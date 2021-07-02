Khắc Việt tố bị ép giá mua bài hát chỉ 500 ngàn đồng đủ ăn mì tôm qua ngày, Cao Thái Sơn có phản ứng bất ngờ

Sao Việt 02/07/2021 14:11

Nửa đêm, Khắc Việt bất ngờ tố Cao Thái Sơn dùng bài chùa, ép giá bài hát xuống một nửa.

Rạng sáng ngày 2/7, Khắc Việt bất ngờ đăng đàn "bóc phốt" nam ca sĩ Cao Thái Sơn trên trang cá nhân. Theo đó, Khắc Việt tố Cao Thái Sơn ép giá mua bài hát 1 triệu xuống 500 ngàn đồng vào năm 2009, ngoài ra còn "hát chùa", cắt đoạn tin nhắn đăng facebook tạo nên những hiểu lầm khiến nam nhạc sĩ bức xúc. 

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Nhạc sĩ Khắc Việt - Ảnh: Internet

Trong bài đăng của mình, Khắc Việt lên tiếng khẳng định giọng ca Con đường mưa đã sử dụng ca khúc của nam nhạc sĩ trong thời gian dài mà không hề gia hạn hợp đồng. Thậm chí, nam nhạc sĩ còn tiết lộ vào năm 2009 khi anh sáng tác ca khúc Quên và ra giá 1 triệu đồng nhưng bị Cao Thái Sơn ép giá mua với giá 500 ngàn đồng. Khắc Việt cho hay, Cao Thái Sơn là ngôi sao trẻ trong khi đó anh chưa nổi tiếng nên chấp nhận bán "đứa con tinh thần" với giá rẻ, ngậm ngùi cầm tiền, ăn mì tôm qua ngày.

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 Bài đăng Khắc Việt tag hẳn tên Cao Thái Sơn để 'ba mặt một lời' - ảnh: FBNV

"Khi anh biết N. muốn mua bài, sao anh không mua hát tiếp đi, anh hát chùa đi kiếm tiền bài của tôi bao lâu nay rồi, không gia hạn hợp đồng không ý kiến gì cả, anh lên facebook viết về tình nghĩa, tình nghĩa gì? Anh nuôi tôi ngày nào? Bài hát Quên của tôi, 2009 tôi đói quá không có tiền ăn xin bán anh 1 triệu anh ép tôi với giá 500 nghìn khi đó tôi chưa có tiếng nói tôi vẫn ngậm ngùi cầm tiến đấy, tôi và em tôi trả tiền điện mua mì tôm ăn qua ngày, khi đó anh là 1 ngôi sao.

Mở mồm ra người nhà xem như người nhà, anh nghĩ tôi trẻ con à? Mà còn đi tin mấy cái lời đấy, thà anh cứ im lặng tôi và anh xong chuyện, anh lại còn cắt hình ảnh nói chuyện trên với nhau, ok vậy tôi cũng nói rõ luôn đây cho anh biết, bớt giả tạo đi", Khắc Việt viết.

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 Cao Thái Sơn dường như không quan tâm tới những drama xung quanh mình - Ảnh: FBNV

Sau khi bị Khắc Việt tố, Cao Thái Sơn không hề đáp trả hay lên tiếng trần tình. Ngược lại, giọng ca Con đường mưa chỉ đăng tải tấm hình tươi rói với dòng trạng thái:"Góc phố này nơi mình quen nhau" cùng tấm ảnh cười rạng rỡ khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. 

Hiện tại, bài đăng của nhạc sĩ Khắc Việt vẫn khiến cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi.

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