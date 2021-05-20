Đăng ảnh đi 'trốn dịch' cùng con gái cưng Destiny, Trường Giang khiến dân tình muốn lập gia đình và có con ngay

Những lần hiếm hoi chia sẻ hình ảnh con gái lên trang cá nhân của mình, bài đăng của nghệ sĩ Trường Giang mới đây nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
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Ba năm sau khi kết hôn, Trường Giang - Nhã Phương hiện đang là một trong những đôi vợ chồng được ngưỡng mộ của làng giải trí Việt. Cặp đôi còn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ hơn từ lúc Nhã Phương sinh con gái đầu lòng. Cả 2 vẫn quyết giấu kín diện mạo con gái chỉ chụp bóng lưng hoặc nghiêng mặt không lộ rõ mặt càng khiến dân tình tò mò.
Mới đây trên trang cá nhân, Trường Giang đã đăng tải hình ảnh đang chơi đùa dưới hồ bơi cùng với "thiên thần nhí" Destiny. Khoảnh khắc đời thường của 2 cha con cũng được khán giả hưởng ứng rần rần, nhiều phải xuýt xoa, muốn lập gia đình, có con ngay và luôn vì quá đỗi hạnh phúc. Nghệ sĩ Trường Giang chia sẻ với dòng trạng thái: "Đi trốn dịch cùng con gái. Chúc mọi người sức khoẻ, bình an."
Trước đó, không ít lần nam danh hài cũng đăng ảnh chơi cùng con gái cưng nhưng điểm chung đều không để lộ mặt. Dù vậy, những hình ảnh ấy cũng khiến khán giả vui lây. Trong một bài chia sẻ, Nhã Phương cũng thấy ganh tị khi con gái cứ quấn lấy ba: "Khi vợ đi làm sớm. Giả bộ gọi điện thì thấy cha con chú Mười Khó trốn mẹ lên sân thượng tắm biển sớm, tính chiêu mộ đồng minh hay gì? Còn đâu Chú Mười 'vệ sĩ' của tui ngày hôm trước."
Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước khoảnh khắc giản dị của Trường Giang phía sau ánh đèn sân khấu, đồng thời ngưỡng mộ hạnh phúc hiện tại của cặp đôi. Trường Giang từng tâm sự chính con gái làm hai vợ chồng anh gắn kết, biết nhường nhịn, yêu thương nhau nhiều hơn.