Trường Giang rời showbiz về quê làm phụ hồ, Nhã Phương bảo ‘thương’, khán giả xót ruột

Tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn ra phức tạp nên nhiều ca sĩ, diễn viên cũng tạm ngưng chạy show. Một số người sang bán hàng online kiếm sống nhưng cũng có một số chọn cách trở về quê hương để có thể hòa mình vào thiên nhiên và làm những điều mình thích.

Trường Giang là một ví dụ. Anh đã tạm rời showbiz trong khoảnh khắc để về quê làm phụ hồ và còn up ảnh chia sẻ với khán giả nên nhận được vô vàng lời khen về độ giản dị, chân thực trong cuộc sống hàng ngày.