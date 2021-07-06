Trường Giang rời showbiz về quê làm phụ hồ, Nhã Phương bảo ‘thương’, khán giả xót ruột

Mùa dịch Covid-19 nhiều show diễn tạm ngưng cũng là lúc nghệ sĩ chăm chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vô cùng giản dị.
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Tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn ra phức tạp nên nhiều ca sĩ, diễn viên cũng tạm ngưng chạy show. Một số người sang bán hàng online kiếm sống nhưng cũng có một số chọn cách trở về quê hương để có thể hòa mình vào thiên nhiên và làm những điều mình thích.
Trường Giang là một ví dụ. Anh đã tạm rời showbiz trong khoảnh khắc để về quê làm phụ hồ và còn up ảnh chia sẻ với khán giả nên nhận được vô vàng lời khen về độ giản dị, chân thực trong cuộc sống hàng ngày.
Một số fan ruột của anh cảm thấy xót ruột cho thần tượng nên liên tục vào bình luận quan tâm hỏi han. Riêng bà xã của anh là Nhã Phương mãi một tuần sau mới comment “thương” nhưng tình cảm cũng hết sức chứa chan.
Nhiều cư dân mạng khi thấy bình luận của Nhã Phương đã thả tim cho cô nồng nhiệt.
Hiện tại Trường Giang - Nhã Phương là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất nhì showbiz và được nhiều người ngưỡng mộ. Mọi cử chỉ hoạt động của cả hai trên mạng xã hội đều được fan săm soi nhiệt tình và bình luận rôm rả.