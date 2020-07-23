Phùng Ngọc Huy bị dân mạng chỉ trích nặng nề vì cho rằng mượn Mai Phương để câu view

Hậu trường 23/07/2020 10:29

Trước những bình luận chỉ trích vô cùng nặng lời của anti-fan, ca sĩ Phùng Ngọc Huy vẫn im lặng. Anh không lên tiếng giải thích hay thanh minh.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Phùng Ngọc Huy khoe giọng hát trong phút ngẫu hứng khi đang lái xe với ca khúc "Em ơi anh đã sai". Anh còn mượn lời bài hát và nhắn nhủ: "Nhiều lúc trong anh ân hận vì không cố giữ lấy em là anh yêu/Để những xót xa nơi này cho anh biết chẳng còn em rồi".

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Bài viết mới nhất của Phùng Ngọc Huy gây tranh cãi - Ảnh: FB

Bài đăng của Phùng Ngọc Huy ngay sau đó nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người dành lời khen cho giọng hát ngọt ngào, truyền cảm của nam ca sĩ. Tuy nhiên bên cạnh đó, không ít người lại để lại những lời mỉa mai, chỉ trích ba ruột bé Lavie vì cho rằng anh đang mượn tên tuổi người yêu cũ và lòng thương của khán giả để câu view, PR tên tuổi.

Một anti-fan chỉ trích: "Nhiều khi lời bài hát không phải nói về người ấy đâu nhé... mà là đang nói về người còn hiện hữu đấy nhé... chỉ là câu view thôi".

"Yêu thương gì người đã ra đi, có chăng khơi lại để nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi mình thôi", một người khác gay gắt.

"Bạn đừng có thần tượng Ngọc Huy mà bênh nữa. Chẳng qua Mai Phương yêu Ngọc Huy quá cho nên mới lấy họ của cha nó thôi để khỏi là đứa con hoang bạn à. Còn về phần Ngọc Huy vì vinh hoa phú quý mà đã bỏ Mai Phương chỉ biết sướng cho bản thân mình, thật đáng trách", một người khác công kích.

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Bên cạnh những bình luận chỉ trích cay nghiệt...
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... Phùng Ngọc Huy cũng nhận được nhiều lời động viên, an ủi từ dân mạng - Ảnh: FB

Trước những lời chỉ trích nặng nề của cư dân mạng, Phùng Ngọc Huy vẫn không lên tiếng mà chọn cách im lặng như mọi khi.

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Nghe những dòng chia sẻ của cựu quản lý Mai Phương, khán giả đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

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Từ khóa:   ca sĩ Phùng Ngọc Huy Mai Phương bé Lavie

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