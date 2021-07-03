Giữa drama kiện cáo bà Phương Hằng, cư dân mạng 'tố' Vy Oanh giấu nhẹm những 'bí mật' này ‘nhanh như chớp’?

Hậu trường 03/07/2021 15:25

Cuộc chiến giữa bà Nguyễn Phương Hằng và Vy Oanh đang nóng hơn bao giờ hết khi nữ ca sĩ Đồng Xanh đã gửi đơn kiện bà chủ Đại Nam, tuy nhiên ghé thăm trang cá nhân của cô nàng, CĐM phát hiện các bình luận xấu đã bị ẩn một cách nhanh chóng.

Những ngày này có lẽ hai cái tên Vy Oanh và Nguyễn Phương Hằng đang sáng nhất cộng đồng mạng. Mọi cử chỉ hành động dù nhỏ nhất của cặp đôi drama căng đét đều được fan săm soi nhiệt tình. Cụ thể, mới đây, ca sĩ Vy Oanh đã đâm đơn kiện khi bị vợ ông Dũng "lò vôi" xúc phạm danh dự cá nhân, và bà Phương Hằng thì vẫn chưa có động thái đáp trả cụ thể. 

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Vy Oanh và bà chủ Đại Nam đang ngập trong drama kiện cáo khiến dư luận xôn xao - Ảnh: Internet

Sau sự việc, một phần cư dân mạng đã ghé thăm trang cá nhân của nữ ca sĩ Vy Oanh và để lại những bình luận không mấy tích cực. Tuy nhiên, cộng đồng mạng nghi vấn, nữ ca sĩ đã ẩn hoặc xóa hết tất cả các bình luận tiêu cực. Trên các bài viết chỉ có những bình luận mang tính tốt đẹp hoặc ủng hộ nữ ca sĩ. 

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Hình ảnh được cho là bằng chứng ca sĩ Đồng Xanh dùng để kiện bà Phương Hằng - Ảnh: FB

Giữa drama kiện cáo bà Phương Hằng, cư dân mạng 'tố' Vy Oanh giấu nhẹm những 'bí mật' này ‘nhanh như chớp’? - Ảnh 3

Bình luận của cư dân mạng cho rằng Vy Oanh ẩn bình luận để tránh những comment tiêu cực từ khán giả - Ảnh: Chụp màn hình

Giữa drama kiện cáo bà Phương Hằng, cư dân mạng 'tố' Vy Oanh giấu nhẹm những 'bí mật' này ‘nhanh như chớp’? - Ảnh 4
Nhiều cư dân mạng phát hiện ra, dù bài viết của Vy Oanh có cả lượt cảm xúc phẫn nộ, nhưng điều bất thường là các bình luận xuất hiện đều rất 'tươi sáng' - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, Vy Oanh đã viết một bài đăng dài để công bố rằng sẽ kiện bà chủ Đại Nam tuy nhiên sau đó không lâu thì bài đăng biến mất không tung tích. Vy Oanh đã giải thích là bị kẻ xấu report và sau đó cho đăng lại một bài mới cụ thể hơn, chi tiết hơn để giải trình về việc sẽ kiện bà Phương Hằng như thế nào.

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Vy Oanh giải thích bài đăng trước đó bị CĐM report nên biến mất và giải thích lí do vì sao kiện bà chủ Đại Nam - Ảnh:Chụp màn hình

Cả hai từng vướng vào lùm xùm đấu tố nhau trên mạng. Mới đây nhất, bà Phương Hằng từng hạ mình xin Vy Oanh 200 tỷ để lập quỹ mổ tim Vy Oanh, còn phía nữ ca sĩ thì cho rằng giúp ai là ở tấm lòng và bà Hằng không nên gài thế để bắt người khác chi đủ 200 tỷ như vậy.

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Hiện tại nữ ca sĩ đang trong giai đoạn bầu bí những vẫn quyết kiện bà Phương Hằng để lấy lại danh dự cho bản thân - Ảnh: Internet

Hiện tại vụ lùm xùm của cả hai vẫn đang nhận được sự quan tâm khá lớn từ cư dân mạng. 

Vy Oanh hé lộ lý do quyết không dễ dãi tha thứ, chính thức ra mặt kiện cáo nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng

Vy Oanh hé lộ lý do quyết không dễ dãi tha thứ, chính thức ra mặt kiện cáo nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng

Vy Oanh đã tiết lộ lý do kiện bà Nguyễn Phương Hằng gây xôn xao dư luận mới đây.

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