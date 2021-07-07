Diễn viên đột ngột mất ở tuổi 34 từng có chia sẻ về bà Phương Hằng, phản ứng của fan gây chú ý

Hậu trường 07/07/2021 10:12

Thông tin nam diễn viên Đức Long qua đời ở tuổi 34 khiến người hâm mộ vô cùng bàng hoàng và xót xa.

Mới đây sau thời gian chống chọi với căn bệnh viêm phổi diễn viên Đức Long đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 34. Anh ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người thân và bạn bè. Nhiều đồng nghiệp khi hay tin đã chia sẻ trạng thái lên trang cá nhân.

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Sau 1 tháng phát hiện bệnh viêm phổi nam diễn viên đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 34 - Ảnh: FB

Danh hài Việt Hương cho biết: “Mỗi cảnh quay, nó cứ âm thầm đứng kế chị nó không bao giờ làm chị mất tập trung, đứng nhẩm lời nhìn nó mà không có hỏi chuyện nó thiệt là...nhớ em diễn viên cần cù chăm chỉ....giờ ai xách túi cho bà hội đồng đây, thương em Long! Chào em! Hẹn em kiếp sau lại diễn chung em nhé!”. Diễn viên Cao Thái Hà là bạn thân của Đức Long cũng ngậm ngùi chia sẻ và hứa sẽ lo cho mẹ của anh trong lúc này: "Hà sẽ lo cho mẹ Long. Yên tâm đi nha Long ơi. Hà xin thông báo với bạn bè của Long, Hà đang đưa Long về chùa để lo phần hậu sự. Xin thông cảm Hà không thể báo tin hay nghe điện thoại lúc này".

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Việt Hương chia sẻ về đàn em sau khi nghe tin Đức Long qua đời đột ngột - Ảnh: Chụp màn hình

Cách đây vài tháng, cố diễn viên Đức Long còn đăng tải nhiều hoạt động trên trang cá nhân. nhiều bài đăng của anh về nghề và suy ngẫm về cuộc sống được nhiều bạn bè, đồng nghiệp quan tâm bình luận. Có bài đăng về việc ủng hộ NS Hoài Linh và cũng có bài chia sẻ về nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng như sau: "Tôi đứng về luật pháp, một khi luật pháp chưa kết luận thì xin lỗi đừng dùng những lời nói làm tổn thương nhau. Tôi không muốn facebook hiện lên những điều tiêu cực nên ai theo phe Cuồn Cuộn thì HỦY KẾT BẠN với tôi nhé. Từ thiện là từ Tâm, Tâm mình thế nào trời biết đất biết. Nếu Tâm đã thiện thì thôi hãy buông bỏ sân si, hơn thua với đời. Mình chưa chắc đã sống đúng để mà đứng ra làm cán cân công lý. Nghiệp thì chúng ta ở kiếp người làm sao trả hết nên thôi đừng cố tạo nghiệp mà sống bình an".

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Chia sẻ của cố diễn viên về bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

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Một số comment tích cực bên dưới bài đăng của cố diễn viên. 4 tuần trước anh vẫn còn vui vẻ trả lời bạn bè mà giờ đã đi xa khiến khán giả vô cùng thương tiếc - Ảnh: Chụp màn hình

Bài đăng của anh đa số đều được bạn bè và đồng nghiệp nhận xét tích cực. Được biết cố diễn viên từng là một người mẫu có tiếng và tham gia diễn xuất nhiều bộ phim. Anh còn có nhiều mối quan hệ tốt trong showbiz như Lư Hoàng Gia Bảo, Cao Thái Hà và một số ngôi sao VBiz khác…

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