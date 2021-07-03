Vy Oanh hé lộ lý do quyết không dễ dãi tha thứ, chính thức ra mặt kiện cáo nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng

Vy Oanh đã tiết lộ lý do kiện bà Nguyễn Phương Hằng gây xôn xao dư luận mới đây.

Vy Oanh (Nguyễn Thị Mỹ Oanh - tên thật của nữ ca sĩ) và bà Nguyễn Phương Hằng đang có những ngày cực kỳ căng thẳng thi liên tục lên mạng đấu tố, xét nét nhau từng chút một. Nếu như Vy Oanh im lặng khi bà chủ Đại Nam xin cô 200 tỷ để làm từ thiện thì mới đây nữ ca sĩ đã lên tiếng để kiện tụng bị bà Hằng vu khống. Trong đơn kiện cho hay: "Bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng những ngôn từ phản cảm xúc phạm bà Mỹ Oanh là gái bao, giật chồng, làm vợ bé, đi đẻ thuê cho đại gia… Ngày 25/5 bà Phương Hằng tiếp tục livestream phát ngôn có tính chất xúc phạm bà Mỹ Oanh hơn. Từ đó nhiều đối tượng đã lập nhóm trên Facebook, YouTube đăng lại các video livestream của bà Hằng phát ngôn vu khống bà Mỹ Oanh, và làm video đặt tiêu đề để bôi nhọ, nói xấu, lăng mạ bà Mỹ Oanh".

Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng đang có những ngày không bình yên trên mạng xã hội - Ảnh: Internet Ngoài ra, trong bài viết công bố đơn kiện trên trang cá nhân, Vy Oanh còn cho rằng mình có lòng bao dung và khẳng định bản thân không đẻ hay đi làm gái bao như những thông tin đã nghe trước đó: "Mấy hôm nay cô thóa mạ tôi đủ thứ cô hạnh phúc nhiều không? Cô bảo nộp đơn tố cáo nghệ sĩ chúng tôi từ mấy tháng trước mà vẫn chưa thấy nhỉ? Còn luật sư của tôi chỉ mới nộp tầm 1 tuần thôi. Lẽ ra, tôi đã bỏ qua tha thứ cho cô từ lần trước nhưng cô vẫn không ngừng vu khống, dẫn dắt dư luận chà đạp tôi, con cái và gia đình tôi bằng mọi phương tiện. Cô đã vượt quá giới hạn lòng bao dung của tôi. Trơ trẽn cướp chồng này, đẻ thuê này, làm gái này, làm bé này, từ thiện ảo này... mời cô tiến thẳng ra công an và tòa án nhé!". Theo đó, nữ ca sĩ nhấn mạnh, sở dĩ cô phải đâm đơn kiện nữ đại gia Đại Nam vì những gì vị CEO đang làm đã "vượt quá giới hạn lòng bao dung" của nữ ca sĩ.

Vy Oanh gửi đơn kiện bà chủ Đại Nam và còn đưa ra nhiều chứng cứ để quyết tìm lại hình ảnh 'sạch' cho bản thân mình - Ảnh: Internet Ngoài nhắc đến việc sẽ kiện vợ ông Dũng lò vôi “bà Mỹ Oanh” còn có đôi lời nhắn gửi đến cộng đồng mạng và YouTuber khi đăng thông tin thì nên kiểm chứng để tránh “tai bay vạ gió”: “Qua đây, cũng nhắn gửi đến một số ít các trang báo, youtuber, trang tin tức liên tục đăng tin dựa trên “chai nước, giấc mơ” rằng: Làm việc gì cũng đặt đạo đức lên hàng đầu, đừng vì cái lợi nhỏ trước mắt mà đánh mất nhân cách, mất uy tín tiếng nói của chính mình. Tiền thì ai cũng cần nhưng không nên quy chụp vô căn cứ & lén lút tiếp tay cổ xuý những tấm gương xấu. Đồng tiền dơ bẩn không bao giờ tồn tại được lâu dài, của thiên trả địa hết, tôi tầm này tuổi nhưng đã chứng kiến rất nhiều luật nhân quả quanh mình rồi, các bạn cẩn thận, sống có đức mặc sức mà ăn, nhé!”. Trong một bình luận khuyên can của cư dân mạng, Vy Oanh từng cho biết 'không dễ dãi tha thứ' Hiện tại Vy Oanh đã xóa bài đăng trên chỉ còn lại bài 'chim hót véo von' - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó bà Phương Hằng từng hạ mình van xin và mong đợi câu trả lời từ Vy Oanh về việc ủng hộ 200 tỷ để gây quỹ mổ tim mang tên cô - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó sau khi thông tin đụng chạm “nhẹ” nhau trên Facebook bà Phương Hằng đã hạ mình xin “bà Mỹ Oanh” 200 tỷ để làm quỹ mổ tim. Vy Oanh vẫn chưa trả lời có đồng ý hay không thì sáng nay bất ngờ xuất hiện lá đơn tố cáo có tên bà chủ Đại Nam khiến dư luận xôn xao. Hiện tại bài đăng của nữ ca sĩ đã “bay màu” khỏi trang cá nhân và phía bà Phương Hằng vẫn chưa chính thức lên tiếng về vụ việc này.

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