Thông tin hiếm hoi về 'phi công trẻ' kém 10 tuổi vừa kết hôn cùng Hoa hậu Thu Hoài

Sao Việt 01/07/2021 05:35

Sau khi Hoa hậu Thu Hoài công bố đã chính thức kết hôn cùng bạn trai sau 7 năm yêu nhau, "lý lịch trích ngang" của người chồng kém tuổi này được dân tình thi nhau tìm kiếm.

Tối 29/6, trên trang cá nhân của mình, Hoa Hậu Thu Hoài đã thông báo đến mọi người thông tin mới về hỷ sự trong cuộc đời cô. Sau khi được bạn trai cầu hôn vào năm 2019, trải qua thời gian dài bị hoãn vì dịch bệnh, cô và anh đã chính thức đăng ký kết hôn tại Mỹ, đặt một cột mốc mới trong mối quan hệ của cặp đôi.

hoa hau thu hoai 1
Hoa Hậu Thu Hoài đã chính thức trở thành vợ hợp pháp của Trí Tống - Ảnh: FBNV

Vị hôn phu Trí Tống của Thu Hoài sinh năm 1986, là người gốc Huế, tên đầy đủ là Tống Nhật Trí, là một doanh nhân Việt Kiều và kém hoa hậu 10 tuổi và còn được biết đến là bạn thân của MC Trấn Thành. Bởi vì là một người kín tiếng nên ngoài những thông tin trên, truyền thông không biết nhiều về anh.

hoa hau thu hoai 2
Cặp đôi dự đĩnh sẽ tổ chức lễ cưới vào năm nay sau gần 2 năm trì hoãn do dịch bệnh - Ảnh: FBNV

Thu Hoài và Trí Tống bắt đầu hẹn hò từ tháng 9/2015 nhưng mãi đến 3 năm sau, cặp đôi mới bắt đầu công khai mối quan hệ với công chúng. Hoa hậu Phu nhân 2012 thú nhận lúc đầu cô thấy rất ngại vì khoảng cách tuổi tác. Khi hẹn hò, cô ngại để anh nắm tay hay ôm hôn ở nơi đông người nhưng sau này khi đã rõ hiểu bạn trai, cô bắt đầu quen với việc thể hiện tình cảm của mình dù đang ở chốn công cộng.

hoa hau thu hoai 3
Trí Tống cầu hôn Thu Hoài trong bất ngờ vào cuối năm 2019 - Ảnh: FBNV
hoa hau thu hoai 4
Cặp đôi có sở thích chung là đi du lịch - Ảnh: FBNV

Dù cách nhau tới 10 tuổi nhưng nhờ ngoại hình, phong thái đĩnh đạc của Trí Tống và sự gìn giữ thanh xuân của Thu Hoài, cặp đôi trông không cách nhau bao tuổi. Trí Tống từng chia sẻ, khoảng cách tuổi tác của cả chỉ là 1 con số vì anh yêu cô ở trái tim lương thiện và tâm hồn cao thượng. Còn đối với Thu Hoài, anh là người tâm lý, luôn chăm sóc cho cô và gia đình chu đáo.

hoa hau thu hoai 6
Ảnh cưới của vợ chồng Thu Hoài có sự góp mặt của các con - Ảnh: FBNV
hoa hau thu hoai 5
Trí Tống thường hay tổ chức đi chơi cùng với cả nhà Thu Hoài - Ảnh: FBNV

"Sáng thứ bảy anh dẫn con đi cắt tóc, ăn trưa, đi sửa đồ đồng phục mới cho con và cả hai cùng đi tập leo núi. Chủ nhật bận đi công tác với mình nên anh tranh thủ thức sớm đi ra chỗ sửa đồ, lấy đồ kịp cho con hôm sau đi học ngày đầu tiên của năm mới, về dặn dò con mấy giờ thức, xe trường đón ở đâu" - Thu hoài kể về những điều nhỏ nhặt mà Trí Tống làm cho cô và các con, khiến cô vô cùng hạnh phúc. Bản thân Thu Hoài từng trải qua đổ vỡ hôn nhân nên cô rất trân quý một người đàn ông tốt bụng, coi trọng tình cảm gia đình như Trí Tống.

hoa hau thu hoai 7
Trí Tống rất thân thiết với con trai út của Hoa Hậu - Ảnh: FBNV
hoa hau thu hoai 8
Anh đồng hành cùng cậu bé ở nhiều sự kiện khác nhau - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, cặp đôi rất hay chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc khi ở cùng nhau. "Không biết mãi mãi là bao lâu! Dù mối quan hệ có đổi tên như thế nào thì tôi vẫn chắc chắn người đàn ông này là vitamin cuộc sống của tôi" - Thu Hoài từng bày tỏ.

Hoa hậu Thu Hoài: Tuổi 45 nhà lầu xe sang, gái 3 con vẫn ‘mây mẩy’ căng tràn, cuộc sống ‘nở hoa’ bên tình trẻ kém 10 tuổi

Hoa hậu Thu Hoài: Tuổi 45 nhà lầu xe sang, gái 3 con vẫn ‘mây mẩy’ căng tràn, cuộc sống ‘nở hoa’ bên tình trẻ kém 10 tuổi

Hoa hậu Thu Hoài ngày càng quyến rũ mặn mà, cuộc sống hạnh phúc bên tình trẻ khiến bao người ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng hoa hậu Thu Hoài là ai? Người yêu hoa hậu Thu Hoài Chồng mới hoa hậu Thu Hoài

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 55 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"