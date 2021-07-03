Bị Vy Oanh 'đặt điều kiện', bà Phương Hằng khẳng định 'ngay và luôn' sẽ tung 200 tỷ trong 10-15 ngày tới

Hậu trường 03/07/2021 20:09

Vy Oanh hôm nay chính thức "đòi" bà Phương Hằng bỏ ra 200 tỷ cùng 15 triệu liều vắc xin, khi đó cô sẽ chi 400 tỷ để làm từ thiện như nguyện vọng của nữ CEO. Mới đây, bà chủ Đại Nam đã ra thông báo chính thức về vụ việc.

Những ngày gần đây mạng xã hội không được bình yên khi Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng cứ đấu qua tố lại liên tục. Cả hai bên nào cũng cho rằng mình đúng và còn thách nhau về số tiền lên đến hàng trăm tỷ khiến khán giả lóa mắt. Cụ thể vợ ông Dũng lò vôi từng van xin Vy Oanh 200 tỷ để thực hiện quỹ mổ tim mang tên Vy Oanh, trong khi đó giọng ca "Đồng Xanh" cũng đã có động thái đáp trả và cam kết rằng, nếu bà chủ Đại Nam chịu bỏ ra 200 tỷ cùng 15 triệu vắc xin trong vòng 2 ngày tới, cô sẽ sẵn sàng góp 400 tỷ theo như nguyện vọng của bà Hằng.

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Nguyễn Phương Hằng và Vy Oanh đang là hai cái tên sáng nhất mạng xã hội - Ảnh: Internet

Không hổ danh đàn chị trong giới đại gia, mới đây thông qua trang cá nhân của quản lý Hà Lee bà Phương Hằng đã ra thông báo chính thức với nội dung như sau: “KÍNH GỬI VỢ CHỒNG EM V.Y O.A.N.H Trong 10 ngày đến 15 ngày sẽ có chứng thư phát hành 200 tỷ để hoạt động quỹ mổ tim. Và đề nghị Vy Oanh bỏ vào 400 tỷ như đã cam kết nhé. Đây là lời tuyên bố chính thức của CEO Nguyễn Phương Hằng. Cộng đồng mạng ủng hộ vợ chồng Vy Oanh nhé”.

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Thông báo sẽ chi 200 tỷ của bà Phương Hằng thông qua quản lý Hà Lee vừa xuất hiện trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau thông báo trên khá nhiều cư dân mạng đã tràn vào comment sôi nổi. Một phe cho rằng kỳ này Vy Oanh "hết đường chạy" và lo lắng không biết cô có đủ 400 tỷ hay không. Phe còn lại thì đinh ninh rằng Vy Oanh sẽ kì kèo thêm 15 triệu liều vắc xin vì trong thông báo của cô rõ ràng có điều kiện đó. Vài cư dân mạng lại thắc mắc deadline Vy Oanh đưa ra là 5/7 thì bà Hằng hẹn 10-15 ngày có vẻ hơi sai sai? Không bên nào nhường bên nào khiến bài đăng lên sóng chỉ vài phút đã nhận hơn 1 ngàn lượt bình luận sôi nổi từ cư dân mạng.

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Khán giả cho rằng đợt này Vy Oanh hơi khó để 'chạy' kịp 400 tỷ - Ảnh: Chụp màn hình

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Số khác lại cho rằng bà chủ Đại Nam còn thiếu 15 triệu liều vắc xin trong điều kiện đưa ra của Vy Oanh - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó Vy Oanh từng tuyên bố sau khi bị bà Phương Hằng van xin 200 tỷ rằng: "Ok cô đã van xin thì Vy Oanh đồng ý cho cô 400 tỷ nếu: Cả nước đợi cô quá lâu rồi, nên con mong trong vòng 2 ngày là đến 10h sáng ngày 5/7/2021 nếu cô nộp đủ chỉ 200 tỷ tiền mặt và 15 triệu liều vaccine vào quỹ phòng chống dịch Covid thì Vy Oanh sẵn sàng tặng cô 400 tỷ gấp đôi lời van xin của cô để cô đi shopping 1 lần như cô nói he".

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Vy Oanh từng nhắc nhẹ bà Phương Hằng và gợi ý cho bà 400 tỷ đi shopping nếu đáp ứng đủ yêu cầu cô đưa ra - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại cư dân mạng đang mong chờ 10-15 ngày tới xem câu trả lời từ phía Vy Oanh thế nào. Bài đăng của bà chủ Đại Nam vẫn đang nhận sự quan tâm rất lớn từ cư dân mạng, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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Vy Oanh phát ngôn về vụ kiện bà Phương Hằng: 'Tôi xả thân, thậm chí sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để đòi lại công bằng cho các con mình'

Vy Oanh đã có những chia sẻ sau khi quyết gửi đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng vị bị xúc phạm trên mạng xã hội.

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