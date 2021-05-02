Sư cô ‘hoa hậu’ Liên Ngọc: Ngày xưa mê đồ hiệu, giờ chỉ mang túi vải

Hậu trường 02/05/2021 20:33

Trong video mới của Thúy Nga có sự xuất hiện của sư cô Liên Ngọc (trước đây là hoa hậu Bích Liên).

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ video cùng đi siêu thị với ca sĩ Kim Ngân. Ở đó, Thúy Nga và Kim Ngân đã gặp sư cô Liên Ngọc (trước đây là hoa hậu Bích Liên). Thấy Kim Ngân mua trái cây, sư cô Liên Ngọc đã giúp bà thanh toán. Sư cô Liên Ngọc còn nói: “Ngày xưa tôi từng ái mộ Kim Ngân vì cô ấy hát hay lại rất đẹp”. Sau đó, bà gửi thêm cho Kim Ngân 200 USD.

Trong video, Thúy Nga nói sư cô đi tu bao nhiêu lâu mà vẫn đẹp như ngày nào và cô cũng quen gọi sư cô Liên Ngọc là sư cô hoa hậu. Đồng thời, Thúy Nga cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ khi sư cô một bước từ người có địa vị sang trọng thành người xuất gia, ngày xưa sư cô mê đồ hiệu bao nhiêu, giờ chỉ mang túi vải.

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Sư cô Liên Ngọc gặp Thúy Nga và Kim Ngân trong siêu thị - Ảnh: Internet

Sư cô Liên Ngọc cũng chia sẻ trong video của Thúy Nga rằng bà vẫn khỏe và vẫn tu ở Tổ Đình Giác Nhiên thuộc Pháp viện Minh Đăng Quang tọa lạc tại Westminster, California, Mỹ. Sư cô Liên Ngọc nói Thúy Nga nếu gặp khó khăn hay ca sĩ Kim Ngân cần giúp đỡ có thể liên hệ bà.

Được biết, hoa hậu Bích Liên là một hoa hậu quý bà và doanh nhân thành đạt giàu có. Bà là người Kiên Giang, khoảng năm 1980, Bích Liên sang Mỹ định cư và thành lập doanh nghiệp tại đây. Năm 1986, Bích Liên đoạt giải Hoa hậu Áo dài Kansas, Mỹ và giải Hoa hậu Phu nhân Á Châu Thế giới năm 2012.

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 Bích Liên - Hoa hậu Phu nhân Á Châu Thế giới năm 2012 -Ảnh: Internet
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Bích Liên khi còn là doanh nhân thành đạt - Ảnh: Internet

Hoa hậu Bích Liên đã bắt đầu ăn chay, niệm Phật từ đầu thập niên 2000. Bà định cư Ở Mỹ nhưng thường xuyên về Việt Nam làm từ thiện. Bà lập quỹ riêng mang tên mình để giúp đỡ những người nghèo khó, bất hạnh. Từ những chuyến đi từ thiện, bà bị ám ảnh bởi lẽ vô thường của đời người và muốn tìm đến sự thanh tịnh thân tâm nên muốn xuất gia đi tu.

Năm 2014, bà nói với thầy mình là Đại lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên ý định xuất gia và được ông đồng ý. Tháng 5/2015, Bích Liên chính thức xuống tóc xuất gia tại Tịnh xá Ngọc Vân (Bình Thuận, Phan Thiết).

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Hiện tại, sư cô Liên Ngọc vừa tu hành vừa hướng dẫn Phật tử tu tập - Ảnh: Internet

Trước đó, bà tu hành ở Như Lai Thiền Tự (San Diego, California). Sau khi học vài tháng ở Bình Thuận, Bích Liên trở về Tổ Đình Giác Nhiên (Westminster, California), được thầy truyền Y Bát. Bà tu ở đây từ đó đến nay, hiện vừa tu hành vừa hướng dẫn Phật tử tu tập.

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Từ khóa:   diễn viên Thúy Nga sư cô Liên Ngọc hoa hậu Bích Liên

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