Thông tin hiếm hoi về 'phi công trẻ' kém 10 tuổi vừa kết hôn cùng Hoa hậu Thu Hoài

Sau khi Hoa hậu Thu Hoài công bố đã chính thức kết hôn cùng bạn trai sau 7 năm yêu nhau, "lý lịch trích ngang" của người chồng kém tuổi này được dân tình thi nhau tìm kiếm.

Tối 29/6, trên trang cá nhân của mình, Hoa Hậu Thu Hoài đã thông báo đến mọi người thông tin mới về hỷ sự trong cuộc đời cô. Sau khi được bạn trai cầu hôn vào năm 2019, trải qua thời gian dài bị hoãn vì dịch bệnh, cô và anh đã chính thức đăng ký kết hôn tại Mỹ, đặt một cột mốc mới trong mối quan hệ của cặp đôi. Hoa Hậu Thu Hoài đã chính thức trở thành vợ hợp pháp của Trí Tống - Ảnh: FBNV Vị hôn phu Trí Tống của Thu Hoài sinh năm 1986, là người gốc Huế, tên đầy đủ là Tống Nhật Trí, là một doanh nhân Việt Kiều và kém hoa hậu 10 tuổi và còn được biết đến là bạn thân của MC Trấn Thành. Bởi vì là một người kín tiếng nên ngoài những thông tin trên, truyền thông không biết nhiều về anh.

Cặp đôi dự đĩnh sẽ tổ chức lễ cưới vào năm nay sau gần 2 năm trì hoãn do dịch bệnh - Ảnh: FBNV Thu Hoài và Trí Tống bắt đầu hẹn hò từ tháng 9/2015 nhưng mãi đến 3 năm sau, cặp đôi mới bắt đầu công khai mối quan hệ với công chúng. Hoa hậu Phu nhân 2012 thú nhận lúc đầu cô thấy rất ngại vì khoảng cách tuổi tác. Khi hẹn hò, cô ngại để anh nắm tay hay ôm hôn ở nơi đông người nhưng sau này khi đã rõ hiểu bạn trai, cô bắt đầu quen với việc thể hiện tình cảm của mình dù đang ở chốn công cộng. Trí Tống cầu hôn Thu Hoài trong bất ngờ vào cuối năm 2019 - Ảnh: FBNV Cặp đôi có sở thích chung là đi du lịch - Ảnh: FBNV Dù cách nhau tới 10 tuổi nhưng nhờ ngoại hình, phong thái đĩnh đạc của Trí Tống và sự gìn giữ thanh xuân của Thu Hoài, cặp đôi trông không cách nhau bao tuổi. Trí Tống từng chia sẻ, khoảng cách tuổi tác của cả chỉ là 1 con số vì anh yêu cô ở trái tim lương thiện và tâm hồn cao thượng. Còn đối với Thu Hoài, anh là người tâm lý, luôn chăm sóc cho cô và gia đình chu đáo.

Ảnh cưới của vợ chồng Thu Hoài có sự góp mặt của các con - Ảnh: FBNV Trí Tống thường hay tổ chức đi chơi cùng với cả nhà Thu Hoài - Ảnh: FBNV "Sáng thứ bảy anh dẫn con đi cắt tóc, ăn trưa, đi sửa đồ đồng phục mới cho con và cả hai cùng đi tập leo núi. Chủ nhật bận đi công tác với mình nên anh tranh thủ thức sớm đi ra chỗ sửa đồ, lấy đồ kịp cho con hôm sau đi học ngày đầu tiên của năm mới, về dặn dò con mấy giờ thức, xe trường đón ở đâu" - Thu hoài kể về những điều nhỏ nhặt mà Trí Tống làm cho cô và các con, khiến cô vô cùng hạnh phúc. Bản thân Thu Hoài từng trải qua đổ vỡ hôn nhân nên cô rất trân quý một người đàn ông tốt bụng, coi trọng tình cảm gia đình như Trí Tống. Trí Tống rất thân thiết với con trai út của Hoa Hậu - Ảnh: FBNV Anh đồng hành cùng cậu bé ở nhiều sự kiện khác nhau - Ảnh: FBNV Trên trang cá nhân, cặp đôi rất hay chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc khi ở cùng nhau. "Không biết mãi mãi là bao lâu! Dù mối quan hệ có đổi tên như thế nào thì tôi vẫn chắc chắn người đàn ông này là vitamin cuộc sống của tôi" - Thu Hoài từng bày tỏ.

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