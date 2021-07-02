Bà Phương Hằng lần đầu hé lộ ‘thâm cung bí sử’ về cơ ngơi Đại Nam, khán giả sốc vì chi tiết nhỏ này

Xã hội 02/07/2021 07:28

Ngay sau khi mở khóa lại Facebook bà Nguyễn Phương Hằng đã up nhiều ảnh cùng chồng và con bên cạnh đó chia sẻ về "bí mật" của Đại Nam gây chú ý.

Thời gian vừa qua bà Nguyễn Phương Hằng luôn gây ồn ào với nhiều vụ đấu tố giới nghệ sĩ và ông Võ Hoàng Yên. Hiếm có dịp người ta thấy bà chia sẻ một status ý nghĩa lên trang cá nhân. Sau khi trở lại mạng xã hội sau bao ngày ở ẩn, vợ ông Dũng lò vôi đã tung một loạt ảnh kỷ niệm ngày cưới bên chồng và cậu con trai quý tử của mình. Bà tươi cười xúng xính trong bộ váy cưới sang trọng và đính kèm bộ ảnh là bài viết nhân văn. 

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Bà Hằng đã có những chia sẻ khá ý nghĩa về việc vun vén Đại Nam và chia sẻ hình ảnh của chồng con lên trang cá nhân- Ảnh: Internet

Cụ thể bà chia sẻ về gia đình “lớn” Đại Nam của mình và cách chăm sóc công ty khiến khán giả ngả mũ thán phục. Bà viết: “Hai năm trước, mỗi năm chúng tôi tổ chức rất nhiều Đại tiệc. Chúng tôi sống gần gũi và luôn yêu thương nhân viên hết lòng, luôn luôn sát cánh và xem Đại Nam là một Gia Đình lớn”. 

Bà cũng cho rằng để có thành công như ngày hôm nay và đã chăm sóc nhân viên như người thân của mình: “Chúng tôi bảo bọc nhân viên như những người thân của chúng tôi. Đó là cách thu phục và giúp họ sống có tâm, có tình, và hơn nữa là có trách nhiệm với nhau, đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ nhau. Một CEO, một bà tổng điều hành Công ty thành công, trong ấm ngoài êm, đem hết yêu thương dâng cho người cho đời?”.

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Bài đăng gây chú ý của bà chủ Đại Nam sau khi trở lại Facebook - Ảnh: Chụp màn hình
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Buổi tiệc xa hoa và lộng lẫy được bà Hằng chia sẻ lên trang cá nhân - Ảnh: FB

Sau khi xem hình ảnh và bài đăng trên nhiều khán giả đã sốc vì những buổi tiệc của bà tổ chức quá xa hoa và lộng lẫy. Thậm chí còn cao cấp hơn cả những đám cưới của các cặp đôi bình thường.

Bài đăng thu hút khá nhiều lượt like và thả tim, cư dân mạng còn dành cho bà nhiều lời khen có cánh: “Cô chú trông xứng đôi quá ạ”, “ Cô Hằng mặc váy cưới đẹp quá, con muốn thiết kế tặng cô một bộ đầm trong tương lai”,  “Cố lên chị nhé, mọi người luôn ủng hộ chị”...

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Nhiều khán giả dành cho bà lời khen có cánh và còn hi vọng được thiết kế váy cưới cho bà trong tương lai - Ảnh; Chụp màn hình

Có thể thấy việc bà Hằng thay đổi những bài post bốc phốt sang chia sẻ những hình ảnh và bí quyết ý nghĩa thế này nhận khá nhiều hiệu ứng tích cực từ cư dân mạng. 

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