này chỉ là cái búng tay”.

Thông báo van xin 200 tỷ của Vy Oanh để mở quỹ mổ tim mới từ bà Phương Hằng trước đó - Ảnh: Chụp màn hình

Bà cũng khẳng định sẽ chờ đợi lời hồi đáp từ vợ chồng nữ ca sĩ trong tương lai: “Đây cũng là cơ hội để thể hiện mình. Tháng 10 này, tôi chính thức ngừng hoạt động Quỹ mổ tim Hằng Hữu và tôi hi vọng sẽ được thay đổi thành tên của vợ anh - Quỹ mổ tim Vy Oanh sẽ được ra đời vào tháng 10 năm nay. Tôi tin chắc qua tâm thư này, tất cả cộng đồng mạng trong và ngoài nước đều hi vọng một TRÁI TIM LƯƠNG THIỆN tạo phước đức cho đời... Chúng tôi sẽ chờ đợi hồi đáp từ vợ chồng anh. Chúc cho gia đình anh luôn bình an và hạnh phúc”.

Kênh TikTok chính chủ của bà Phương Hằng khiến cõi mạng xôn xao, do sợ kẻ xấu giả mạo nên bà cũng đã thông tin chi tiết trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại cư dân mạng đang hồi hộp chờ đợi sự lên tiếng của ca sĩ Vy Oanh.