Công an TP.HCM nói gì về đơn kiện của Vy Oanh với bà Phương Hằng?

Trưa ngày 2/7, MXH xôn xao trước thông tin Vy Oanh công bố kiện bà Nguyễn Phương Hằng lên cơ quan điều tra.

Theo nguồn tin của VietNamNet, Vy Oanh cho biết cô gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng lên Công an TP.HCM ngày 21/6. Ngoài ra, Vy Oanh xác nhân, thông qua luật sư gửi đơn kiện bà Phương Hằng ra tòa vì hành vi livestream xuyên tạc, vu khống, chửi rủa xúc phạm cô. Theo nữ ca sĩ, nữ doanh nhân đã dẫn dắt dư luận sai sự thật theo sự vu khống của mình khiến những cá nhân bị ảnh hưởng trực tiếp.

Theo nguồn tin báo Dân Việt, ngày 2/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết, đã chuyển đơn của ca sỹ Vy Oanh (tức bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh tố giác bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ quận 3) tới Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để xem xét, giải quyết theo quy định.

Ca sĩ Vy Oanh - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào ngày 2/7 nữ ca sĩ Vy Oanh chia sẻ thông tin chính thức gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng những ngôn từ phản cảm, xúc phạm... Đến ngày 25/6, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục livestream phát ngôn có tính chất xúc phạm ca sĩ Vy Oanh nhiều hơn. Từ đó, nhiều đối tượng đã lập hội nhóm trên Facebook, Youtube, các mạng xã hội... đăng tải các video livestream của bà Hằng phát ngôn vu khống ca sĩ Vy Oanh và làm video đặt tiêu đề bôi nhọ, nói xấu, lăng mạ Vy Oanh.

Vy Oanh đệ đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng vì vu không, xúc phạm danh dự - Ảnh: FBNV

Ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng trong các livestream nổi tiếng trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Mặc dù tới thời điểm hiện tại, bà Phương Hằng vẫn chưa lên tiếng về việc bị nữ ca sĩ Đồng Xanh khởi kiện. Bên cạnh đó, bài đăng của ca sĩ Vy Oanh đã nhanh chóng biến mất, tuy nhiên, cộng đồng mạng vẫn đang bàn luận xôn xao về vụ kiện này.

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