Câu cửa miệng ‘dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu diếm’ ngỡ của bà Phương Hằng nhưng lại đến từ hai cây hài gạo cội

Hậu trường 28/06/2021 07:54

Trong một đoạn clip được cư dân mạng ‘đào’ lại, khán giả đã khá bất ngờ khi câu nói cửa miệng của bà Nguyễn Phương Hằng thì ra là của Minh Nhí và Thành Lộc.

Cư dân mạng có lẽ không còn xa lạ với câu nói “dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu diếm” của bà chủ Đại Nam. Câu nói của bà Nguyễn Phương Hằng nhanh chóng được viral khắp các trang mạng xã hội và nhiều bạn trẻ copy để trêu chọc bạn bè trong những lúc rảnh rỗi.

Thế nhưng khá bất ngờ khi mới dây cõi mạng đã nhanh chóng tìm ra một video cũ có sự góp mặt của hai cây đa cây đề trong làng hài Việt Nam đó là NSƯT Thành Lộc và NSƯT Minh Nhí.

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Hình ảnh trong đoạn clip Minh Nhí và Thành Lộc tham gia diễn xuất có câu nói khá viral trên mạng 'dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu diếm' - Ảnh: Chụp từ clip 

Cụ thể trong clip hài hai nghệ sĩ danh tiếng đã tranh cãi và Thanh Lộc nhanh chóng mắng Minh Nhí bằng câu nói “dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu diếm” khiến cõi mạng thích thú và réo tên bà Phương Hằng. Có lẽ chỉ là sự trùng hợp tình cờ nhưng cũng có thể bà Hằng là fan của hai danh hài này nên học theo… cho vui.

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Thành Lộc và Minh Nhí là hai câu đại thụ của làng Hài Việt Nam - Ảnh: Internet

Dù clip đã rất lâu nhưng các khán giả thập niên 90 vẫn rất thích thú khi xem lại. Một số hồi tưởng về quá khứ và cho rằng hài thời đó thật duyên dáng và dễ thương. Ngôn từ vần điệu thanh tao dễ gây cười cho khán giả mà không bị dung tục.

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Thì ra câu nói 'dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu diếm' không phải của bà Phương Hằng? - Ảnh: Internet

NSƯT Thành Lộc và Minh Nhí từng là thần tượng của hàng triệu khán giả trên đất nước với các tiểu phẩm gây cười có giá trị trong cuộc sống. Hiện tại cả hai vẫn đang hoạt động nghệ thuật và cống hiến cho khán giả nhiều tiết mục thú vị.

Bà Phương Hằng phản pháo tin đồn bị ngân hàng siết nợ, bị đuổi khỏi Đại Nam, đang trốn chạy vì đột ngột ngừng livestream đấu tố

Bà Phương Hằng phản pháo tin đồn bị ngân hàng siết nợ, bị đuổi khỏi Đại Nam, đang trốn chạy vì đột ngột ngừng livestream đấu tố

Sau khi cho rằng ai đó đã tung tin đồn mình đang chạy nợ, bà Nguyễn Phương Hằng đã đăng tải bài viết "mượn tiền mua kim cương" khiến cư dân mạng xôn xao.

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Từ khóa:   Nguyễn Phương Hằng livestream Thành Lộc Minh Nhí

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