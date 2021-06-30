Tuổi 45, Hoa hậu Thu Hoài bất ngờ thông báo kết hôn với bạn trai kém 10 tuổi

Hoa hậu Thu Hoài vừa nên duyên cùng tình trẻ kém 10 tuổi là doanh nhân điển trai Trí Tống.

Hoa hậu Thu Hoài là một trong những người đẹp sở hữu khối tài sản khủng của showbiz. Ngoài chiến thắng giải Hoa hậu phu nhân thế giới người Việt năm 2012 cô còn là nhân vật thân thiết với các ca sĩ MC nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành và sở hữu nhiều bất động sản có giá trị. Cô còn kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp. Hoa hậu Thu Hoài sở hữu tài sản không phải dạng vừa trong showbiz - Ảnh: FB Mới đây, Thu Hoài bỗng chia sẻ cảm xúc khi kết hôn với một vị doanh nhân khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Hoa hậu phu nhân chia sẻ: "Trong mơ tôi cũng không nghĩ tới ngày trở thành vợ người ta lại tới một cách đột ngột và khó tả như vậy. Tôi không kịp chuẩn bị bất cứ thứ gì, không lựa ngày tháng, không thủ lục nghi lễ. Điều tôi và Trí làm chỉ là ký lên tờ giấy đăng ký kết hôn. Thậm chí chỉ cách đó ít tiếng, cả hai đều chưa hề nghĩ câu chuyện này, thậm chí gây nhau một chút vào bữa sáng".

Vợ chồng Thu Hoài tình tứ bên nhau khoe giấy đăng ký kết hôn và cặp nhẫn đôi khiến fan xuýt xoa ngưỡng mộ - Ảnh: Internet Hoa hậu cho cho rằng cả hai nên duyên dựa vào số phận và đã chấp nhận lời cầu hôn của chàng: "Sau ngỡ ngàng, tôi nhận ra đó là một món quà. Cảm ơn 7 năm yêu thương, chia sẻ. Tôi đã sẵn sàng chào tạm biệt cuộc sống độc thân rồi. Tôi - Nguyễn Thị Thu Hoài, vừa chính thức trở thành vợ của Tống Nhật Trí". Bài đăng của hoa hậu gây chú ý trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Vị doanh nhân chồng của Thu Hoài sinh năm 1986 người ở Huế. Chồng doanh nhân kém 10 tuổi của cô chia sẻ: "Dù Thu Hoài lớn tuổi hơn, cách cô ấy nói chuyện với tôi luôn gần gũi và thân thiện. Tôi bị thu hút bởi cô ấy có một tâm hồn đẹp, trái tim nhân hậu, chứ không phải hình thức bên ngoài".

Nhiều fan đã vào chúc mừng cô khá nhiệt tình - Ảnh: Chụp màn hình Thu Hoài từng cảm thấy khá ngại ngùng trong những lần bạn trai đề nghị ôm hôn hay nắm tay ngoài đường, thậm chí cô còn có cảm giác không thoải mái. Tuy nhiên sau này cô đã cảm thấy quen dần và cả hai luôn cùng sánh đôi trong các sự kiện quan trọng. Cả hai trông rất xứng đôi vừa lứa - Ảnh: FB Trước đó trong chuyến nghỉ dưỡng ở Mỹ, hoa hậu phu nhân 2012 đã đồng ý lời cầu hôn của Trí Tống và sau đó, dư luận từng dành nhiều lời khen có cánh dành cho cả hai.

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