Trường Giang cũng phải hoá 'vai phụ' mờ nhạt khi 'cây hài nhí' này xuất hiện

Hậu trường 31/05/2021 11:27

Destiny - con gái nhỏ của nghệ sĩ Trường Giang khiến người hâm mộ vô cùng yêu thích và phong cho cả danh hiệu "cây hài nhí", cứ xuất hiện lại chiếm hết spotlight của ba mẹ.

Gần đây, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương cũng thoải mái hơn khi chia sẻ cuộc sống gia đình hạnh phúc với con gái nhỏ Destiny trên mạng xã hội. Dù chưa bao giờ để lộ mặt con gái lên sóng, chỉ khoe bóng lưng, bước đi chập chững, nói năng bập bẹ thôi cũng khiến dân mạng phát cuồng. 

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Nghệ sĩ Trường Giang khoe khoảnh khắc chơi đùa cùng con ở bể bơi - Ảnh: Cắt từ clip

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ lia lịa clip ghi lại khoảnh khắc đoạn hội thoại đáng yêu của con gái Trường Giang với nam nghệ sĩ trong chuyến đi biển nghỉ mát của gia đình nhỏ. Trong clip, cô bé diện bộ áo tắm màu vàng nổi bật, Destiny trông vô cùng bụ bẫm, đáng yêu. Khi Trường Giang xin con gái đôi dép, Destiny quyết "giữ của" ôm đôi dép đi chỗ khác và khẳng định là "dép tui", khiến Trường Giang và Nhã Phương cười ngất.

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Mặc cho ba ra sức xin xỏ, Destiny vẫn từ chối và xách đôi dép huyền thoại ra chỗ khác và mang vào, miệng liên tục nói: 'No,no...' - Ảnh: Cắt từ Clip

Có thể thấy ái nữ nhà "Mười khó" cũng có sở thích đặc biệt với dép tổ ong y hệt bố nên vẫn khư khư giữ lại và mang luôn. Chứng kiến con gái có sở thích đặc biệt, Nhã Phương cũng chỉ biết đứng làm "phó nháy" và cười trừ thôi!

Một lần khác, Nhã Phương chia sẻ đoạn clip quay Destiny khi cô vừa có chuyến công tác trở về, cũng khiến dân mạng thích thú. Trong clip, Trường Giang làm ông bố bỉm sữa, cõng và chơi đùa cùng cô gái, thậm chí là tắm cho con. Khi được Nhã Phương hỏi: "Ny có thương ba không?", nhóc tì ngay lập tức trả lời: "Thương!"

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Ông bố bỉm sữa Trường Giang đang tắm cho con gái - Ảnh: Cắt từ clip

Tiếp theo sau đó, khi được hỏi về mẹ, Destiny đáp trả một câu khiến Nhã Phương muốn "bỏ nhà ra đi". Cô bé hài hước trả lời: "Mẹ xấu, mẹ tồ lô (tào lao)", màn trả lời cà khịa này khiến Trường Giang cũng phải bật cười và Nhã Phương phải xót xa nhận cái kết đắng.

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Ông bố Trường Giang cũng phải bật cười khi nhận được câu trả lời của con gái - Ảnh: Cắt từ clip

Qua những đoạn clip chia sẻ, cư dân mạng vô cùng thích thú trước độ hài hước của nhóc tì nhà Trường Giang, nhiều người hâm mộ phải công nhận Destiny cũng ra dáng "cây hề nhí" ngay từ bé. Vốn là cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng nhưng chỉ cần con gái xuất hiện, thì ba mẹ chỉ là nhân vật phụ mờ nhạt thôi nhé!

Đăng ảnh đi 'trốn dịch' cùng con gái cưng Destiny, Trường Giang khiến dân tình muốn lập gia đình và có con ngay

Đăng ảnh đi 'trốn dịch' cùng con gái cưng Destiny, Trường Giang khiến dân tình muốn lập gia đình và có con ngay

Những lần hiếm hoi chia sẻ hình ảnh con gái lên trang cá nhân của mình, bài đăng của nghệ sĩ Trường Giang mới đây nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

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Từ khóa:   con gái Trường Giang Trường Giang và Nhã Phương diễn viên Trường Giang

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