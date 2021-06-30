NÓNG: Hoàng Yến chính thức mời luật sư kiện Cao Thắng, xin lỗi khán giả vì để chuyện đời tư ầm ĩ MXH

Hậu trường 30/06/2021 07:16

Do lo sợ về sự an toàn của bản thân nên diễn viên Hoàng Yến đã chính thức nhờ luật sư khởi kiện Cao Thắng để đòi lại công bằng cho mình.

Cõi mạng từng xôn xao với màn “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” của chồng cũ diễn viên Hoàng Yến dành cho cô tại quán ăn của một người bạn. Đáng nói hơn anh chồng cũ còn dùng dao rượt Hoàng Yến khiến bạn cô phải ra ngăn cản. Sau màn đánh nhau rùm beng MXH thì cả hai tiếp tục lên mạng tố nhau không ngớt. Hoàng Yến tố chồng cũ bạo hành thì Cao Thắng cũng tố ngược lại cô ngoại tình.

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Hoàng Yến với gương mặt chi chít vết băng keo sau khi bị chồng cũ đánh thẳng vào mặt tại quán ăn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây cô Xuyến về nhà đi con đã có động thái mới gây chú ý trên Facebook. Cô thông báo muốn gửi lời xin lỗi đến khán giả và chia sẻ: "Sau ồn ào những ngày qua giữa Yến và chồng cũ Cao Xuân Thắng, Hoàng Yến xin được gửi lời cảm ơn tới mọi người đã có sự chia sẻ, động viên và an ủi Yến. Hoàng Yến cũng muốn xin lỗi khán giả, người hâm mộ vì đã để chuyện đời tư không mấy hay ho trở nên ầm ĩ". Ngoài ra cô còn bộc bạch rằng bản thân từng bị bạo hành khá nhiều lần. 

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Cô Xuyến về nhà đi con có cảm giác hoang mang, tâm lý không ổn định sau vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình

Hoàng Yến nói thêm: "Quả thực, sự việc lần này chính là 'giọt nước tràn ly' khiến Yến quyết định công khai mọi chuyện trước công chúng. Bởi lẽ trước đó, Yến từng bị chồng cũ hành hạ nhiều lần về thể xác lẫn tinh thần nhưng Yến đều im lặng. Nhưng không ngờ anh ta không thay đổi đã đẩy mọi việc ngày càng xa. Hiện tại, Yến đang rất hoang mang, lo lắng, tâm trạng bất ổn, nhiều đêm không thể chợp mắt khi nghĩ về sự việc vừa xảy ra. Cứ nhắm mắt lại là cảnh tượng anh ta giáng cú đấm vào mặt, cầm dao lao vào Yến lại hiện ra mồn một, khiến người Yến run lên, toát mồ hôi. Thực sự, Yến đau thể xác một thì nỗi đau tinh thần phải gấp mười lần".

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Cô đã nhờ luật sư tư vấn để khởi kiện chồng cũ nhằm đòi lại công bằng cho mình - Ảnh: Chụp màn hình

Có lẽ “con giun xéo lắm cũng oằn” nên nữ diễn viên đã mời luật sư để kiện Cao Thắng nhằm đưa mọi việc ra ánh sáng. Có thể thấy sự chịu đựng của cô đã đi quá giới hạn khi cho biết: "Sau nhiều ngày suy nghĩ, Yến quyết định tìm đến luật sư Lê Hồng Hiển - Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự để mời luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình. Trong buổi làm việc với luật sư, Yến đã bày tỏ quan điểm về việc Yến muốn đưa sự việc đến cùng, người có tội phải bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Phía luật sư cũng thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với những nỗi đau Yến phải trải qua và cam kết sẽ nỗ lực để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Yến. Yến cũng đã cung cấp cho luật sư Hiển rất nhiều chứng cứ, tài liệu, bằng chứng về những nỗi uất ức, cực khổ mà suốt quá trình hôn nhân và sau hôn nhân Yến phải chịu đựng".

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Hình ảnh Hoàng Yến và luật sư gặp nhau trao đổi đính kèm bài đăng - Ảnh: FB
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Khá nhiều fan tỏ ra quan tâm và hy vọng nữ diễn viên mau chóng lấy lại công bằng - Ảnh: Chụp màn hình
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Hoàng Yến và chồng cũ thời gian còn thắm thiết bên nhau trước vụ ẩu đả - Ảnh: Internet

Có lẽ do đồng cảm cùng nữ diễn viên nên khác nhiều cư dân mạng đã vào bày tỏ sự đồng tình và còn mong cô mau thực hiện việc này để kết thúc những tháng ngày khủng hoảng vừa qua. Khán giả cũng mong cô mau chóng lấy lại tinh thần để tiếp tục thể hiện tài năng diễn xuất trên màn ảnh nhỏ.

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