Ra mặt bênh vực Vy Oanh, Trang Trần bị chỉ trích, chồng Việt kiều bị kéo vào cuộc, thay vợ cãi 'tay đôi' với CĐM

Thời gian qua hai cái tên Vy Oanh và Nguyễn Phương Hằng luôn chiếm sóng mạng xã hội. Cụ thể bà chủ Đại Nam hạ mình xin Vy Oanh 200 tỷ để giúp cô hành thiện để đức cho con. Tuy nhiên Vy Oanh lại cho rằng nếu bà Hằng chi 200 tỷ trong vòng 2 ngày thì cô sẵn sàng bỏ ra 400 tỷ. Quyết không để đàn em vượt mặt, vợ ông Dũng lò vôi hứa bỏ ra 5000 tỷ và cả chồng sổ đỏ để làm từ thiện nếu nữ ca sĩ giữ đúng lời hứa. Tuy nhiên sau đó kịch hay bỗng hạ màn đột ngột khi ca sĩ Đồng Xanh tuyên bố hết thời hạn 2 ngày và sắp đi đẻ nên không muốn tranh cãi.

Vy Oanh và Nguyễn Phương Hằng là hai cái tên ồn ào nhất MXH thời gian qua - Ảnh: Internet

Ngay sau đó Trang Trần đã tham gia vào “hội chị em” với Vy Oanh khi lên tiếng bênh vực cô giữa “sóng gió”: "Vy Oanh nói đúng mà, nói tiền mồm thì ai chẳng nói được. Tầm này nói tiền mồm ai cũng nói được hết. Đưa tiền mặt ra làm lẹ luôn đi cho nó xanh chín. Tầm này mở mạng toàn anh hùng phím, nói mồm chứ không làm được cái gì cho đời".