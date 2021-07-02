Phùng Ngọc Huy nặng gánh mưu sinh ở xứ người, chưa đủ tiền đón bé Lavie đoàn tụ

Từ một ca sĩ, diễn viên được săn đón trong nước, Phùng Ngọc Huy bất ngờ qua Mỹ định cư. Nơi xứ người, anh chật vật mưu sinh và tiết kiệm tiền để đón con gái Lavie đoàn tụ.

Phùng Ngọc Huy là một trong số những nghệ sĩ đang trong đà phát triển ở quê nhà nhưng vẫn quyết định sang Mỹ định cư. Mới đây, xuất hiện trong một show truyền hình do Thúy Nga dẫn chương trình, nam ca sĩ đã có những chia sẻ về thời gian dài tới Mỹ định cư. Phùng Ngọc Huy - Ảnh: Internet Anh chia sẻ, sau khi qua đất Mỹ, anh không dám dùng mạng xã hội vì thấy bạn bè đang hoạt động nghệ thuật còn mình bắt đầu lại từ con số 0. Phùng Ngọc Huy kể: "Qua đây, em sốc tới nỗi không dám coi Facebook. Tại vì coi Facebook sẽ thấy mọi người đang hoạt động nghệ thuật, còn mình ở đây làm lại từ đầu. Thời gian đầu em đi bán mỹ phẩm, không có biết chạy xe nên đi xe đạp, từ chỗ thuê phòng ở ra chỗ làm là 15-20 phút. Vào mùa đông, em cứ chạy 5 phút là dừng lại, chà hai tay vào nhau cho ấm lại". Thúy Nga không khỏi ngạc nhiên, cô bày tỏ: "Từ một ca sĩ nổi tiếng tại Việt Nam đi ô tô qua Mỹ đi xe đạp luôn đó".

Phùng Ngọc Huy - Thúy Nga - Ảnh: Cắt từ show Gõ cửa thăm nhà Phùng Ngọc Huy bộc bạch: "Thời điểm đó rất là cực nhưng khiến em trân trọng cuộc sống hơn. Khi qua đây, em cũng không còn cái suy nghĩ là một người nổi tiếng nữa. Mình phải cố gắng tự lập hết, trưởng thành hơn. Ở Việt Nam, em bị lệ thuộc ba mẹ quá nhiều". Chia sẻ về công việc hiện tại, nam diễn viên bộc bạch ban đầu anh khá ngại ngùng sau này học hỏi thêm mới dần quen. Anh bày tỏ: "Lần đầu tiên bán em còn ngại lắm, tại trước giờ chỉ biết đi hát thôi. Sau này rồi mình cũng có những cái cách để thuyết phục khách mua. Bên cạnh đó em thích là em vừa được bán hàng mà còn được hát nữa, nên em đầu tư dàn âm thanh hơi bị "ngon". Em bán thì ít mà hát thì nhiều".

Phùng Ngọc Huy chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ - Ảnh: Cắt từ clip chương trình Gõ cửa thăm nhà Sau một thời gian ở nơi đất khách quê người, nam diễn viên Cổng mặt trời vẫn luôn nhớ nghề, nhớ sân khấu và đồng nghiệp. Phùng Ngọc Huy cho biết, hiện tại vì dịch nên công việc đi hát có phần khó khăn, mọi hoạt động nghệ thuật đều phải tạm ngưng. Vì vậy, để có tiền xoay sở cho cuộc sống, giọng ca Chạy trốn tình yêu phải livestream bán đồ ăn. C07/02/2021ông việc bán đồ ăn vặt giúp nam diễn viên trang trải cuộc sống và vượt qua gia đoạn khó khăn. Đồng thời, công việc buôn bán cũng giúp anh lo cho người thân và tích cóp đế sớm đoàn tụ với con gái. Anh mong sớm được gặp con và giúp bé có cuộc sống ổn định và đầy đủ. Tổ ấm của Phùng Ngọc Huy và cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie - Ảnh: Internet Nó về con, nam diễn viên cho biết: "Bé Lavie hiện tại được hai cô bảo mẫu chăm sóc rất là tốt. Em muốn tập trung công việc từng ngày từng tháng, rồi sau đó mình lo cho bé. Ước mơ của em là vẫn muốn Lavie ở Mỹ. Hy vọng sắp tới em sẽ may mắn về được Việt Nam, rồi hai cha con cùng qua Mỹ. Em cũng thích chở bé đi học, dù có vất vả em cũng muốn có được sự vất vả đó". Trước khi qua Mỹ định cư, ca sĩ Phùng Ngọc Huy và cố diễn viên Mai Phương từng bén duyên qua bộ phim Cổng mặt trời. Họ có một con gái tên là Phùng Ngọc Thiên Như (Lavie). Sau đó, khi Lavie được 1 tuổi thì hai người lại ly thân, Phùng Ngọc Huy sang Mỹ định cư. Trong khi đó, cố diễn viên Mai Phương cũng vì bạo bệnh mà qua đời lúc còn rất trẻ.

Gần 1 năm Mai Phương qua đời, hình ảnh mới nhất của Phùng Ngọc Huy gây chú ý Trong đoạn clip mới nhất đăng tải trên kênh Youtube riêng của danh hài Thúy Nga, Phùng Ngọc Huy bất ngờ xuất hiện và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phung-ngoc-huy-nang-ganh-muu-sinh-o-xu-nguoi-chua-du-tien-don-be-lavie-doan-tu-410894.html