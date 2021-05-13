Hoa hậu Thu Hoài: Tuổi 45 nhà lầu xe sang, gái 3 con vẫn ‘mây mẩy’ căng tràn, cuộc sống ‘nở hoa’ bên tình trẻ kém 10 tuổi

Sở hữu thân hình quyến rũ cùng phong cách thời trang trẻ trung, Hoa hậu Thu Hoài còn khiến người hâm mộ ước ao vì sở hữu khối tài sản "khủng". Ngoài là một hoa hậu nổi danh trong showbiz, người đẹp còn được biết đến là doanh nhân thành đạt với chuỗi cửa hàng ăn uống và thẩm mỹ viện.

Hoa hậu Thu Hoài được đông đảo công chúng biết đến qua cuộc thi Hoa hậu Phu nhân được tổ chức tại Mỹ khi cô đạt giải cao nhất năm 2012. Sinh năm 1972, Thu Hoài vẫn bảo toàn sắc xuân với thân hình thon gọn, săn chắc đầy nóng bỏng cùng gương mặt xinh đẹp bị thời gian “bỏ quên”. Là bà mẹ 3 con với tuổi đời không còn trẻ, nhưng nhan sắc quyến rũ mặn mà của nàng hậu luôn khiến cộng đồng mạng trầm trồ ngưỡng mộ mỗi khi cô khoe sắc.

Cặp đôi dự định tổ chức đám cưới vào năm 2020 nhưng vì tình hình dịch bệnh nên đã không thể về Mỹ đăng kí kết hôn. Chưa có hôn lễ chính thức nhưng cặp đôi vẫn rất hạnh phúc, Trí Tống cũng được các con của Thu Hoài yêu mến, họ như một gia đình thật thụ. Hoa hậu Thu Hoài khen ngợi bạn trai là người đàng hoàng, chung thủy: "Anh luôn đặt nền tảng gia đình, nuôi dạy con cái lên hàng đầu rồi mới đến sự nghiệp".

Trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, hiện tại Thu Hoài đã có cho mình tình yêu mới và cuộc sống đầy hạnh phúc bên tình trẻ kém 10 tuổi. Năm 2015, Thu Hoài công khai hẹn hò với doanh nhân Việt kiều Trí Tống, cặp đôi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của đồng nghiệp cũng như cư dân mạng. Đến năm 2019, nàng hậu nhận lời cầu hôn của tình trẻ.

Sau một lần hôn nhân dang dở, Thu Hoài đã có một gia đình hạnh phúc thật sự

Để có được những thành công như hiện nay, Thu Hoài chia sẻ bí quyết để cô luôn tỉnh táo nhận biết mọi thứ được chính xác đó là không ngại những lời chê bai. Người đẹp cho biết, cô luôn dặn dò những người em thân thiết rằng: "Các em thấy chị lố quá là chửi chị liền. Ai coi Thu Hoài là chị thì nhớ câu đó!".

Thu Hoài lý giải: "Câu nói đó tôi nói thật chứ không có giỡn. Bởi, tôi hiểu cuộc sống này không phải lúc nào mình cũng tỉnh táo và nhận biết mọi thứ chính xác được. Có ai đó đáng tin cậy bên cạnh sẵn sàng ngăn mình, khuyên mình, thậm chí chửi mình, lại là một cách để chúng ta bớt đi rất nhiều những sai lầm kinh khủng".

Nói đâu xa như khi mình mặc một bộ đồ vậy. Xấu nhưng hễ nguyên đám lu bu bên cạnh thi nhau vỗ tay khen: "Trời ơi! Chị mặc đẹp như minh tinh Hollywood vậy", dám chắc 10 người thì hết 9 kiêu hãnh diện ra đường. Sau đó, mở báo thấy mình hiện chình ình trên "Sao xấu" hay mục "Sốc độc" gì đó thì khóc không thành tiếng luôn".

Để bớt sai lầm, Thu Hoài không ngại bị chửi. Chấp nhận những góp ý dù có khó nghe nhưng điều đó cho cô sự tỉnh táo và nhận biết mọi thứ một cách chính xác.

Dù thế nào chăng nữa, hãy 'bình tĩnh sống'

Trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, Hoa hậu Thu Hoài cho biết cô rất thích câu: Bình tĩnh sống. Nàng hậu chia sẻ: “Bởi vì nếu cuộc đời này làm cho mình khổ một thì chính bản thân mình lại làm cho mình khổ đến mười. Có nhiều chuyện, vốn dĩ bản chất của nó rất đơn giản như khói mây, nhưng qua bộ não, qua tâm hồn nhạy cảm của chúng ta tự nhiên nó trở nên khủng khiếp hơn rất nhiều, như giông gió bão tố.

Và rồi, từ đó, chúng ta không chỉ dằn vặt chính bản thân mình mà còn tổn thương cả những người thân yêu xung quanh chúng ta nữa. Tội tình gì phải như vậy? Một người cáu gắt với mình không có nghĩa là họ ghét bỏ mình. Một người đôi khi hơi lạnh nhạt không có nghĩa là họ chán chê mình. Một người mắng chửi mình không có nghĩa là họ nhục mạ mình.

Đôi khi sự yêu thương thể hiện ở một dạng thức hơi khó tiếp nhận. Nhưng nó vẫn là sự yêu thương.

Những điều thuộc về bản chất, mắt thường chẳng bao giờ nhìn thấy được trọn vẹn. Phải dùng trái tim nóng để thấu suốt. Sự suy diễn chủ quan chỉ khiến vấn đề đi xa hơn, tồi tệ hơn. Thậm chí khiến cho những điều ý nghĩa sụp đổ, những người quan trọng biến mất khỏi cuộc đời của mình. Nên, dù thế nào đi chăng nữa, hãy: "Bình tĩnh sống".

Ảnh: FBNV