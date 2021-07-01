Trương Ngọc Ánh lên tiếng về tin đồn mang thai với tình trẻ kém 14 tuổi: 'Có con là có phước, có là em báo tin vui ngay'

Trương Ngọc Ánh vừa lên tiếng trên trang cá nhân về tin đồn mang thai với bạn trai kém 14 tuổi.

Vài ngày qua, người hâm mộ xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh đang mang thai con của bạn trai kém 14 tuổi. Tin đồn này xuất phát từ bức ảnh Hoa hậu Hà Kiều Anh đăng tải trên trang cá nhân. Trong bức ảnh, Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng đứng sát cạnh nhau. Trong tấm hình, nữ diễn viên Hương Ga lộ bụng lớn khác hẳn với hình ảnh thon gọn của cô vài tháng trước đó. Nhiều khán giả còn để ý cho rằng, nữ diễn viên gần đây cũng tăng cân rõ rệt và thường xuyên mang váy áo rộng che vòng 2. Những điều này đã dấy lên tin đồn, Trương Ngọc Ánh đang mang thai con của tình trẻ.

Trương Ngọc Ánh lộ vòng 2 lớn và bị đồn đoán là đang mang thai con của diễn viên Anh Dũng - Ảnh: Internet Nữ diễn viên Hương Ga thường xuyên mặc trang phục rộng, giấu vòng 2 khiến người hâm mộ đồn đoán đang mang thai - Ảnh: FBNV Mới đây, trên trang facebook cá nhân của mình, Trương Ngọc Ánh đã có bài đăng đính chính về thông tin này. Nữ diễn viên bày tỏ lời cảm ơn mọi người đã quan tâm tới cô, đồng thời cô khẳng định bản thân không có bầu bí gì, nếu có chắc chắn sẽ thông báo tới mọi người. Trương Ngọc Ánh đính chính tin đồn mang thai trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV Nguyên văn chia sẻ của nữ diễn viên như sau: "Cám ơn mọi người quan tâm ạ. Mình không có bầu bì gì đâu ạ. Chắc do tấm hình từ năm trước mặc đồ rộng nên gây chú ý thôi. Có con là có phước, nên có là em báo tin vui ngay ạ. Cảm ơn các tình yêu luôn quan tâm. Chúc cả nhà thật nhiều sức khoẻ chống dịch". Trước lời đính chính của Trương Ngọc Ánh, nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối, số đông dành lời chúc đến cô và tình trẻ sớm có cái kết hạnh phúc.

Diễn viên Anh Dũng công khai hình hẹn hò nữ viễn viên Hương Ga vào cuối tháng 4/2021 - Ảnh: FBNV Được biết trước khi chính thức công khai, Trương Ngọc Ánh và nam diễn viên Anh Dũng đã nhiều lần vướng nghi án hẹn hò khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện lớn nhỏ song cả hai đều không lên tiếng xác nhận. Cho đến cuối tháng 4/2021, nam diễn viên Sống chung với mẹ chồng chính thức công khai hình ảnh cả hai tình tứ nắm tay trên biển và dành cho nữ diễn viên Hương ga nhiều lời tình tứ. Cuối cùng, người hâm mộ không cần phải đoán già đoán non thêm nữa khi chính chủ đã lên tiếng đính chính.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-ngoc-anh-len-tieng-ve-tin-don-mang-thai-voi-tinh-tre-kem-14-tuoi-co-con-la-co-phuoc-co-la-em-bao-tin-vui-ngay-410776.html