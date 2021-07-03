Bị Vy Oanh 'đặt điều kiện', bà Phương Hằng khẳng định 'ngay và luôn' sẽ tung 200 tỷ trong 10-15 ngày tới

Những ngày gần đây mạng xã hội không được bình yên khi Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng cứ đấu qua tố lại liên tục. Cả hai bên nào cũng cho rằng mình đúng và còn thách nhau về số tiền lên đến hàng trăm tỷ khiến khán giả lóa mắt. Cụ thể vợ ông Dũng lò vôi từng van xin Vy Oanh 200 tỷ để thực hiện quỹ mổ tim mang tên Vy Oanh, trong khi đó giọng ca "Đồng Xanh" cũng đã có động thái đáp trả và cam kết rằng, nếu bà chủ Đại Nam chịu bỏ ra 200 tỷ cùng 15 triệu vắc xin trong vòng 2 ngày tới, cô sẽ sẵn sàng góp 400 tỷ theo như nguyện vọng của bà Hằng.

Nguyễn Phương Hằng và Vy Oanh đang là hai cái tên sáng nhất mạng xã hội - Ảnh: Internet

Không hổ danh đàn chị trong giới đại gia, mới đây thông qua trang cá nhân của quản lý Hà Lee bà Phương Hằng đã ra thông báo chính thức với nội dung như sau: “KÍNH GỬI VỢ CHỒNG EM V.Y O.A.N.H Trong 10 ngày đến 15 ngày sẽ có chứng thư phát hành 200 tỷ để hoạt động quỹ mổ tim. Và đề nghị Vy Oanh bỏ vào 400 tỷ như đã cam kết nhé. Đây là lời tuyên bố chính thức của CEO Nguyễn Phương Hằng. Cộng đồng mạng ủng hộ vợ chồng Vy Oanh nhé”.