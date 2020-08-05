Ở ẩn bấy lâu, hình ảnh mới nhất của Phùng Ngọc Huy khiến fan lo lắng

Sau 4 tháng Mai Phương qua đời, nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy hiếm hoi đăng tải hình ảnh của bản thân lên mạng xã hội.

Kể từ sau khi Mai Phương qua đời, những thông tin xoay quanh cuộc sống của nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy và bé Lavie luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Sau khoảng thời gian ở ẩn, Phùng Ngọc Huy bắt đầu quay trở lại với công việc ca hát tại Mỹ. Tuy nhiên, anh rất ít khi cập nhật những thông tin về cuộc sống đời thường đến khán giả.

Thế nhưng mới đây, nam ca sĩ bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh của bản thân lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Càng ngày em càng ốm là sao cả nhà… Cả nhà cho em ý kiến nào?”.

Nam ca sĩ gây bất ngờ với diện mạo mới - Ảnh: FB

Qua khoảnh khắc đăng tải, Phùng Ngọc Huy trông khác lạ hơn vì kiểu tóc mới. Bên cạnh đó, người hâm mộ nhận xét gương mặt của anh có phần mệt mỏi và gầy đi rõ rệt.

Dường như sau sự ra đi của Mai Phương, Phùng Ngọc Huy đã trải qua những ngày dài phải suy nghĩ, trăn trở. Trước đó, để tưởng nhớ về nữ diễn viên, Phùng Ngọc Huy đã rửa ảnh của cô và đặt trong phòng ngủ.

Hình ảnh của cố diễn viên Mai Phương trong phòng ngủ của Phùng Ngọc Huy - Ảnh: FB

Hiện tại, Phùng Ngọc Huy vẫn đang kẹt ở Mỹ, chưa thể về Việt Nam đón Lavie. Tuy nhiên, anh vẫn thường xuyên gọi điện, quan tâm đến con gái. Được biết, Lavie đang sống cùng ông bà nội và nhận được sự chăm sóc chu đáo từ 2 bảo mẫu thân thiết.

Con gái Mai Phương đang có cuộc sống bình yên bên người thân - Ảnh: Internet

Dự kiến sau khi hết dịch, nam ca sĩ sẽ bay về nước đoàn tụ cùng con gái.

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