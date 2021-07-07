Diễn viên đột ngột mất ở tuổi 34 từng có chia sẻ về bà Phương Hằng, phản ứng của fan gây chú ý

Mới đây sau thời gian chống chọi với căn bệnh viêm phổi diễn viên Đức Long đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 34. Anh ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người thân và bạn bè. Nhiều đồng nghiệp khi hay tin đã chia sẻ trạng thái lên trang cá nhân.

Sau 1 tháng phát hiện bệnh viêm phổi nam diễn viên đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 34 - Ảnh: FB

Danh hài Việt Hương cho biết: “Mỗi cảnh quay, nó cứ âm thầm đứng kế chị nó không bao giờ làm chị mất tập trung, đứng nhẩm lời nhìn nó mà không có hỏi chuyện nó thiệt là...nhớ em diễn viên cần cù chăm chỉ....giờ ai xách túi cho bà hội đồng đây, thương em Long! Chào em! Hẹn em kiếp sau lại diễn chung em nhé!”. Diễn viên Cao Thái Hà là bạn thân của Đức Long cũng ngậm ngùi chia sẻ và hứa sẽ lo cho mẹ của anh trong lúc này: "Hà sẽ lo cho mẹ Long. Yên tâm đi nha Long ơi. Hà xin thông báo với bạn bè của Long, Hà đang đưa Long về chùa để lo phần hậu sự. Xin thông cảm Hà không thể báo tin hay nghe điện thoại lúc này".