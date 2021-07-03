Vy Oanh phát ngôn về vụ kiện bà Phương Hằng: 'Tôi xả thân, thậm chí sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để đòi lại công bằng cho các con mình'

Hậu trường 03/07/2021 16:59

Vy Oanh đã có những chia sẻ sau khi quyết gửi đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng vị bị xúc phạm trên mạng xã hội.

Sau bao ngày đấu qua tố lại rùm beng cõi mạng thì mới đây ca sĩ Vy Oanh đã chính thức lên tiếng đâm đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng vì xúc phạm danh dự và vu khống mình. Nữ ca sĩ đã có những chia sẻ về lí do và hoàn cảnh đâm đơn kiện chi tiết trên Dân Việt.

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Vy Oanh đã có những chia sẻ mới nhất về việc kiện tụng bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Cụ thể cô tâm sự rằng mình đang trong giai đoạn sinh nở nhưng nhất quyết phải kiện bà chủ Đại Nam vì sức người chịu đựng có hạn. Nữ ca sĩ còn giải thích quá trình bà Hằng xúc phạm cả gia đình mình và còn nói cô làm đĩ, đẻ thuê và nhiều thứ không đúng sự thật. Vy Oanh cho biết: “Chỉ còn vài ngày nữa là tôi đến kỳ sinh nở nhưng tôi vẫn phải thảo đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng vì tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Sức chịu đựng của mỗi người có giới hạn và khi vượt ngưỡng chịu đựng thì bắt buộc người ta phải phản kháng thôi".

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Tờ thông báo của Phòng cảnh sát hình sự - CA TP.HCM về việc tiếp nhận đơn tố giác của ca sĩ Vy Oanh. Ảnh: FB

“Nhưng trong mấy ngày gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã đẩy sự việc vượt quá sức chịu đựng. Bà ấy liên tục có những lời lẽ vu khống, xúc phạm và bịa đặt trắng trợn rằng, tôi đẻ thuê, tôi cướp chồng, tôi làm vợ bé, tôi làm đĩ, làm từ thiện ảo… Không chỉ chửi tôi, bà Nguyễn Phương Hằng còn lăng mạ cả gia đình tôi”. Vy Oanh chia sẻ thêm.

Ngoài ra cô cũng cho biết sẽ lấy lại công bằng cho đứa con trai 6 tuổi của mình. Cô cho rằng mình kiện bà Hằng không phải vì lời đề nghị 200 tỷ gây quỹ mổ tim, cô chỉ muốn mọi việc không đi quá xa trong tương lai: “Vấn đề ở đây là tôi thấy nếu chúng tôi không có động thái rõ ràng thì bà Nguyễn Phương Hằng lại càng kiếm cớ để đẩy sự việc đi xa hơn, khiến cuộc sống của cả gia đình tôi bị ảnh hưởng, nhất là những đứa trẻ vô tội. Nguy hại hơn là một số khán giả bị dẫn dắt theo hướng phiến diện dẫn đến hiểu sai câu chuyện và làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Tôi không cho phép ai chà đạp mình và càng không cho phép ai gây ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình tôi. Tôi là nghệ sĩ thật nhưng không có nghĩa là vì giữ gìn hình ảnh mà tôi không dám lên tiếng”.

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Vy Oanh cho biết đang trong giai đoạn bầu bí nhưng cô vẫn quyết lên tiếng để bảo vệ con trai mình - Ảnh: Internet

Ngoài ra ca sĩ Đồng Xanh còn cho rằng trước khi đưa ra quyết định gì cô đều suy nghĩ khá chính chắn và không hề bộp chộp. Cô cũng đã tham khảo qua luật sư khi quyết định kiện vợ ông Dũng lò vôi: “Trước khi thảo đơn tố giác, tôi đã tham khảo ý kiến của nhiều luật sư và những người am hiểu pháp luật. Mọi việc tôi làm đều căn cứ trên các quy định của pháp luật cả. Trong sự việc này, tôi không có gì sai trái để mà sợ sệt hết”.

Vy Oanh còn mong muốn pháp luật xử đúng người, đúng tội và nhanh chóng bảo vệ con trai mình trước những người không liên quan. Cuối bài phỏng vấn nữ ca sĩ cho biết: “Sự việc lần này tôi quyết tâm làm đến cùng là vì danh dự của cả gia đình tôi và để các con được sống bình yên. Từ trước tới giờ tôi chưa cướp chồng, chưa đẻ thuê, chưa làm gì sai trái hết. Vì thế, tôi chấp nhận xả thân, thậm chí sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình để đòi lại công bằng cho các con mình. Cha mẹ tôi trước nay dạy tôi rất đúng phép tắc, lễ nghĩa và tôi cũng luôn sống theo những điều được dạy dỗ đó”.

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Hiện tại nữ ca sĩ Đồng Xanh vẫn đang quyết tâm làm cho mọi chuyện 'ra ngô ra khoai' và nhận khá nhiều sự quan tâm từ dư luận - Ảnh: Internet

Sự việc vẫn đang thu hút khá nhiều sự quan tâm của dư luận và hiện phía bà Nguyễn Phương Hằng vẫn chưa có phát biểu gì thêm.

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