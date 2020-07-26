Con gái Mai Phương cực đáng yêu trong lễ bế giảng, bà nội luôn kề bên chăm sóc

Hình ảnh mới nhất của con gái Mai Phương trong lễ bế giảng đang thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng.
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Sau những ồn ào liên quan đến việc giành quyền nuôi dưỡng giữa bố mẹ Mai Phương và Phùng Ngọc Huy, bé Lavie đang có cuộc sống bình yên bên ông bà nội. Được biết, bên cạnh sự chăm sóc của bố mẹ Phùng Ngọc Huy, Lavie còn nhận được sự yêu thương và hỗ trợ nhiệt tình từ hai cô bảo mẫu.
Hiện tại, vì tình hình dịch bệnh tại Mỹ chưa ổn định nên nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy vẫn chưa thể về nước đón con gái. Chính vì vậy, mọi thông tin về bé Lavie luôn thu hút sự quan tâm của công chúng.
Mới đây, cư dân mạng bất ngờ truyền tay nhau hình ảnh bé Lavie trong ngày bế giảng tại trường học. Qua hình ảnh chia sẻ, con gái Mai Phương diện đầm công chúa vô cùng xinh xắn. Cô bé còn tỏ ra tự tin và rạng rỡ khi đứng trên sân khấu biểu diễn cùng các bạn.
Đặc biệt, trong buổi lễ bế giảng còn có sự xuất hiện của mẹ ruột Phùng Ngọc Huy. Có thể thấy, Lavie luôn được bà nội kề cạnh chăm sóc chu đáo.
Nhìn hình ảnh này, người hâm mộ cảm thấy phần nào yên lòng khi con gái cố diễn viên Mai Phương đã dần có cuộc sống bình yên bên những người thân yêu.