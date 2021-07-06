‘Thắng làm vua, thua đi đẻ’ Vy Oanh xin ngừng vì sắp lâm bồn và mỉa mai bà Phương Hằng thua 1-0, kịch hay kết thúc?

Hậu trường 06/07/2021 07:57

Cuộc đấu tố qua lại giữa Vy Oanh và bà Phương Hằng đang đến hồi cay cấn thì bỗng Vy Oanh tuyên bố ngừng cuộc chơi vì sắp đi đẻ khiến dân mạng cười ‘lên bờ xuống ruộng’.

Trong khi Vy Oanh tuyên bố sẽ bỏ ra 400 tỷ nếu bà Nguyễn Phương Hằng chi 200 tỷ thì đàn chị đã ngay lập tức livestream tuyên bố sẽ tung hẳn 5000 tỷ nếu Vy Oanh chịu chi như lời đã hứa. Cộng đồng mạng đang ngồi hóng 5.400 tỷ từ thiện của hai nữ cường nhân thì bỗng dưng Vy Oanh tuyến bố dừng cuộc chơi vì sắp đi đẻ khiến dân mạng "thất vọng".

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Nguyễn Phương Hằng và Vy Oanh đang có những tháng ngày 'không bình yên' trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Ngay lập tức hàng ngàn khán giả vào trang fanpage của Vy Oanh để được tỏ rõ ý kiến. Do quá nhiều lượt comment nên hiện tại cô đã khóa tính năng bình luận. Nhưng đâu đó trên các hội nhóm hoặc trang cá nhân, cư dân mạng vẫn liên tục bàn tán về động thái này của giọng ca Đồng xanh.

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Dù Vy Oanh đã khóa tính năng bình luận nhưng dân mạng vẫn đâu chịu thua, vẫn kịp share về trang cá nhân để bình luận rôm rả - Ảnh: Chụp màn hình
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Nhiều khán giả cho rằng Vy Oanh đang lâm vào thế 'thắng làm vua, thua đi đẻ' - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra còn nhiều comment cho rằng “Đồng Xanh nay đã trụi lá”, hoặc Vy Oanh tỏ ra “bề trên” khi đưa ra hàng tá điều kiện vô lý rồi bỗng dưng ngưng đi đẻ khiến thiên hạ khó hiểu. Đa phần đều là những bình luận chỉ trích và cho rằng Vy Oanh chơi chưa đẹp. Tuy nhiên cũng có khán giả tỏ ra cảm thông vì cô đã đến kỳ sinh nở cần được nghỉ ngơi hợp lý.

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Nhiều khán giả còn nhắc lại ca khúc Đồng Xanh của Vy Oanh dưới bình luận - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó nữ ca sĩ đã viết một tâm thư dài gửi đến bà chủ Đại Nam và nói lời tạm biệt vì sắp lâm bồn. Trong tâm thư, cô cho biết: "Đã qua hạn chót khá lâu (10h ngày 5/7) và con cũng đã chủ động tặng cô thêm 1 tiếng đồng hồ sợ cô đang ở đâu bị mất internet, cô im lặng quá con tìm cô không thấy đâu, vậy chốt lại là cô không làm được đúng không ạ?... Cô thua cuộc rồi, đừng mè nheo nói nhiều nữa cô ơi".

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Bài đăng của Vy Oanh khiến dân mạng chú ý về bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình
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Vy Oanh cho rằng cô sắp đi đẻ nên ngừng cuộc chiến tại đây - Ảnh: Internet

Hiện tại fan ruột của bà Phương Hằng vẫn hóng liên tục trang cá nhân của Vy Oanh chờ đợi cô mở tính năng bình luận để có thể nêu lên ý kiến. Tuy nhiên do nữ ca sĩ sắp đi đẻ nên chắc khán giả phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể tiếp tục bình luận.

Bị Vy Oanh 'đặt điều kiện', bà Phương Hằng khẳng định 'ngay và luôn' sẽ tung 200 tỷ trong 10-15 ngày tới

Bị Vy Oanh 'đặt điều kiện', bà Phương Hằng khẳng định 'ngay và luôn' sẽ tung 200 tỷ trong 10-15 ngày tới

Vy Oanh hôm nay chính thức "đòi" bà Phương Hằng bỏ ra 200 tỷ cùng 15 triệu liều vắc xin, khi đó cô sẽ chi 400 tỷ để làm từ thiện như nguyện vọng của nữ CEO. Mới đây, bà chủ Đại Nam đã ra thông báo chính thức về vụ việc.

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