Đăng ảnh đi 'trốn dịch' cùng con gái cưng Destiny, Trường Giang khiến dân tình muốn lập gia đình và có con ngay

Ba năm sau khi kết hôn, Trường Giang - Nhã Phương hiện đang là một trong những đôi vợ chồng được ngưỡng mộ của làng giải trí Việt. Cặp đôi còn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ hơn từ lúc Nhã Phương sinh con gái đầu lòng. Cả 2 vẫn quyết giấu kín diện mạo con gái chỉ chụp bóng lưng hoặc nghiêng mặt không lộ rõ mặt càng khiến dân tình tò mò.

Bức ảnh gia đình được chụp vào ngày sinh nhật của nam danh hài - Ảnh: FBNV

Mới đây trên trang cá nhân, Trường Giang đã đăng tải hình ảnh đang chơi đùa dưới hồ bơi cùng với "thiên thần nhí" Destiny. Khoảnh khắc đời thường của 2 cha con cũng được khán giả hưởng ứng rần rần, nhiều phải xuýt xoa, muốn lập gia đình, có con ngay và luôn vì quá đỗi hạnh phúc. Nghệ sĩ Trường Giang chia sẻ với dòng trạng thái: "Đi trốn dịch cùng con gái. Chúc mọi người sức khoẻ, bình an."