Phùng Ngọc Huy chăm chỉ livestream bán đồ ăn vặt ở Mỹ để mưu sinh

Hậu trường 11/08/2020 17:03

Hiện tại, nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy đang dần ổn định cuộc sống và tập tành kinh doanh online để kiếm thêm thu nhập.

Những thông tin liên quan đến ca sĩ Phùng Ngọc Huybé Lavie luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Trước sự ra đi của Mai Phương, nam ca sĩ đã mất một khoảng thời gian để vực dậy tinh thần.

Sau khi thực hiện việc ủy quyền chăm sóc bé Lavie cho ông bà nội và hai bảo mẫu, Phùng Ngọc Huy đang cố gắng ổn định cuộc sống ở Mỹ để sớm đoàn tụ cùng con gái.

Trên trang Facebook cá nhân, nam ca sĩ bắt đầu chia sẻ đến khán giả những hình ảnh đời thường của bản thân cũng như một số sản phẩm âm nhạc mới.

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Hình ảnh được nam ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên công việc của Phùng Ngọc Huy cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Chính vì vậy, để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống, anh chọn cách bán hàng online.

Mới đây, Phùng Ngọc Huy thu hút sự chú ý khi cùng một người bạn livestream bán đồ ăn vặt. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng thực hiện một số video hướng dẫn cách chế biến, thưởng thức món ăn đến khán giả.

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Phùng Ngọc Huy kết hợp cùng một người bạn kinh doanh các món ăn vặt Việt Nam – Ảnh: FB

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Là người nổi tiếng nhưng anh vẫn thoải mái bán hàng online để có thêm thu nhập, chuẩn bị cho việc nuôi con sau này – Ảnh: FB

Sau chuỗi ngày ở ẩn, Phùng Ngọc Huy đã trở lại với diện mạo tươi tắn và tinh thần lạc quan hơn trước. Nhiều người hâm mộ hy vọng dịch bệnh sẽ sớm kết thúc để nam ca sĩ có thể trở về Việt Nam đoàn tụ cùng con gái Lavie.

Ở ẩn bấy lâu, hình ảnh mới nhất của Phùng Ngọc Huy khiến fan lo lắng

Ở ẩn bấy lâu, hình ảnh mới nhất của Phùng Ngọc Huy khiến fan lo lắng

Sau 4 tháng Mai Phương qua đời, nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy hiếm hoi đăng tải hình ảnh của bản thân lên mạng xã hội.

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Từ khóa:   ca sĩ Phùng Ngọc Huy bé Lavie Mai Phương

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