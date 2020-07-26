Con gái Mai Phương cực đáng yêu trong lễ bế giảng, bà nội luôn kề bên chăm sóc

Hình ảnh mới nhất của con gái Mai Phương trong lễ bế giảng đang thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng.

Sau những ồn ào liên quan đến việc giành quyền nuôi dưỡng giữa bố mẹ Mai Phương và Phùng Ngọc Huy, bé Lavie đang có cuộc sống bình yên bên ông bà nội. Được biết, bên cạnh sự chăm sóc của bố mẹ Phùng Ngọc Huy, Lavie còn nhận được sự yêu thương và hỗ trợ nhiệt tình từ hai cô bảo mẫu.

Hiện tại, vì tình hình dịch bệnh tại Mỹ chưa ổn định nên nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy vẫn chưa thể về nước đón con gái. Chính vì vậy, mọi thông tin về bé Lavie luôn thu hút sự quan tâm của công chúng.

Bé Lavie đang sống cùng ông bà nội - Ảnh: Internet

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ truyền tay nhau hình ảnh bé Lavie trong ngày bế giảng tại trường học. Qua hình ảnh chia sẻ, con gái Mai Phương diện đầm công chúa vô cùng xinh xắn. Cô bé còn tỏ ra tự tin và rạng rỡ khi đứng trên sân khấu biểu diễn cùng các bạn.

Nhiều khán giả không khỏi thích thú trước hình ảnh cực xinh xắn và đáng yêu của con gái Mai Phương trên sân khấu – Ảnh: Internet

Đặc biệt, trong buổi lễ bế giảng còn có sự xuất hiện của mẹ ruột Phùng Ngọc Huy. Có thể thấy, Lavie luôn được bà nội kề cạnh chăm sóc chu đáo.

Lavie nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ bà nội và cô bé đang có một cuộc sống vui vẻ, hồn nhiên như bao đứa trẻ khác - Ảnh: Internet

Nhìn hình ảnh này, người hâm mộ cảm thấy phần nào yên lòng khi con gái cố diễn viên Mai Phương đã dần có cuộc sống bình yên bên những người thân yêu.

Phùng Ngọc Huy bị dân mạng chỉ trích nặng nề vì cho rằng mượn Mai Phương để câu view Trước những bình luận chỉ trích vô cùng nặng lời của anti-fan, ca sĩ Phùng Ngọc Huy vẫn im lặng. Anh không lên tiếng giải thích hay thanh minh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-gai-mai-phuong-cuc-dang-yeu-trong-le-be-giang-ba-noi-luon-ke-ben-cham-soc-372169.html