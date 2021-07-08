Ra mặt bênh vực Vy Oanh, Trang Trần bị chỉ trích, chồng Việt kiều bị kéo vào cuộc, thay vợ cãi 'tay đôi' với CĐM

Hậu trường 08/07/2021 17:02

Trang Trần đã lên tiếng bênh Vy Oanh trong vụ lùm xùm với bà Nguyễn Phương Hằng khiến vô tình chồng cô cũng bị cư dân mạng lôi vào cuộc.

Thời gian qua hai cái tên Vy Oanh và Nguyễn Phương Hằng luôn chiếm sóng mạng xã hội. Cụ thể bà chủ Đại Nam hạ mình xin Vy Oanh 200 tỷ để giúp cô hành thiện để đức cho con. Tuy nhiên Vy Oanh lại cho rằng nếu bà Hằng chi 200 tỷ trong vòng 2 ngày thì cô sẵn sàng bỏ ra 400 tỷ. Quyết không để đàn em vượt mặt, vợ ông Dũng lò vôi hứa bỏ ra 5000 tỷ và cả chồng sổ đỏ để làm từ thiện nếu nữ ca sĩ giữ đúng lời hứa. Tuy nhiên sau đó kịch hay bỗng hạ màn đột ngột khi ca sĩ Đồng Xanh tuyên bố hết thời hạn 2 ngày và sắp đi đẻ nên không muốn tranh cãi. 

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Vy Oanh và Nguyễn Phương Hằng là hai cái tên ồn ào nhất MXH thời gian qua - Ảnh: Internet

Ngay sau đó Trang Trần đã tham gia vào “hội chị em” với Vy Oanh khi lên tiếng bênh vực cô giữa “sóng gió”: "Vy Oanh nói đúng mà, nói tiền mồm thì ai chẳng nói được. Tầm này nói tiền mồm ai cũng nói được hết. Đưa tiền mặt ra làm lẹ luôn đi cho nó xanh chín. Tầm này mở mạng toàn anh hùng phím, nói mồm chứ không làm được cái gì cho đời".

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Trang Trần và bà chủ Đại Nam cũng từng có một thời lời qua tiếng lại trên sóng livestream - Ảnh: Internet

Có lẽ vì muốn trút giận cho idol của mình nên thay vì tấn công trực tiếp bà chủ quán Bún đậu, cư dân mạng kéo nhau vào trang cá nhân của Louis Trần (tên ông xã cựu người mẫu) để tranh cãi thiệt hơn. Một tài khoản đã không kiêng nể bình luận: "Nói c** vợ k*** n** của m** lo sống để phước cho con cái, đừng đi cà khịa người ta làm từ thiện cứu hàng nghìn trẻ em nghèo không có tiền chữa trị".

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Một cư dân mạng 'kém duyên' khi tấn công trang cá nhân của ông xã Trang Trần dù anh ta không hề liên quan gì đến xích mích giữa những người phụ nữ nổi tiếng - Ảnh: Chụp màn hình

Vốn là người lịch thiệp, nên chồng Trang Trần cho rằng không nên vào Facebook của ai đó xưng hô “mày -tao” và đáp trả: "Con gái nhờ đức cha. Chuyện của đàn bà m** xen vào làm gì? T** đã không can thiệp vào thì thôi, m** cũng ráng lo cho cái gia đình nhỏ của m** đi. Đàn ông mà như m** thì đập đầu vào tường ch** ** cho rảnh nợ, hơi *** đâu mà t** đi lo thị phi".

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Louis Trần đáp trả thẳng thắng nhận hơn 100 lượt like của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình
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Hai vợ chồng Trang Trần vô cùng hạnh phúc và cô cũng thường dành cho ông xã điển trai nhiều lời khen có cánh - Ảnh: Internet

Hiện tại màn tranh cãi dưới bình luận của Louis Trần gây chú ý cho fan của cả hai bên. Khán giả cho rằng khi sử dụng mạng xã hội thì nên tiết chế ở lời nói, "chuyện ai nấy lo" để tránh dẫn đến những vụ rùm beng không đáng có.

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