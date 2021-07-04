Trường Giang vô tình để lộ mặt con gái, CĐM dự đoán nhan sắc 'không phải dạng vừa'

Sao Việt 04/07/2021 23:26

Lần đầu tiên, khán giả có thể thấy rõ nét mặt của ái nữ nhà Trường Giang, khuôn mặt có rất nhiều đường nét giống bố. 

Khác với nhiều gia đình nghệ sĩ trong showbiz thường xuyên đăng tải hình ảnh các con lên trang cá nhân, gia đình nam diễn viên Trường GiangNhã Phương lại "giấu" con gái rất kỹ. Dù vậy, vợ chồng "Mười Khó" vẫn thường xuyên khoe những giây phút vui chơi cùng con, tuy nhiên những khoảnh khắc này được vợ chồng anh khéo léo không để ái nữ lộ diện. Vì vậy, tới nay nhan sắc của "tiểu công chúa" nhà Trường Giang vẫn là một ẩn số. 

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 Vợ chồng 'Mười Khó' và con gái - Ảnh: Internet

 

Trong một đoạn clip mới đăng tải lại cảnh Trường giang và cô công chúa nhỏ cùng nhau tập thể dục. Trong một khoảnh khắc, cô bé Destiny quay mặt lại nhận được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Có thể thấy, chỉ lướt qua chưa được vài giây nhưng nhiều tin rằng "tiểu công chúa" nhà "Mười Khó" sở hữu nhiều đường nét giống bố, thậm chí ngay giống "Mười Khó" cả dáng đứng và khiếu hài hước từ bé. Dưới những clip có sự xuất hiện của cô bé, cộng đồng mạng liên tục bài tỏ sự yêu thích đốiv ới cô bé 2 tuổi đáng yêu này.

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 Vợ chồng Trường Giang - Ảnh: Internet

 

Mặc dù ái nữ nhà Trường Giang mới hơn 2 tuổi nhưng Destiny rất lanh lợi, hoạt ngôn. Thậm chí đi chưa vững nhưng ái nữ nhà Nhã Phương đã có thể cùng bố tham gia các môn thể thao bơi lội, chạy bộ. 

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Ái nữ được Trường Giang thường xuyên hướng dẫn tập thể dục - Ảnh: Cắt từ clip NV
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 Trường Giang và con gái cùng nhau tập thể dục - Ảnh: Cắt từ clip NV

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 Ái nữ nhà Trường Giang rất quấn quýt với bố - Ảnh: Cắt từ clip NV

Nói về lý do giấu con, Trường Giang cho biết vợ chồng anh không muốn tiết lộ thông tin đời tư của gia đình bị chia sẻ lên mạng xã hội, đặc biệt là con gái để tránh những thị phi cho con. Mặc dù vợ chồng anh đều là người của công chúng, song con gái còn quá nhỏ, anh muốn con có thế giới riêng. 

Từ khi có con gái, tổ ấm của gia đình "Mười Khó" càng thêm viên mãn. Dù cô bé chưa chính thức hé lộ mặt con với người hâm mộ nhưng nhiều người tin chắc, Destiny sẽ là một nhan sắc nổi bật trong tương lai.

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Từ khóa:   Trường Giang và Nhã Phương con gái Trường Giang Nhã Phương

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