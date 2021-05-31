Trường Giang cũng phải hoá 'vai phụ' mờ nhạt khi 'cây hài nhí' này xuất hiện

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ lia lịa clip ghi lại khoảnh khắc đoạn hội thoại đáng yêu của con gái Trường Giang với nam nghệ sĩ trong chuyến đi biển nghỉ mát của gia đình nhỏ. Trong clip, cô bé diện bộ áo tắm màu vàng nổi bật, Destiny trông vô cùng bụ bẫm, đáng yêu. Khi Trường Giang xin con gái đôi dép, Destiny quyết "giữ của" ôm đôi dép đi chỗ khác và khẳng định là "dép tui", khiến Trường Giang và Nhã Phương cười ngất.

Gần đây, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương cũng thoải mái hơn khi chia sẻ cuộc sống gia đình hạnh phúc với con gái nhỏ Destiny trên mạng xã hội. Dù chưa bao giờ để lộ mặt con gái lên sóng, chỉ khoe bóng lưng, bước đi chập chững, nói năng bập bẹ thôi cũng khiến dân mạng phát cuồng.

Có thể thấy ái nữ nhà "Mười khó" cũng có sở thích đặc biệt với dép tổ ong y hệt bố nên vẫn khư khư giữ lại và mang luôn. Chứng kiến con gái có sở thích đặc biệt, Nhã Phương cũng chỉ biết đứng làm "phó nháy" và cười trừ thôi!

Một lần khác, Nhã Phương chia sẻ đoạn clip quay Destiny khi cô vừa có chuyến công tác trở về, cũng khiến dân mạng thích thú. Trong clip, Trường Giang làm ông bố bỉm sữa, cõng và chơi đùa cùng cô gái, thậm chí là tắm cho con. Khi được Nhã Phương hỏi: "Ny có thương ba không?", nhóc tì ngay lập tức trả lời: "Thương!"

Ông bố bỉm sữa Trường Giang đang tắm cho con gái - Ảnh: Cắt từ clip

Tiếp theo sau đó, khi được hỏi về mẹ, Destiny đáp trả một câu khiến Nhã Phương muốn "bỏ nhà ra đi". Cô bé hài hước trả lời: "Mẹ xấu, mẹ tồ lô (tào lao)", màn trả lời cà khịa này khiến Trường Giang cũng phải bật cười và Nhã Phương phải xót xa nhận cái kết đắng.

Ông bố Trường Giang cũng phải bật cười khi nhận được câu trả lời của con gái - Ảnh: Cắt từ clip

Qua những đoạn clip chia sẻ, cư dân mạng vô cùng thích thú trước độ hài hước của nhóc tì nhà Trường Giang, nhiều người hâm mộ phải công nhận Destiny cũng ra dáng "cây hề nhí" ngay từ bé. Vốn là cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng nhưng chỉ cần con gái xuất hiện, thì ba mẹ chỉ là nhân vật phụ mờ nhạt thôi nhé!