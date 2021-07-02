Trước khi trở thành 'đại gia BĐS kếch xù', Khắc Việt từng không có cơm ăn, bán xăng, hát lót, thậm chí khóa trái cửa nằm im thin thít để 'trốn nợ'

Sao Việt 02/07/2021 20:10

Trước khi thành công như bây giờ, Khắc Việt từng đi bán xăng, hát lót và chật vật với "miếng cơm manh áo".

Khắc Việt là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng ở Việt Nam. Anh sở hữu hàng loạt bản hit như như Chỉ anh hiểu em, Yêu lại từ đầu, Anh khác hay em khác... Không chỉ vậy, nam nhạc sĩ còn đứng sau thành công của nhiều ca sĩ với những sản phẩm âm nhạc mà đến nay vẫn được nhiều người nhớ. Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của anh khi mới bắt đầu lại khá vất vả. 

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 Nhạc sĩ Khắc Việt - Ảnh: Internet

Khắc Việt sinh ra và lớn lên ở Yên Bái, trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật, bố mẹ là công chức. Sau khi học xong phổ thông trung học, Khắc Việt cùng em ruột của mình là Khắc Hưng thi đỗ vào Nhạc viện Hà Nội (Học viện Âm nhạc Quốc) vào năm 2005. Vì điều kiện gia đình không dư dả nên những năm đi học xa nhà anh vừa học vừa làm.

Nam nhạc sĩ từng phải đi bán xăng, hát lót nhiều năm để có tiền trang trải cuộc sống. Nhớ lại khoảng thời gian vất vả, Khắc Việt kể: “Hàng tháng, tới ngày nhận lương làm thêm việc đầu tiên Việt làm là phải đi mua ngay thùng mì tôm về dự trữ phòng khi cuối tháng hết tiền không có cơm ăn".

Trong chương trình Bài hát đầu tiên, Khắc Việt xúc động khi nhớ lại những ngày khó khăn. Anh kể: "Hai anh em thời mới hoạt động rất khó khăn. Có những hôm, nhân viên đến thu tiền điện, chúng tôi nằm im trong nhà rồi nhờ người khác khóa cửa. Chúng tôi thậm chí không được cho ăn cơm vì nợ quá nhiều”.

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Khắc Việt trước khi thành công đã làm rất nhiều công việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống - Ảnh: Internet 

Trong thời gian theo học tại Nhạc Viện, Khắc Việt cũng tập tành sáng tác, song những sản phẩm của anh lại bị bạn bè chê và hoài nghi. Mãi đến năm 2009, tên tuổi của Khắc Việt mới được mọi người để ý qua ca khúc Quên. Nắm bắt cơ hội, anh đã chủ động gọi điện và gửi bài hát cho từng ca sĩ.

Nam nhạc sĩ còn tiết lộ, hầu hết các sản phẩm của anh đều tặng hoặc nếu có bán giá thu về cũng tầm 5 triệu đồng. Khắc Việt chia sẻ: "Trước kia khi chưa có điều kiện tôi phải bán bài hát nhưng giá không lớn, chủ yếu 500.000 hoặc một triệu đồng. Người trả tôi số tiền lớn nhất là anh Quang Huy với giá 3 triệu đồng. Sau khi hai người gặp nhau, anh ấy tặng tôi thêm 2 triệu đồng". 

MV đầu tay của Khắc Việt cũng rất đặc biệt. Anh cho biết đã sử dụng máy quay du lịch để ghi hình sau khi để dành được số tiền 2 triệu đồng. Thời điểm đó nam nhạc sĩ vẫn chưa có fanclub, cũng chưa lần nào mở offline nhưng luôn xem người hâm mộ như anh em trong nhà. 

Trước khi trở thành 'đại gia BĐS kếch xù', Khắc Việt từng không có cơm ăn, bán xăng, hát lót, thậm chí khóa trái cửa nằm im thin thít để 'trốn nợ' - Ảnh 3
 Khắc Việt và Khắc Hưng đã cùng nhau trải qua quãng thời gian khó khăn - Ảnh: Internet

Khắc Việt cũng đề cập đến vai trò của Khắc Hưng trong con đường sự nghiệp của mình. Anh khẳng định thành công hôm nay là nhờ có em trai. "Trong cuộc sống tôi đã va chạm quá nhiều rồi và chưa bao giờ thấy run sợ, nhưng tôi rất sợ mất đi những người thân của mình. Đối với Hưng, tôi chỉ có một từ thương. Nếu không có Khắc Hưng thì chắc chắn sẽ không có Khắc Việt” - anh bộc bạch.

Với những chia sẻ của Khắc Việt, có thể để có được "trái ngọt" như hôm nay nam nhạc sĩ đã có khoảng thời gian lập nghiệp vô cùng khó khăn và vất vả. 

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